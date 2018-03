ȘEFII mall-urilor din România: tineri, școliți în străinătate și aproape toți sunt români Mai noi sau cu state mai vechi, managerii celor mai profitabile centre comerciale din Romania administreaza businessuri de care romanii par sa nu se sature niciodata. Cei 11 manageri sunt responsabili de proiecte comerciale cu o suprafata inchiriabila cumulata de peste 700.000 de metri patrati, in care isi desfasoara activitatea magazine cu vanzari anuale de peste 1,5 miliarde de euro. ”Managerii de centre comerciale nu se schimba des, pentru ca sunt persoane-cheie in administrarea unui mall. Pentru un proprietar, este foarte important sa aiba in pozitia respectiva un om de baza, in care sa… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tineri ambițioși recompensați cu zeci de medalii, cupe și diplome de excelența Zeci de tineri sportivi, parinți, susținatori, sponsori și oficiali s-au intalnit sambata, 17 martie, in sala de sport a Liceului Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu”, din Buftea, la cea de a IX-a ediție a Cupei Romaniei la Karate-Do.…

- MATER s-a deschis la finalul anului 2017 intr-un spatiu de circa 1.000 de metri patrati, la parterul unei cladiri inchiriate de la fosta fabrica Industria Bumbacului de pe Splaiul Unirii din Bucuresti, fiind un spatiu de documentare mai ales pentru industriile creative. In contextul in care pentru…

- Ministerul Culturii a pus in dezbatere publica un proiect de Hotarare de Guvern referitor la crearea celei mai mari biblioteci online din Romania. Aceasta va fi accesata pe saitul culturalia.ro si va cuprinde peste jumatate de milion de resurse culturale, de la carti, la inregistrari audio si video.…

- Curtea de Conturi ar trebui sa verifice de ce Banca Nationala a Romaniei (BNR) nu incaseaza dobanda pentru aurul pastrat la Banca Angliei, este de parere fostul bancher Lucian Isar, care a scris pe pagina sa de Facebook, potrivit bursa.ro: "Printr-o nota interna din 2006, Isarescu (n.r. Guvernatorul…

- „Istoria ramane cea mai frumoasa poveste”, spune istoricul Adrian Cioroianu, iar buzoianul Alexandru Marghiloman pare a fi cel mai bun exemplu. Incepand de la averea sa fabuloasa, care avea sa se faramiteze incredibil dupa moartea lui, continuand cu rolul sau deosebit de important in Unirea Basarabiei…

- Asociatia pentru Pensiile Administrate Privat din Romania trage un semnal de alarma, dupa reducerea contributiilor. Reprezentantii asociatiei sustin ca masura afecteaza pensia de peste ani a generatiei tinere si potentialul de investitii in economie, chiar daca arhitectura sistemului a ramas neschimbata…

- „Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH va informeaza cu privire la rechemarea si returnarea produsului «Golden Sun Bio Organic Amaranth, 500g»”, arata Autoritatea, dar si supermarketul Lidl, intr-un comunicat. Reteaua de magazine a reactionat prompt si a scos intreaga cantitate de produs…

- Ministerul Economiei a anuntat miercuri ca firma de stat Romaero si compania americana Sikorsky, parte a grupului Lockheed Martin, au semnat un acord de parteneriat industrial care va duce la crearea unui centru regional de echipare si intretinere a a elicopterului multi-misiune Sikorsky UH-60 Black…

- Prof. univ. dr. ing. Sorin Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), a avut o intrevedere cu ES Thanglura Darlong, noul ambasador extraordinar și plenipotențiar al Indiei, cu reședința in Romania, acreditat in țara noastra, in Republica Moldova și Albania.…

- Elbit Imaging a anuntat ca, in martie 2016, consiliul director al subsidiarei sale Plaza Centers a luat la cunostinta anumite probleme legate de acorduri realizate in trecut de companie in legatura cu proiectul Casa Radio din Romania, care ar putea indica o eventuala incalcare a Legii americane privind …

- Principala ingrijorare a directorilor generali din Romania este legata de lipsa infrastructurii, lipsa oamenilor pe piata fortei de munca si cresterea poverii fiscale, a declarat marti Ionut Simion, country managing partner, PwC Romania. "Faţă de Europa Centrală şi de Est (ECE),…

- Rainer Seele, CEO-ul OMV, actionarul majoritar al OMV Petrom, unicul producator local de petrol si gaze, spune ca grupul austriac are un buget de achizitii de 10 miliarde de euro pana in 2025. "Vom avea un buget de investitii anual de circa 2-2,5 miliarde de euro in perioada 2018-2025. Este…

- CONTEXT: Consumul se afla pe un trend ascendent, atat la nivel international, cat si in Romania. Pretul chiriilor din unele centre comerciale a facut ca unitatile aflate in cadrul acestora sa nu fie rentabile, potrivit lui Dragos Sirbu, CEO-ul Flanco. Comertul online castiga din ce in ce mai mult teren,…

- IFC, membra a Grupului Bancii Mondiale, s-a alaturat Bursei de Valori Bucuresti - BVB, in cadrul unei initiative globale intitulate „Ring the Bell for Gender Equality” (Suna Clopotelul pentru Egalitatea de Gen) — un parteneriat menit sa puna in lumina modul in care sectorul privat poate stimula cresterea…

- Bolnavii asigurați pot sa beneficieze de servicii medicale intr-un alt stat din Uniunea Europeana. Pentru intervențiile mai complicate, cum ar fi operațiile, care nu pot fi efectuate in Romania, exista un program al Ministerului Sanatații prin care pacienților care sunt ...

- Perioada de valabilitate a vizei anuale de exercitare a profesiei contabile a membrilor Consiliului Național al Experților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania (CECCAR) aferente anului 2017 a fost prelungita pana pe 31 martie, inclusiv. Masura a fost luata de Consiliul Superior al organizației…

- Pe Autostrada Timisoara – Arad – Nadlac, utilajele de deszapezire actionau miercuri dimineata in tandem, pe trei fronturi concomitent, acoperind toata latimea unui sens de sosea de mare viteza. Astfel, curatarea se face mai rapid si mai eficient. Daca pe drumurile nationale si pe autostrazile din…

- 'Am avut mai multe intalniri cu ministrul Transporturilor. Vrem sa vedem un plan pana pe 10-11 martie, un plan foarte bine documentat, cu etape, etape urmarite, cu persoanele care sa raspunda de fiecare etapa in parte, cu o evaluare a noastra, din doua in doua saptamani, astfel incat atunci cand venim…

- In fiecare an, la data de 28 februarie se sarbatoreste Ziua Protectiei Civile in Romania.Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti va organiza o serie de activitati. Sambata si duminica, 24-25 februarie a.c., intre orele 10.00-16.00, in centrele comerciale…

- Adunarea Generala a Consiliilor Judetene din România (ACJR) este un bun prilej de a discuta si a puncta cele mai importante probleme referitoare la echilibrarea bugetelor locale pe anul în curs, utilizarea excedentului bugetar din 2017, investitiile care pot fi

- Compania Liberty Global anunta schimbari organizationale ale operatiunilor din Europa Centrala si de Est. Incepand cu 1 aprilie 2018, Robert Redeleanu, in prezent Director General al UPC Romania si UPC Ungaria, este numit Director General al UPC Polonia. 0 0 0 0 0 0

- Forta navala a Romaniei la Marea Neagra este inferioara celei rusesti, insa Romania fiind mebru NATO, comparatia trebuie privita la nivelul aliantei. Astfel, conform analizei Stratfor din 2016, NATO are capabilitati numerice superioare la Marea Neagra fata de forta navala a Rusiei, la aproape toate…

- Luni, 12 februarie, a avut loc prezentarea activitatii derulate, in anul 2017, de Agentia Nationala Antidrog (ANA). Agentia Nationala Antidrog, institutie cu rol de coordonator national in domeniul combaterii consumului drogurilor, are atributii complexe, pornind de la elaborarea…

- In perioada 9-11 februarie a.c. a avut loc la Sinaia "Scoala politica de iarna a Tineretului Aliantei Liberalilor si Democratilor", a carei tema principala a fost "Romania construita de tineri", unul dintre proiectele majore elaborat de actuala conducere a TLDE. La eveniment au participat peste 150…

- Romanii care doresc sa lucreze in domeniul agricol in Danemarca pot opta, pana la data de 20 februarie 2018, pentru unul din cele 100 de locuri de munca sezoniere puse la dispozitie prin intermediul EURES Romania, potrivit Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Ilfov.

- Pana acum, anomaliile pe care miniștrii nu le-au prevazut au facut ca statul sa renunțe, in fiecare ședința de Guvern, la o parte din banii pe care estima ca ii va caștiga prin trecerea contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. Intre timp, noul Cod Fiscal – intrat deja in vigoare – a trecut…

- Șefii agențiilor americane de securitate recomanda cetațenilor americani sa nu mai foloseasca smartphone-uri Huawei și ZTE de teama ca vor fi spionați, potrivit CNBC . In total, șefii a șase servicii de spionaj au facut aceasta recomandare, inclusiv cei ai FBI, CIA și NSA. Aceștia au depus marturie…

- Deputatul social-democrat botoșanean a anunțat astazi ca va propune ministrului Educației Naționale și ministrului Muncii și Justiției Sociale implementarea unui plan structurat pentru a reuși ca pana in 2020 sa creasca considerabil proporția tinerilor romani inalt calificați care se intorc sa munceasca…

- Pierderile produse creditorilor de catre firmele insolvente in 2017 s-au ridicat la 9,6 miliarde lei, in crestere cu 13% fata de anul anterior, au informat reprezentantii Coface, sustinand ca numarul insolventelor din Romania este dublu fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE).

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8,256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8,053 de…

- Insolventele din Romania raman la un nivel de doua ori mai mare fata de media din Europa Centrala si de Est (ECE), conform datelor prezentate, miercuri, de oficialii Coface. "Anul 2017 a adus 8.256 proceduri noi de insolventa, in crestere cu 3% fata de 2016, cand s-au inregistrat 8.053 de…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a realizat un studiu care ii privește direct pe cei nascuți in Romania comunista, dar și pe cei care au venit pe lume in anii in care regimul comunist se prabușea in Europa. Ineditul studiu al BERD arata ca aceia care s-au nascut in anii care…

- „Romania devine net importatoare de produse fabricate in strainatate. E trist ca s-a ajuns aici, dar in Romania nu ma mai mira nimic. Ca sa avem mai multa prelucrare locala trebuie sa avem o strategie de dezvoltare a industriei alimentare care sa fie sustinuta cu politici publice. Avem nevoie de investitii…

- Numarul pacientilor romani in spitalele si clinicile din Austria s-a dublat anul trecut, romanii fiind atrasi de tehnologia medicala moderna, potrivit oficialilor de la Camera de Comert a Vienei. Anul trecut, peste 4.000 de pacienti romani s-au internat in sistemul de sanatate privat din Austria,…

- Oficiile postale si unitatile bancare sunt inchise in 24 ianuarie, la implinirea a 159 de ani de la Unirea Moldovei cu Tara Romaneasca, insa vor ramane deschise bancile din unele centre comerciale.Compania Nationala Posta Romana (CNPR) a anuntat ca miercuri, 24 ianuarie, toate subunitatile…

- La inceput de an, buzoienii care nu au un loc de munca sau vor sa-si schimbe actualul job au acum o sansa in plus prin oferta biroului Eures din cadrul Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Buzau. Institutia mentionata are disponibile un numar de 900 locuri munca peste hotare, cele mai…

- Presedintele Klaus Iohannis se intalneste, marti, la Palatul Cotroceni cu sefii misiunilor diplomatice acreditati la Bucuresti. Intalnirea anuala cu sefii misiunilor diplomatice acreditati in Romania va avea loc la ora 12,00, potrivit agendei sefului statului. AGERPRES/(AS…

- Romania se afla pe primul loc in Europa Centrala si de Est in ceea ce priveste numarul de acte normative adoptate anul trecut, iar aproape jumatate dintre acestea au impact direct sau semnificativ asupra IMM-urilor, a declarat, marti, Florin Jianu, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderi…

- La Timișoara au inceput inscrierile pentru cea mai lunga cursa de alergare non-stop din Romania. Aceasta va dura 72 de ore, timp in care sportivii care se inscriu se vor afla in mișcare fara oprire.

- Premierul japonez Shinzo Abe a parasit vineri capitala Tokyo pentru un turneu diplomatic in Europa Centrala si de Est, care va cuprinde cele trei tari baltice, Bulgaria, Serbia si Romania, in contextul in care Japonia incearca sa obtina sprijin pentru politica sa ferma fata de Coreea de Nord, noteaza…

- In trimestrul III 2017, preturile angro de energie electrica au crescut cel mai mult in Romania (+52%) si in august au atins maximele Europei de Est (peste 90 de euro/MWh), conform unui raport al Comisiei Europene „Pe parcursul intregului trimestru III al anului 2007, preturile en gros de energie electrica…

- Economia Romaniei va inregistra un avans de 4,5% in 2018 si de 4,1% in 2019, fata de o crestere de 3,7% si, respectiv, 3,5%, previzionata in iunie, se arata in raportul "Global Economic Prospects", publicat, marti, de Banca Mondiala. Banca Mondiala apreciaza ca Romania va raporta pentru 2017 o crestere…

- OTP, cel mai mare creditor independent din Europa Centrala, a majorat capitalul subsidiarei sale din Romania la 1,379 miliarde de lei, de la 1,254 miliarde de lei, potrivit unui anunt postat pe site-ul Bursei de...

- Polonia poarta discutii cu Ungaria pentru înfiintarea unei banci regionale de dezvoltare destinata stimularii investitiilor în infrastructura din Europa Centrala si intentioneaza sa implice si Slovacia si Cehia în acest proiect, a declarat miercuri seara premierul polonez Mateusz…

- 551 de locuri de munca figurau ieri, 3 ianuarie, ca fiind vacante in Spatiul Economic European, fiind oferite prin intermediul retelei EURES Romania. Conform datelor anunțate ieri de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, dintre cele 551 de locuri de munca, 164 sunt oferite de catre…

- "Baciul" l-a sfatuit pe cumnatul sau sa-si incerce norocul si la un club important din strainatate si e convis ca acesta asteapta o oferta importanta pentru a-i da curs. "Trebuie sa te duci la un club important, serios. Sa fie o provocare pentru tine, ca ai nevoie de asa ceva! Ce ai facut…

- Revolutia democratica care a invinsese in Europa Centrala dupa prabusirea imperiului sovietic este in pericol sa fie inversata. Din cauza ca UE este incapabila sa descurajeze acest proces in Polonia si Ungaria, a treia tara postcomunista, Romania, se grabeste sa inverseze reformele anticoruptie pe…

- Antonia apare in topul celor mai frumoase chipuri din showbiz-ul internațional din 2017. Antonia, care formeaza un cuplu cu muzicianul Alex Velea , este considerata una dintre cele mai senzuale și mai frumoase vedete din Romania. iata, insa, ca frumusețea Antoniei a trecut și dincolo de granițele țarii.…

- Cristi Pustai, 52 de ani, risca sa fie demis in aceasta iarna de conducerea lui Gaz Metan. Șefii clubului aflat pe locul 12 ar vrea sa produca un șoc la echipa din Mediaș. Site-ul tuttomercatoweb anunța ca Gaz Metan negociaza cu italianul Rino Lavezzini, 65 de ani. Acesta e in prezent liber de contract…