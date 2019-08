Şefa executivului danez urmează să-şi ceară oficial scuze copiilor abuzaţi în orfelinate Fostii copii din orfelinate si rudele lor au fost invitate la o ceremonie la Marienborg, resedinta oficiala a premierului. 'Ca societate, nu putem si nu trebuie sa inchidem ochii', a declarat Frederiksen la scurt timp dupa preluarea functiei la sfarsitul lunii iunie. 'Nu putem schimba ceea ce s-a intamplat. Dar putem si trebuie sa invatam din aceasta', a spus ea, adaugand ca 'este timpul sa ne cerem scuze victimelor'. Una dintre cele mai notorii institutii a fost orfelinatul pentru baieti Godhavn din nordul Insulei Zealand, unde baietii au fost supusi batailor si altor forme de abuzuri… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

