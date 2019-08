Sefa YouTube are reguli cand vine vorba de timpul petrecut de copiii sai in fata ecranului. Cand le-a dat primele telefoane

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german lucreaza in conditii dificile pentru a repatria si alti copii ai unor luptatori ai gruparii Stat Islamic, a declarat luni ministrul de externe Heiko Maas, dupa ce patru copii dintr-o tabara de refugiati sirieni au fost predati luni unor angajati ai consulatului german la Erbil.…

- O companie elvetiana care livreaza in Asia aer imbuteliat in Muntii Alpi se numara printre firmele nominalizate in acest an la castigarea unui premiu care este atribuit pentru cele mai absurde transporturi de catre Alps Initiative, un ONG care lupta impotriva transporturilor nesustenabile pentru mediu,…

- In mod normal, pe acoperisuri, mai ales in zonele urbane foarte populate, se construiesc gradini, locuri de joaca sau se amenajeaza piscine. Se intampla asta in America de Nord, Asia sau Europa. In Jakarta, Indonezia, adevarate suburbii sunt construite pe acoperisuri. Asa se intampla in cazul…

- O noua aplicatie pentru smartphone iti arata toate locurile pe care prietenii tai de pe Instagram le-au vizitat de cand si-au creat profilul - si, in mod similar, le arata prietenilor tai care au descarcat-o toate locurile in care ai fost tu. Aplicatia ii ofera astfel oricaruia dintre followerii…

- Sase plaje din statiunea franceza Saint Brieuc, regiunea Bretania, au fost inchise publicului, din cauza cantitatilor uriase de alge, despre care mai multe ONG-uri locale cred ca au provocat doua decese. Pe 6 iulie, un fermier de stridii in varsta de 18 ani a fost gasit mort in apropiere de…

- Primarul Londrei, Sadiq Khan, a anuntat ca vrea sa inchida 20 de km de strada din centrul orasului, in septembrie, intr-o incercare de a reduce poluarea. Vor fi inchise strazile din jurul London Bridge, Tower Bridge, si multe alte zone, intr-o incercare de a diminua poluarea aerului din capitala…

- O cantitate neobisnuit de mare gheata de pe banchiza Groelnandei s-a topit deja la inceputul acestei saptamani, mai devreme decat prevedeau oamenii de stiinta. Pentru momentan, acest fenomen nu reprezinta o problema, in sine. Cu toate astea, el indica faptul ca, in urmatoarele luni, ar putea urma cea…

- Premierul Viorica Dancila l-a primit, miercuri, la Palatul Victoria, pe ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm. "In cadrul discutiei au fost abordate aspecte ale ultimelor evolutii de pe scena politica interna, precum si aspecte ale cooperarii bilaterale. Prim-ministrul…