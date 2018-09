Stiri pe aceeasi tema

- Raed Arafat s-a prezentat, vineri, la sediul Parchetului General pentru a fi audiat de procurori in dosarul protestelor din 10 august. Secretarul de stat in Ministerul de Interne da explicații anchetatorilor, dupa ce Gheorghe Nucu Marin, un alt secretar de stat in MAI, a fost audiat saptamana aceasta.…

- Mai multe imagini video de la protestul diasporei, filmate de Jandarmerie, care ar fi suprins violentele comise de fortele de ordine, nu au fost transmise procurorilor Parchetului Militar care ancheteaza cazul pe motiv ca au fost clasificate.

- Gheorghe Nucu a fost audiat la Parchetul General, marți, in dosarul intervenției violente a Jandarmeriei, la protestul din 10 august. Dupa audiere, el a declarat ca nu exista informații potrivit carora protestul ar fi fost finanțat din strainatate. El a mai spus ca a fost in timpul protestului in…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, va fi audiata marti la Parchetul General in dosarul violentelor de la mitingul diasporei din 10 august. In acest dosar au mai fost audiati colonelul Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmerie, care i-ar fi coordonat pe jandarmii violenti, viceprimarul…

- In interiorul PSD au izbucnit tensiuni intre Liviu Dragnea și Gabriela Firea, chiar inaintea Comitetului Executiv al PSD, de la finalul saptamanii. Totul a plecat de la declarațiile prefectului Capitalei, Speranța Cliseru, cea care i-a contrazis atat pe ministrul de Interne, cat și pe jandarmi cu privire…

- Colonelul Catalin Paraschiv, seful Brigazii Speciale a Jandarmerie a fost audiat joi la Parchetul General in dosarul ce vizeaza violentele de la mitingul diasporei din 10 august din Piata Victoriei. „Mi-am asumat riscul in momentul in care mi-am condus oamenii fara niciun fel de problema”, a declarat…

- Prefectul Capitalei, Speranța Cliseru, se afla la Parchetul General pentru audieri in legatura cu violențele izbucnite pe 10 august in Piața Victoriei. Potrivit ministrului de Interne, ordinul de intervenție din seara zilei de 10 august a fost dat de Cliseru. Speranța Cliseru este audiata de procurorii…