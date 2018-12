Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat ca trebuie luate masuri impotriva liftierei de la Spitalul Judetean de Urgenta din Craiova care ar fi cerut o punga cu cadouri destinate copiilor bolnavi de cancer.

