- "Presedintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker si Colegiul Comisarilor se vor afla la Bucuresti in perioada 10 – 11 ianuarie pentru a marca inceperea oficiala a Presedintiei romane”, a anuntat Comisia Europeana. Joi, 10 ianuarie, presedintele Juncker va tine un discurs cu aceasta ocazie,…

- Președintele CE Jean-Claude Juncker va efectua o vizita la București in perioada 10-11 ianuarie cu prilejul inceperii oficiale a Președinției romane a Consiliului UE. Oficialul european va avea intrevederi cu Klaus Iohannis, Viorica Dancila, dar și cu Calin Popescu Tariceanu și Liviu Dragnea, transmite…

- „Partidul Social Democrat, filiala Arad, condamna atacul suburban lansat de președintele PNL, Ludovic Orban, la adresa premierului Romaniei, Viorica Dancila, un derapaj grav al unui politician care nu poate sa-și depașeasca poziția de slujitor al statului paralel și al președintelui Klaus Iohannis.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit, vineri, la Palatul Victoria, pe cancelarul federal al Austriei, Sebastian Kurz, aflat in vizita oficiala la Bucuresti. Premierul roman l-a intampinat pe inaltul oficial strain in holul de onoare al Guvernului, cei doi urmand sa aiba apoi o intrevedere in plenul…

- Viorica Dancila a vorbit de Ziua Naționala despre reacțiile adversarilor politici și a facut referire, la criticile președintelui Klaus Iohannis cu privire la faptul ca Romania nu ar fi pregatita sa preia pr...

- Se iau masuri sporite de siguranța la Catedrala Manturii Neamului. Mii de oameni participa la slujba de sfințire a locașului, iar la aceasta ora sute de autocare au ajuns din toata țara in București. La sfințire participa zeci de preoți, dar și premierul Viorica Dancila.Mii de oameni stau…

- "Parlamentul European este un partener cheie in mandatul pe care urmeaza sa il preia Romania la presedintia Consiliului UE si, in general, in ceea ce priveste cooperarea cu toate institutiile europene. (...) Romania impartaseste pe deplin aceasta orientare pro europeana si ne vom asuma in calitate…

- Comisarul Corina Cretu va face, luni si marti, o vizita la Bucuresti, in cursul careia va avea convorbiri cu premierul Viorica Dancila si va discuta viitorul politicii europene de coeziune in cadrul a doua conferinte de anvergura. Corina Cretu va sustine si doua conferinte de presa.Potrivit…