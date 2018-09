Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de control al SRI, social-democratul Claudiu Manda, a declarat, marti, la Antena 3, citand informatii primite pe surse, ca miercuri cei din conducerea Jandarmeriei vor fi pusi sub acuzare sau vor fi facuti suspecti in legatura cu evenimentele din 10 august, din Piata Victoriei,…

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Sectorului 1 fac cercetari pentru depistarea agresorilor a 169 de jandarmi. Anchetatorii au dat, in urma cu putin timp, un comunicat in care spun ca au inceput verificarile pentru a-i identifica pe cei care, la Mitingul Diasporei din 10 august, au bruscat si atacat…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Sector 1 Bucuresti au deschis un dosar penal si fac cercetari dupa ce un numar de 169 de jandarmi dintre cei care au participat la protestul din 10 august au reclamat ca au fost agresati fizic si moral. Activitatile de cercetare au fost delegate catre organele…

- Deputatii dezbat, marti, 11 septembrie, in plen, motiunea simpla depusa de PNL impotriva ministrului de Interne, Carmen Dan, intitulata “Bastoanele PSD peste obrazul democratiei romanesti”, votul final fiind programat pentru miercuri. Potrivit textului motiunii, “intr-o tara normala, in care functioneaza…

- Medicul Raed Arafat a vorbit în fața Comisiei de Aparare a Camerei Deputaților despre barbatul care a decedat în urma expunerii la gaze în timpul mintingului diasporei. Acesta a spus ca pacientul avea probleme cardiace si ca a refuzat sa mearga…

- "In permanenta am fost in contact cu toate autoritatile publice, inclusiv cu prefectul care a fost prezent la fata locului de la ora 16. (...) In momentul in care am vazut ca lucrurile incep sa degenereze, ca presiunea este crescuta, am discutat personal cu prefectul si i-am spus ca daca lucrurile…

- Azi, procurorii DIICOT ndash; Structura Centrala impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au efectuat un numar de 34 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Prahova, in cadrul unei actiuni vizand…

- Primaria Capitalei a decis sa aprobe mitingul din 10 august, din Piata Victoriei, dupa ce initial se vorbea despre un refuz al autoritatilor localeMintingul este unul la care se anticipeaza o prezenta sporita a romanilor din Diaspora, care doresc sa protesteze la adresa Coalitiei PSD-ALDE…