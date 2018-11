Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul de la Londra nu are niciun 'plan B' in cazul in care parlamentul nu va aproba acordul privind termenii retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana, a sustinut marti David Lidington, seful de cabinet al premierului britanic Theresa May, transmite…

- Prim-ministrul britanic Theresa May a prezentat scuze luni, in Camera Comunelor a parlamentului de la Londra, pentru afirmatia ca lucratorii imigranti din Uniunea Europeana care vin in Marea Britanie nu vor mai putea „sa sara peste rand" dupa Brexit. Theresa May a fost interpelata de un parlamentar…

- Premierul britanic Theresa May prezinta miercuri cabinetului sau un acord îndelung negociat cu Uniunea Europeana privind Brexit-ul, în ceea ce ar putea fi un moment definitoriu pentru mandatul sau, dar si pentru iesirea Regatului Unit al Marii Britanii si

- Peste 500.000 de britanici anti-Brexit, potrivit organizatorilor, s-au adunat sambata in centrul Londrei pentru a cere organizarea unui nou referendum pe tema apartenentei Marii Britanii la Uniunea Europeana, transmite Press Association. Mitingul, organizat la apelul asociatiei People's Vote,…

- Iesirea Marii Britanii din UE reprezinta o problema grava, iar singura solutie este independenta Scotiei fata de natiunea britanica, a afirmat premierul scotian, Nicola Sturgeon. Pe de alta parte, partidul ultraconservator nord-irlandez DUP, sustinator-cheie al premierului britanic in parlamentul de…

- Prim-ministrul scotian Nicola Sturgeon, liderul Scottish National Party (SNP), a declarat ca isi va intocmi un plan pentru determinarea independentei Scotiei imediat ce va afla care este intelegerea privind Brexitul pe care prim-ministrul britanic Theresa May o va face cu Bruxellesul. Duminică,…

- De data aceatsa, manifestantii au fost mai numerosi fata de un alt mars organizat in urma cu sase luni, au anuntat observatorii. Premierul scotian, Nicola Sturgeon, care conduce Partidul National Scotian (SNP) a promis sa faca cunoscute proiectele sale pentru un nou referendum pentru independenta,…

- Curtea Suprema a Scotiei a decis vineri, in urma apelului unui grup de petitionari proeuropeni, sa se adreseze Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) pentru a stabili daca decizia Regatului Unit de a iesi din UE poate fi revocata unilateral de acesta, transmit Reuters si BBC News. Decizia Curtii…