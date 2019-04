Stiri pe aceeasi tema

- Armele de asalt și cele semi-automate de tip militar vor fi interzise in Noua Zeelanda, masura fiind luata in contextul in care astfel de arme au fost folosite pentru a ucide 50 de persoane in doua moschei din Christchurch. "Guvernul va lua masuri imediate incepand de astazi pentru a limita…

- Mai multi copii se afla printre persoanele ucise sau ranite in atacurile comise vineri in Noua Zeelanda, a anuntat sambata premierul acestei tari, Jacinda Ardern, potrivit dpa, scrie Agerpres. ''Este clar ca in acest atac oribil au fost prinsi copii'', a spus Ardern in fata reporterilor la Christchurch,…

- Atacurile au avut loc la moscheile Al Noor Mosque si Linwood Masjid. Martorii au descris ca este mult sange si decese multiple. Cel putin 50 de focuri de arme au fost auzite in timpul atacurilor care s-ar fi produs in sase locuri diferite, potrivit martorilor. "Eram in interiorul moscheei,…

- UPDATE ora 9:00 – Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern, a anuntat vineri ca 49 de persoane au fost ucise in atacurile de la doua moschei din orasul Christchurch, relateaza DPA. Potrivit sefei guvernului, 20 de persoane au fost grav ranite. Jacinda Ardern a spus ca nivelul de alerta a fost ridicat…

- Premierul din Noua Zeelanda, Jacinda Ardern, a declarat vineri, dupa atacurile armate din Christchurch, ca "aceasta este una dintre cele mai intunecate zile ale Noii Zeelande", relateaza Xinhua. "Este o...