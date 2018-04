Sefi noi la SRI si SIE! „Nucleara” de-abia cum va fi detonata in sistem, clasa politica fiind doar la un pas de a-si lua revansa dupa anii de prigoana ai statului paralel. Pentru ca, departe de orice mediatizare, specialisti din umbra liderilor politici au definitivat deja modificarile legislative la legea ofiterilor de informatii, care urmeaza a fi bagate cat de curand […] Sefi noi la SRI si SIE! is a post from: Ziarul National Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Lucian Sova, ministrul Transporturilor, a participat, marti, la summit-ul ministerial privind transporturile, desfasurat la Budapesta. Aici el a avut discutii cu Peter Szijjarto, ministrul Afacerilor Externe si Comertului Exterior din Ungaria. Dar nu prea s-au inteles. Cica, discutiile s-au axat pe…

- Proiectul s-a derulat la nivel național pe parcursul a opt luni, avand ca rezultat final colectarea a peste 550 de kilograme de deșeuri medicale de tip infecțios, care au fost distruse. Dupa cum Sanatateabuzoiana.ro a relatat la momentul respectiv, in cursul lunii mai a anului trecut a fost demarata,…

- Utilizat in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cardul național este folosit de milioane de romani. Este posibila insa și pierderea acestuia, neprevazutul putand interveni in viața noastra in orice moment. Pentru emiterea unui duplicat al cardului național de sanatate, titularul, reprezentantul…

- Iata ca noul ministru al Transporturilor tocmai ce a girat o „regie” in buna traditie pesedista, prin care prevederile legale in vigoare au fost calcate in picioare pentru a se asigura astfel un nou mandat de patru ani pentru omul sustinut si garantat de Liviu Dragnea in fruntea Regiei Autonome Registrul…

- Pe cand dezvaluiam descinderea fostului vicepresedinte american Joe Biden la Bucuresti pentru decaparea chinezofilului Victor Ponta, anuntam in premiera si ruptura totala dintre George Maior si Florian Coldea, cuplul care pe atunci nu doar ca se afla de aproape un deceniu la conducerea SRI, dar parea…

- Libanezul Zayat nu mai este seful hotelului de 5 stele JW Marriott. Locul sau a fost ocupat de un director venit din… Rusia. Fadlallah Zayat a fost General Manager al hotelului din primavara anului 2015. El a fost trimis, cu maxima discretie, sa conduca acum hotelul Marriott din Varsovia. Anterior,…

- Sistemul national de transport (SNT) al gazelor se afla, miercuri dimineata, la un pas de starea de risc, cantitatea de gaze din conductele magistrale fiind cu mult sub limita de functionare la parametri normali, ca urmare a consumului mare, potrivit datelor postate pe site-ul Transgaz, operatorul national…

- La ultimul termen al dosarului “Turceni-Rovinari”, procurorii anticoruptie au cerut instantei pedepse privative de libertate in cazul fostului premier Ponta, dar si al fostului ministru social-democrat, Dan Sova. Daca pentru Sova se cere o pedeapsa cu inchisoarea orientata catre maximum prevazut de…

- Au curs apelurile la Salvare, in ultimul interval. Cadrele medicale au fost chemate in ajutorul unor oameni carora s-au simtit rau in strada, dar si al unor persoane care nu au adapost. Racirea vremii anuntata de meteorologi a facut ca un numar semnificativ de persoane sa aiba nevoie de ajutor. Detalii…

- Vestitul ger al Bobotezei, care a lipsit cu desavarsire in ianuarie, pare sa se mute pe final de februarie. Vestile venite sambata de la meteorologi pot fi de speriat pentru persoanele care suporta mai greu temperaturile scazute. Intreaga harta a tarii este colorata fie in galben, fie in portocaliu,…

- A fost o interventie de proportii, noaptea trecuta, in judetul Bistrita, pe fondul producerii unui accident cu doua autoturisme in care se aflau 10 oameni. Avand in vedere numarul mare de persoane implicate in accidentul ce a avut loc la Ilva Mica, s-a declansat Planul Rosu de interventie, catre locul…

- Dupa ce deunazi a stat de vorba atat cu ministrul de Interne, cat si cu seful Politiei Romane, parlamentarul prahovean s-a prezentat miercuri dimineata la sediul Inspectoratului General al Politiei Romane. A ales sa depuna o plangere, pe fondul unor mesaje pe care le-ar fi primit pe telefon, cerand…

- Oamenii legii din cadrul Politiei Capitalei si de la Inspectoratul de Politie Arges au desfasurat, avand suport de specialitate din partea Directiei Operatiuni Speciale – din cadrul IGPR, o actiune menita sa lamureasca suspiciunile avute intr-un dosar penal – cele de evaziune fiscala si spalare de bani,…

- Demersul semnat de cateva zeci de deputati liberali si indreptat la adresa Liei Olguta Vasilescu se dezbate in aceasta dupa-amiaza in plenul Camerei. Este prima motiune indreptata impotriva Cabinetului Dancila. Este vorba despre motiunea simpla denumita “Lia Olguța Vasilescu – Ministrul Minciunii și…

- Gigi Becali a reacționat imediat dupa victoria FCSB-ului in fața Lazio. Finanțatorul FCSB considera echipa lui Dica are prima șansa. "E bucurie mare, nu? Speranțe au fost tot timpul. Credeam ca...

- Ninsorile abundente, care au inceput inca ieri seara, au stricat planurile soferilor de curse lungi. Citeva camioane au ramas blocate pe drumul national Chișinau - Hincești, in apropiere de satul Fundul Galbenei. Șoferii de TIR au facut cu greu fața drumului inzapezit și au condus cu viteza redusa…

- “Interventie reusita!” – se aude vocea unuia dintre cei care au participat la o operatiune de salvare in urma careia o femeie a fost oprita sa faca un gest necugetat. A fost o operatiune delicata si cu atat mai dificila, cu cat in Capitala ploua de ore bune. Din cate se poate vedea din imaginile […]…

- In incercarea de a gasi o solutie in privinta Declaratiei 600, care a iscat indelungi comentarii in spatiul public in ultimele saptamani, la Ministerul Finantelor s-a ajuns la o varianta ce are in vedere comasarea mai multor formulare. Un anunt in acest sens a fost facut de catre ministrul Finantelor,…

- Aflat in Japonia, Tudorel Toader a facut referire la scandalul zilei. Pana sa ajunga in tara sa discute cu premierul, in conditiile in care Dancila a anuntat ca se va intampla acest lucru, Toader a subliniat ca nu va sesiza Inspectia Judiciara (IJ), dupa aparitia in presa a unor dezvaluri si inregistrari…

- Postul Mare, cum mai este cunoscut Postul Sfintelor Pasti, se apropie. Astfel ca la doar o zi de cand credinciosii au mers la biserica cu coliva si au dat de pomana pentru cei Adormiti, de Sambata Mortilor, suntem in duminica Lasatului sec de carne. Este, practic, o prima etapa a Lasatei secului, in…

- Gigantul web din California a informat ieri ca nu a gasit nici o dovada privind amestecul Rusiei in campania referendumului pentru Brexit, a declarat un cadru al companiei in fata unei comisii de ancheta a Parlamentului britanic asupra ”fake news”. In cadrul anchetei, comisia insarcinata cu media, IT,…

- Investitii – ioc, nereguli in numirea sefilor, cu remunerari babane, angajati doar cu numele, si ei cu salarii nesimtite, instruire profesionala prin destinatii exotice si doua piste care care nu asigura conditii eficiente de aterizare si decolare. Aceasta este adevarata imagine a aeroportului „Henri…

- Larry Nassar, fostul doctor al lotului national de gimnastica al SUA, a primit o noua sentinta de pana la 125 de ani de inchisoare pentru molestarea unor tinere atlete de la un centru din Michigan, noteaza BBC.

- Ieri, politistii au intervenit la aproape 2.500 de evenimente, majoritatea sesizate prin 112. Au fost aplicate aproape 10.000 de sanctiuni contraventionale, au fost constatate aproape 800 de infractiuni si au fost retinute peste 600 de permise de conducere.La data de 2 februarie a.c., aproape 12.000…

- Dupa ce s-a vazut cu sacul numit guvern urcat in caruta, Liviu Dragnea a purces la matrasirea/izolarea elementelor dusmanoase lui din PSD. Dupa cum bine se stie, Niculae Badalau deschide lista neagra intocmita de Dragnea cu ocazia rebeliunii Tudose. Fiind presedinte executiv al partidului, Badalau nu…

- Este vorba despre dosarul retelei de traficanti protejate de politisti, procurori si inalti functionari ai statului, dosar care a fost musamalizat de catre Parchete. O minora sechestrata l-a recunoscut pe fratele sefului SIE, generalul Silviu Predoiu. Potrivit unor informatii scoase la iveala de Catalin…

- Fostul premier a devenit martor de profesie. Dupa ce a fost citat ca martor in procesul lui Sebastian Ghita, Ponta a fost poftit sa dea declaratii si in procesul lui Calin Popescu Tariceanu. Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis citarea fostului premier Victor Ponta, in calitate de martor, pe…

- Cetatenii bulgari care detin automobile supercostisitoare dar si proprietati imobiliare de peste 250.000 de euro (500.000 de leva) vor fi supusi unor verificari privind modul de achizitie al acestor bunuri, a informat procurorul general al Bulgariei, Sotir Tatarov. Potrivit lui Tatarov, care a citat…

- BERBEC Va confruntati cu intarzieri sau neintelegeri care genereaza dificultati financiare de scurta durata. Ati face bine sa fiti mai optimist si mai destins, fiindca riscati sa tensionati relatiile cu cei din jur. Daca trebuie sa sustineti un examen sau sa calatoriti, fiti foarte atent si precaut.…

- La o zi de cand DNA-ul anunta ca procurorii anticoruptie s-au adresat Tribunalului Bucuresti, cerand “luarea, pentru o durata de 60 de zile, a masurii preventive constand in interdictia initierii procedurii de dizolvare sau lichidare a persoanei juridice S.C. Tel Drum S.A. ori, dupa caz, suspendarea…

- Simona Halep si-a dat drumul. Rupe tot ce intalneste pe teren si le da peste bot celor care s-au jurat ca n-are valoare de nr 1. Printre astia se numara si nemtii de la Adidas care au ratat sa se afiseze in cele mai bune meciuri ale Simonei Halep. Intai sa lamurim un pic din […] Adidas, marketing de…

- „Marele Zid! Nimic nu trece de Simona Halep”, au scris organizatorii de la Australian Open, dupa ce Simona Halep a trecut lejer de Karolina Pliskova, cu 6-3, 6-2 si s-a calificat in semifinalele turneului de la Melbourne, o premiera pentru jucatoarea noastra. Openul Australiei era singurul Grand Slam…

- De parca nici nu se gandeste de emotiile prin care a trecut, la inceputul tuneulu, cand s-a accidentat la glezna, ci doar la visul pe care si l-ar putea implini, acela de a-si adauga in palmares un prim titlu de Grand Slam, Simona si-a trecut in dreptul numelui o noua victorie importanta. De aceasta…

- Liviu Dragnea declara vara trecuta ca lui ii plac femeile. Cum afirmatia a fost facuta in fata femeilor social-democrate, acestea au luat-o de buna si ca sa-i faca o placere sefului au dat buzna langa el, in Guvern. Acum, nu se stie daca Dragnea se gandea, atunci cand a decretat ca ii plac femeile,…

- Se anunta o sedinta importanta la Partidul Social Democrat. CEx-ul va incepe peste doar cateva ore. Dupa ce in prima faza au decis sa o propuna pe Vorica Dancila pentru a ocupa fotoliul de premier, nominalizare ce a primit unda verde de la Cotroceni, liderii PSD au de stabilit acum componenta noului…

- Studiu INS: Agricultura romaneasca se confrunta cu fragmentarea terenurilor Agricultura româneasca înca se confrunta cu fragmentarea terenurilor, fapt ce îi împiedica pe fermieri sa îsi valorifice în mod eficient productia, arata un studiu dat publicitatii astazi…

- Efectele iernii s-au vazut din plin, in cazul judetelor aflate sub incidenta avertizarilor Cod portocaliu si Galben de ninsori si vant puternic. In unele cazuri autoritatile au decis ca, pe fondul vremii nefavorabile, cateva zeci de unitati de invatamant – fie ca este vorba despre scoli sau gradinite…

- Sportul constantean este in doliu, dupa trecerea la cele vesnice, la varsta de 67 de ani, a lui Ion Baba, fost jucator de oina, care, in ultimii zece ani, la solicitarea conducerii Federatiei Romane, a acceptat sa puna umarul si la dificila misiune de renastere a oinei. "Doliu in lumea oinei la inceput…

- Fosta sefa a DIICOT Alina Bica, trimisa in judecata in mai multe dosare, a plecat in Costa Rica si nu s-a mai prezentat la procese. La termenul de ieri, intr-unul din dosarele ANRP, aparatorii Alinei Bica au prezentat judecatorilor instantei supreme un document in limba spaniola din care, spun ei,…

- Presedintele Federatiei Ruse a comparat mumia fostului lider bolsevic Vladimir Ilici Lenin, expusa la mausoleul din Piata Rosie (Moscova), cu moastele sfintilor crestinatatii. Cinismul liderului de la Kremlin nu are limite. Intr-un interviu pentru filmul documentar Vaalam, din care postul Russia 1 a…

- BERBEC Este posibil sa fiti indispus din cauza ca o afacere a dat rezultate mai slabe decat v-ati asteptat. Daca analizati situatia cu calm si detasare, puteti descoperi cauza problemei. Limitati-va la activitati de rutina, care nu necesita o concentrare deosebita. Relatia cu partenerul de viata s-ar…

- Premierul Tudose a fost prezent, in cursul zilei de vineri, la sediul Ministerului Apararii, unde s-a semnat contractul dintre MApN si compania americana General Dynamics, in vederea achizitionarii transportoarelor Piranha 5. Acordul prevede ca se vor achizitiona 227 transportoare blindate. Sase din…

- Asistat de avocat, artistul aflat in fruntea Teatrului de Revista a dat explicatii timp de mai multe ore in fata procurorilor DIICOT. La plecare, a descris audierea sa, ca martor, drept o “intalnire civilizata, cu intrebari de bun simt”. Alexandru Arsinel a tinut sa sublinieze un lucru, in ceea ce il…

- Claudiu Manda e pe val, mai ales dupa ce a preluat in forta haturile Comisiei parlamentare de control a Serviciului Roman de Informatii de la un Adrian Tutuianu care se numara printre marile deceptii politice ale anului trecut. Iar atat prestatia combativa din cadrul comisiei, cat si loviturile de imagine…

- O veste-bomba vine dinspre OMV Petrom: Consiliul de Supraveghere al companiei a inlocuit-o, ieri, pe Mariana Gheorghe din functia de CEO. Pe romaneste, aceasta a fost matrasita incheind, practic, privatizarea Petrom. Numirea Marianei Gheorghe la conducerea Petrom in 2005 a fost una dintre primele decizii…

- BERBEC La locul de munca sau in afaceri aveti sanse sa realizati tot ce v-ati propus pentru azi. In plan sentimental este posibil sa intampinati dificultati din cauza orgoliului. Ar fi bine sa dati dovada de mai multa rabdare cu persoana iubita. Ocupati-va de diverse probleme casnice care isi asteapta…

- BERBEC Este posibil sa luati o decizie inspirata care va ajuta sa rezolvati o problema financiara. La locul de munca sau in afaceri s-ar putea ivi pe neasteptate posibilitatea de a finaliza o lucrare care stagneaza de ceva timp. Contextul astral al zilei este favorabil comunicarii cu rudele mai in varsta.…

- Omul de afaceri a parasit, seara trecuta tarziu, penitenciarul Jilava, urmare a deciziei definitive luate de magistratii Tribunalului Ilfov, care au dat unda verde cererii privind eliberarea sa conditionata. Pana sa urce in masina cu care a plecat pentru a-i reintalni pe cei dragi, Victor Becali a stat…

- Serviciul Fiscal de Stat a adus, in 2017, peste 32 de miliarde de lei in Bugetul public national. Suma este cu 5,1 miliarde de lei mai mare decat in 2016. De asemenea, veniturile sunt cu noua la suta mai mari decat cele planificate la inceput de an.