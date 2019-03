Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European a aprobat infiintarea unui instrument UE menit sa verifice investitiile straine directe (ISD) pe criterii de securitate pentru a proteja sectoarele strategice, informeaza un comunicat de presa al institutiei. Este primul instrument la nivelul UE menit să verifice investiţiile…

- Facebook și Instagram a picat in mai multe țari, inclusiv in Romania, miercuri, dupa orele 18.00. Pana acum, utilizatorii din mai multe state din Europa și alte continente au semnalat probleme. Rețeaua de socializare a publicat un scurt mesaj in care confirma problemele, dar nu a oferit mai multe detalii.…

- Probleme pentru Facebook in aceasta seara. Utilizatorii rețelei de socializare din intreaga lume se plang ca nu se mai pot loga, nu mai pot posta și nici distribui nimic. In plus, sunt probleme și la...

- Avertismentul Moscovei a venit chiar de la Vladimir Putin, care a ținut miercuri discursul anual din Duma de Stat. Putin a pomenit din nou Romania in acest context. NATO a reacționat și considera "inacceptabile" amenintarile Rusiei.

- UE vrea sa ia masuri mai drastice pentru a reduce emisiile de CO2 ale autoturismelor și camionetelor. Conform normelor revizuite, vor exista standarde mai stricte de emisii de CO2 pentru autoturismele noi și vehiculele utilitare ușoare noi, potrivit unui document dat publicitații de Consiliul Uniunii…

- Presedintele PNL critica noile masuri fiscal-bugetare Presedintele PNL, Ludovic Orban. Foto: Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat marti, 29 ianuarie, noile masuri fiscal-bugetare, la o dezbatere organizata de liberali pe tema provocarilor din domeniul energetic. El…

- CHIȘINAU, 28 ian – Sputnik. Bancile centrale din zona euro nu mai emit bancnote de 500 de euro. Decizia a intrat în vigoare din 27 ianuarie. Excepție fac doar Germania și Austria, care vor beneficia de o amânare pâna pe data de 26 aprilie 2019. © REUTERS / Dado RuvicDin 27…

- Ambasadorul Romaniei la Washington, George Cristian Maior, s-a intalnit la Departamentul Apararii al SUA, cu Mark. T. Esper, secretarul Fortelor Terestre ale Statelor Unite. In cadrul discutiei, ambasadorul roman a evocat cooperarea aprofundata si deosebit de consistenta dintre Romania si SUA pe linie…