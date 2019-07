Șefii de la SRI, SIE, STS și SPP incaseaza anual sute de mii de lei. Majoritatea dețin numeroase terenuri, case sau sume colosale in conturi. Șefii SPP sunt cei care primesc cele mai mari salarii dar nici restu directorilor serviciilor secrete nu se pot plange de averile deținute. SRI și averile șefilor In anul 2015, Eduard Hellvig a devenit directorul Serviciului Roman de Informații, dupa ce Parlamentul Romaniei și-a dat acordul in aceasta privința. Pana atunci, el mai fusese, pe rand, deputat in Parlamentul Romaniei, respectiv in Parlamentul European, dar și ministru al Dezvoltarii Regionale…