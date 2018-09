Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Claudiu Manda, presedintele Comisiei pentru controlul activitatii SRI, a declarat marți la ”Sinteza Zilei” de la Antena 3 ca miercuri reprezentanții conducerii Jandarmeriei Romane vor fi puși sub...

- Raed Arafat s-a prezentat, vineri, la sediul Parchetului General pentru a fi audiat de procurori in dosarul protestelor din 10 august. Secretarul de stat in Ministerul de Interne da explicații anchetatorilor, dupa ce Gheorghe Nucu Marin, un alt secretar de stat in MAI, a fost audiat saptamana aceasta.…

- Speranța Cliseru, prefectul Capitalei, a fost prezenta la Parchetul General. La ieșire, aceasta a precizat ca vizita nu are legatura cu dosarul violențelor de pe 10 august. Speranța Cliseru a fost prezenta la Parchetul General. La ieșire, prefectul a spus ca prezența sa nu are legatura cu dosarul deschis…

- Numarul plangerilor inregistrate in dosarul violentelor de la mitingul din 10 august din Piata Victoriei a ajuns la 763, anunta joi Parchetul General. „In urma activitatilor desfasurate pana astazi, 30 august 2018, in cauza aflata pe rolul Sectiei parchetelor militare avand ca obiect cercetarea incidentelor…

- Procurorii militari au dispus efectuarea unei expertize fizico-chimice asupra substantelor cu efect iritant-lacrimogen existente in munitia si in recipientele ridicate de la sediul Jandarmeriei Romane, in dosarul...

- Numarul persoanelor care au depus plangeri in dosarul violentelor de la protestul din 10 august din Piata Victoriei a ajuns la 351, a anuntat, luni, Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ). Institutia precizeaza ca audierile in acest caz vor fi facute atat la sediul PICCJ, cat si la sediul…

- Procurorii militari au inregistrat, pana luni, 351 de plangeri din partea persoanelor care au avut de suferit in urma interventiei jandarmilor la protestul din 10 august, au declarat pentru AGERPRES oficiali din Parchetul General. In cursul zilei de luni au fost depuse 60 de plangeri, majoritatea fiind…

- Jandarmeria Romana are un nou sef. Acesta este din judetul Teleorman si se numeste Ionuț Catalin Sindile. Potrivit unei informari a Ministerului de Interne, incepand cu data de 15 august , prim-adjunctul inspectorului general al Jandarmeriei Romane, colonel Ionuț Catalin Sindile, a fost imputernicit…