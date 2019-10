Sefa TAROM a fost demisa dupa nici 4 luni: In locul meu va veni un pensionar, comandant de detasament la ATR

Stiri pe aceeasi tema

- Jumatate din gunoiul reciclat in Romania, in conditiile in care tara este "congestionata" de deseuri, provine din import, se arata intr-un material realizat de BBC. "De ce o tara care este deja congestionata de gunoi ar importa si mai mult?". Raspunsul oferit de Constantin Damov, CEO al Green…

- "Stonehenge-ul din Spania", asa cum este botezata o structura asemanatoare celei din Marea Britanie, dar mai veche, a iesit la iveala pentru prima oara in 50 de ani, pe fondul secetei severe. Monumentul din vestul Spaniei poate fi vizitat acum, dar nu pentru multa vreme, pentru ca foarte curand…

- Emiratele Arabe Unite construiesc - in largul coastei orasului Dubai - un continent arficial care sa replice, la scara mica, Europa. Va fi un taram al luxului, in care doar bogatii lumii isi vor permite sa se relaxeze. In 2003, Ermiratele Arabe au prezentat un proiect faraonic. Era vorba despre…

- Circulatia rutiera in zona Aeroportului Otopeni va fi modificata, incepand de luni, in urma demararii de catre CFR a lucrarilor pentru calea ferata intre aeroport si Gara de Nord. "In vederea demararii de catre CFR a lucrarilor pentru legatura feroviara intre Aeroportul Henri Coanda si Gara…

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…

- Primaria Capitalei a anuntat ca de luni, 26 august, va incepe ridicarea masinilor parcate neregulamentar pe strazile orasului. Intr-un comunicat, PMB preciza ca vor fi ridicate masinile parcate neregulamentar pe principalele artere. Aici gasiti lista celor 350 de strazi administrate…

- Traficul rutier va fi restrictionat, luni, in Capitala din cauza ceremoniei organizate de "Ziua Imnului National al Romaniei", in Piata Tricolorului din fata Palatului Cercului Militar National, de pe Calea Victoriei. Astfel, traficul va fi restrictionat: - intre orele 06:00 - 10:00,…

- Lumea medicala este in alerta din cauza repeziciunii cu care se raspandeste o ciuperca. Descoperita in 2009 in Japonia, aceasta a ajuns pe toate continentele si infecteaza oameni din 30 de tari. Si ce e mai rau e faptul ca in unul dintre trei cazuri infectia este letala, arata un studiu recent…