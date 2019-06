Șefie PE, noapte de foc. Rareș Bogdan: Înfrângere catastrofală, de neacceptat ”Batranul partid s-a trezit. PPE a ieșit la lupta. In sfarșit. Nu abandoneaza poziția numarul unu din Europa, cea de președinte a Comisiei. Ar fi o rusine istorica, sa iei 183 de eurodeputați, (din ei 14 sunt romani), sa fii votat de 40 de milioane de europeni, sa fii pe primul loc la peste 30 de locuri de socialiștii din PES și sa cedezi catre un socialist PRESIDINȚIA Comisiei, asta ar fi o infrangere catastrofala. De neconceput. De asemenea, Macron este infruntat dur. Ești pe tobogan in țara ta și vrei sa conduci Europa. Ai 21 de europarlamentari din 751, te-a batut Marine Le Pen și vrei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sefii de stat si de guvern din cele 28 de state UE vor incerca in cadrul summitului de criza de la Bruxelles sa-si depaseasca disensiunile pentru a-l desemna pe noul sef al Comisiei Europene, post-cheie pentru nominalizarile la celelalte functii de la varful UE. Intr-o scrisoare adresata lui Joseph…

- Majoritatea cetatenilor tarilor din Grupul de la Visegrad (V4; Cehia, Polonia, Slovacia si Ungaria) nu il sustin pentru functia de presedinte al Comisiei Europene nici pe candidatul Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber, nici pe candidatul socialist Frans

- Ekaterina Zaharieva, adjuncta a ministrului de externe bulgar, a cerut alaturi de sefii diplomatiilor din alte 12 tari membre ale Uniunii Europene integrarea mai rapida a Balcanilor Occidentali, transmite miercuri BTA. Cei 13 ministri - din Austria, Bulgaria, Cehia, Croatia, Estonia, Letonia,…

- In jocul de poker, cacealmaua are loc atunci cand unul dintre jucatori blufeaza. Are carți slabe, dar lasa impresia ca sta foarte bine. Și marește potul, in speranța ca ceilalți se retrag. In politica, este același lucru. Iar domnul Klaus Iohannis, sfatuit de alții sau de capul lui, tocmai a executat…

- Pentru a pregati summitul european de marti seara, presedintele francez Emmanuel Macron se va intalni de luni cu mai multi sefi de stat si de guvern, incepand cu spaniolul Pedro Sanchez, pe care il va primi luni la un dineu, a anuntat Palatul Elysee, la o zi dupa alegerile europarlamentare, informeaza…

- "De mai multa vreme, partidul nostru, ALDE, a ridicat problema dublului standard la produsele europene exportate pe piața noastra. Azi, nu mai indraznește nimeni in Vest sa conteste adevarul acestei situații, cel mult se incearca minimalizarea ei. Fostele state comuniste s-au ridicat in bloc impotriva…

- In Franta, Germania, Belgia, Italia, Olanda, Austria, Slovacia, Romania, Grecia, Cehia si Polonia, majoritatea respondentilor sunt de parere ca destramarea Uniunii Europene este o "posibilitatea reala", in urmatorii 10 pana la 20 de ani, arata sondajul realizat de compania YouGov la comanda Consiliului…

- Cei doi presedinti au avut o intalnire in fostul birou al lui Klaus Iohannis de pe vremea cand era primar al municipiului Sibiu. Biroul este situat la etajul intai al cladirii in care se desfasoara, joi, summitul informal al Uniunii Europene si are vedere spre Piata Mare a orasului, acolo unde au avut…