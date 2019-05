Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a ajuns vineri, 10 mai, si in Vestul tarii. Dupa ce, in timpul vizitelor din Hunedoara si Cluj a fost huiduita, staff-ul PSD Timis a anuntat ca premierul nu va mai ajunge la Timisoara, ci va vizita doar comuna Giarmata.

- IKEA va extinde programul sau de inchiriere de mobila pe 30 de piete, in conditiile in care grupul suedez vrea sa se indeparteze de vanzarea de produse de mobila low-cost care sunt ulterior aruncate, ca raspuns la preocuparile crescute privind impactul asupra mediului. Acest program de închiriere…

- Succes important obtinut de „Leii din Banat” pe teren propriu. SCM Timisoara s-a impus clar, cu 100-84, in fata celor de la BCMU FC Arges Pitesti, grupare care castigase la limita intalnirea din turul Grupei Rosii. Prin aceasta victorie formatia pregatita de Cristian Bota si-a asigurat locul 5 inaintea…

- „Leii din Banat” au incheiat o saptamana cu doua infrangeri pe terenurile straine. Gazda de ieri, U-BT Cluj s-a impus cu 95-86 in fata lui SCM Timisoara intr-un joc care a contat pentru Grupa Rosie a Ligii Nationale. Ardelenii s-au distantat in urma sfertului 3 iar alb-violetii au ratat revenirea pe…

- Incidentul s-a petrecut joi, pe strada Socrate din Timișoara, in Complexul Studențesc. Pompierii se intorceau de la o intervenție, in momentul in care nu au mai putut inainta din cauza mașinii ce bloca accesul autospecialei. “Dragi șoferi, va rugam sa fiți atenți unde parcați! Neglijența dumneavoastra…

- Incendiul a fost anunțat joi dimineața, in jurul orei 6. Focul a izbucnit la subsolul unui bloc de pe strada Storojineț, iar fumul gros a inundat casa scarii. Pompierii militari au trimis la fața locului 15 subofițeri, doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, un echipaj SMURD și un echipaj…

- Asociația “Acasa in Banat” continua sa faca fapte bune. Astfel, sambata, 2 martie, reprezentanții ONG-ului creat de doi tineri din Timișoara iși propun sa renoveze intr-o singura zi cladirea fostei primarii din localitatea Valeapai, din județul Caraș-Severin, pentru a o transforma in casa parohiala.…