Stiri pe aceeasi tema

- Sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, a catalogat ca fiind o lipsa de cooperare loiala si de sinceritate in legatura cu modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii un aviz pentru OUG nr. 7, sustinand ca aceasta ordonanta nu are efecte catastrofale…

- Sefa Instantei supreme, Cristina Tarcea, a catalogat ca fiind o lipsa de cooperare loiala si de sinceritate in legatura cu modul in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut Consiliului Superior al Magistraturii un aviz pentru OUG nr. 7, sustinand ca aceasta ordonanta nu are efecte catastrofale…

- Presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat luni seara ca 39; 39;a cazut cerul 39; 39; pe ea in momentul in care a descoperit existenta unui protocol la Instanta suprema, insa a 39; 39;respirat usurata 39; 39; cand a vazut ca era vorba de un protocol din anul 2009, informeaza…

- Cristina Tarcea a șters pe jos cu ministrul Justiției, Tudorel Toader. Șefa Inaltei Curți de Casație și Justiție a lansat critici dure la adresa acestuia, dar cu toate acestea, a recunoscut faptul ca OUG 7 nu este atat de rea pe cat este prezentata.

- Presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a explicat, luni seara, la Antena 3, ca ordonanta de urgenta 7/2019 a interzis colegiilor de conducere a instantelor sa mai stabileasca orice regula, iar legea nu prevede tragerea la sorti a completurilor.

- Presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Cristina Tarcea, a declarat luni seara ca ''a cazut cerul'' pe ea in momentul in care a descoperit existenta unui protocol la Instanta suprema, insa a ''respirat usurata'' cand a vazut ca era vorba de un protocol din…

- Presedinta Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), Cristina Tarcea, a explicat, luni seara, la Antena 3, ca ordonanta de urgenta 7/2019 a interzis colegiilor de conducere a instantelor sa mai stabileasca orice regula, iar legea nu prevede tragerea la sorti a completurilor. Ea a spus ca, daca…

- Cristina Tarcea a lansat un atac extrem de violent la adresa lui Tudorel Toader! Șefa ICCJ l-a numit mincinos pe ministrul Justiției, dar a avut puterea sa recunoasca și faptul ca OUG 7 nu este atat de rea pe cat este prezentata.”Unele discuții prealabile, inainte de ședința CSM in care s-a…