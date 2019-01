Sefa MAI, mesaj catre Iohannis: Ati terminat cu Jandarmeria Romana si acum va ocupati de Politie?

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Carmen Dan, il critica, marți, extrem de dur pe președintele Klaus Iohannis, dupa ce acesta a sesizat luni CCR asupra Legii privind autoritatea polițistului, intrebandu-se retoric daca șeful statului a terminat cu Jandarmeria și acum "se ocupa" de Poliție."Atat ...

- Senatorul Vergil Chitac comenteaza deznodamantul sedintei CSAT in care s a decis cine va conduce armata in 2019, o sedinta care s a incheiat cu un scandal imens prin refuzul presedintelui Iohannis de a l numi pe generalul Dumitru Scarlat, propus de Guvern, ca succesor al generalului Nicolae Ciuca in…

- Decizia presedintelui Iohannis, de a prelungi cu un an mandatul generalului Nicolae Ciuca in fruntea Statului Major al Apararii, care fusese imputernicit, in prima faza, sa-si exercite prerogativele in aceasta functie doar pana la 31 decembrie 2018, a ajuns, sambata, in paginile Monitorului Oficial…

- Premierul Viorica Dancila a declarat vineri ca presedintele Klaus Iohannis nu are atributia de a prelungi mandatul sefului Statului Major al Apararii, ea precizand ca decretul anuntat de seful statului nu respecta conditiile de legalitate si creeaza premisele unui conflict

- Președintele Klaus Iohannis a facut declarații de presa dupa ședința CSAT, anunța Administrația Prezidențiala. Președintele a respins propunerea de numire a lui Dumitru Scarlat in funcția de șef al Statului Major al Apararii."Aceasta propunere facuta de ministrul Apararii nu respecta rigorile…

- ''M-am intalnit de trei ori cu Iohannis in CSAT și am purtat doua discuții cand am fost ministru al Apararii. Una dintre ele a fost de doua ore, cand eu i-am spus situația Armatei. Deci e un tip pompos. Cand nu-i convine cate ceva, e agresiv. Aveți exemplu din spațiul public cand ii arunca…