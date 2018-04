Stiri pe aceeasi tema

- Inspecția Judiciara o verifica din nou pe Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, dupa sesizarea depusa de luju.ro in legatura cu miniciunile din comunicatele de presa. Inspectorii judiciari au inregistrat solicitarea facuta de cei de la luju.ro și urmeaza sa faca verificari vizavi de comunicatul in care Kovesi…

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, este verificata de Inspecția Judiciara, anunța luni Antena3. Potrivit sursei citate, inspectorii judiciari au primit o sesizare din partea jurnaliștilor luju.ro și urmeaza sa faca verificari asupra unui comunicat emis pe data de 27 ianuarie 2017 de catre DNA. In acel…

- Jurnalistii site-ului Lumea Justiției au formulat si au depus o sesizare disciplinara la Inspecția Judiciara impotriva Laura Codruța Kovesi. Semnatarul sesizarii ii imputa șefei DNA afirmațiile facute in legatura cu protocoalele DNA cu diverse instituții de forța ale statului.

- Vineri in jurul pranzului, Serviciul Roman de Informatii a facut public protocolul incheiat, in 2009, intre Parchetul General, in fruntea caruia se afla actuala sefa a DNA-ului, Laura Codruta Kovesi, si SRI – condus la acea vreme de George Maior. Documentul declasificat a fost postat pe site-ul SRI…

- Antena 3 a continuat dezvaluirile pe marginea documentului care arata cu funcționeaza Statul Paralel. Protocolul este semnat de nume mari din justiție, printre care și șefa DNA, Laura Codruța Kovesi.

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, au ajuns, miercuri, la sediul CSM, unde vor fi audiati de procurorii CSM in cadrul sesizarii Inspectiei Judiciare, dupa ce inspectorii au constatat abateri disciplinare. "Este o procedura care nu este publica.…

- Șefa Direcției Naționale Anticorupție (DNA), Laura Codruța Kovesi, și adjunctul acesteia, Marius Iacob, sunt audiați, miercuri, de la ora 10.00, in Secția pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Audierile nu sunt publice. “Este o procedura care nu este…

- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii urmeaza sa discute miercuri raportul intocmit de Inspectia Judiciara cu privire la savarsirea de catre procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si procurorul sef adjunct, Marius Iacob, a unor abateri disciplinare. Pe ordinea de zi a…

- Magistratii Curtii de Apel Ploiesti se vor pronunta marti in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia.

- Elena Udrea a intrat in direct prin telefon la Romania TV si a comentat despre evenimentele care se deruleaza in prezent legat de dezvaluirile lui Sebastian Ghita si despre ceea ce s-a intamplat in interiorul SRI. Dar si despre cum ne-a mintit Laura Codruta Kovesi in tot acest timp cand tocmai ea se…

- Laura Codruța Kovesi va fi audiata de CSM in 21 martie. Inspecția Judiciara a cerut sancționarea disciplinara a șefei DNA, transmite Digi 24. Laura Codruța Kovesi este acuzata de incalcarea statutului magistraților și comportament abuziv. In luna ianuarie, Inspecția Judiciara a inaintat acțiunea in…

- Inspectia Judiciara a confirmat, pentru STIRIPESURSE.RO, ca s-a autosesizat dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a cerut documente din dosarul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, se judeca cu jurnalistii Antena 3. Reprezentantii Inspectiei Judiciare au declarat ca efectueaza la acest…

- Mihai Gadea a prezentat luni, la ”Sinteza Zilei”, o inregistrare audio privind presiunile pe care le facea Laura Codruța Kovesi asupra unui membru al Inspecției Judiciare, care facea un control la DNA. Procurorul Mihaela Focica a fost intimidata, intru-un caz clar de imixtiune din partea altor magistrați.…

- Tudorel Toader ii raspunde lui Augustin Lazar, dupa ce procurorul general al Romaniei a declarat, intr-un interviu pentru Agerpres, ca ministrul Justiției a incalcat procedura de revocare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. „Procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii…

- Fostul sef al SRI, George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, a fost audiat in comisia parlamentara timp de sase ore. Maior a vorbit despre un protocol intre SRI și Parchetul General, condus la acea data de Laura Codruța Kovesi, prin care se stabilea o colaborare in cazurile de evaziune…

- Tudorel Toader a propus revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, o premiera in Romania, dar și o surpriza neașteptata atat pentru clasa politica,cat și pentru societatea civila. Au urmat serii de contestații din partea politicienilor din opoziție, ale unor magistrați,ale procurorilor din DNA, dar…

- Inspectia Judiciara o contrazice pe Laura Codruta Kovesi, dupa conferinta de presa de miercuri seara. Inspectia Judiciara afirma ca sefa DNA a fost cercetata disciplinat in doar doua dosare in ultimul an, nu 15, asa cum a afirmat Kovesi. Mai mult, Inspectia contrazice si afirmatiile despre controalele…

- Șerban Nicolae considera ca Laura Codruța Kovesi submineaza credibilitatea instituției pe care o conduce, conferința de la DNA fiind o dovada in acest sens. „Cred ca in materie de comunicare, nimeni nu submineaza credibilitatea Direcției Naționale Anticorupție mai tare ca șefa acestei instituții.…

- Procurorul-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a afirmat, miercuri, ca nu are cunostinta despre vreun raport al ministrului Justitiei cu privire la activitatea DNA, precizand ca nu a avut nicio discutie cu Tudorel Toader pe aceasta tema. "Nu stiu despre ce raport este…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a declarat, referindu-se la acuzatiile vizand DNA, ca nu sesizeaza Inspectia Judiciara pentru ca ar insemna o intarziere, spunand ca are ca variante sa prezinte oricand raportul privind DNA sau sa prezinte in Parlament raprtul privind Ministerul Public, conform…

- Inspectia Judiciara a admis in parte sesizarile privind cercetarea disciplinara a șefei DNA, Laura Codruta Kovesi, și a adjunctului ei, Marius Iacob. Urmeaza probabil revocarea celor doi din functie. Kovesi a supravietuit multor asalturi de-a...

- Laura Codruta Kovesi, procurorul sef DNA, a reacționat, vineri, pentru prima data in scandalul declansat de dosarul Microsoft, in care sapte fosti ministri au scapat de acuzatii dupa ce faptele s-au prescris. Aceasta a declarat, la Digi 24, ca DNA a cerut aviz de urmarire penala pentru ministri in dosarul…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu pentru Ziare.com, la o zi dupa ce Directia Nationala Anticoruptie a anuntat ca faptele din dosarul Microsoft s-au prescris, ca “Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri ...

- Procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi, a avut vineri o prima reactie in scandalul declansat de Dosarul Microsoft, in care procurorii au renuntat la acuzatii in cazul unor fosti ministri. Am cerut aviz de urmarire penala pentru cei 6 ministri in dosarul Microsoft, pentru ca procurorul de…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat Agerpres , referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei,...

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ”intamplator”, anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. „Lucrez…

- Dupa ce a susținut public, in nenumarate randuri, ca inregistrarea ședinței in care folosea un limbaj catalogat de Inspecția Judiciara drept “inadmisibil in raport cu standardele minimale de etica si deontologie ale unui magistrat” este trucata, șefa DNA, Laura Codruța Kovesi recidiveaza intr-un interviu…

- La aproape trei saptamani de cand Inspectia Judiciara (IJ) facea public faptul ca a exercitat o actiune disciplinara fata de sefa DNA, dat si de adjunctul Iacob, Laura Codruta Kovesi anunta cat se poate de clar ca nu ia in calcul varianta de a se retrage de la sefia Directiei Nationale Anticoruptie.…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput "intamplator", anul trecut, odata cu atacurile asupra Justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze. "Lucrez in procuratura de peste…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie…

- Procurorul-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, afirma, intr-un interviu acordat AGERPRES, referitor la actiunea disciplinara exercitata de Inspectia Judiciara, ca totul a inceput ''intamplator'', anul trecut, odata cu atacurile asupra justitiei, aratand ca, in opinia sa, nu trebuie sa demisioneze."Lucrez…

- Inspectia Judiciara a solicitat, pe 23 noiembrie anul trecut, copii dupa cererile transmise de catre Comisia parlamentara de ancheta privind alegerile prezidentiale din 2009 catre procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, precum si dupa raspunsurile acesteia. Kovesi a refuzat de patru ori sa vina…

- Inspectia Judiciara a solicitat, in 24 noiembrie 2017, Comisiei pentru alegerile din 2009, copii de pe documentatia ce a constituit procedura de citare a procurorului sef DNA, Laura Codruta Kovesi, in cadrul Comisiei, precum si raspunsurile acesteia la solicitarile formulate de acest for.

- Șefa DNA, Laura Codruța Kovesi este acuzata, in raportul intocmit de Inspecția Judiciara, ca a obtinut cu mandat perchezitia informatica a opt procurori, dupa o inregistrare audio ajunsa la presa in care ar fi cerut, printre altele, “decaparea premierului”. In actiunea disciplinara inaintata catre Sectia…

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a II-a, Claudiu Dumitrescu.

- Inspectia Judiciara o acuza pe Laura Codruta Kovesi, in actiunea disciplinara inaintata catre Sectia pentru procurori a CSM, ca, printre altele, a obtinut, cu mandat de la instanta suprema, perchezitia informatica a opt procurori, printre care si fostul sef al Sectiei a

- Inpecția judiciara a precizat ca șefa DNA a abordat o atitudine nedemna folosind la adresa procurorilor cuvinte și expresii cu un conținut denogrator, insultator și amenințator. Analistul politic Bogdan Chirieac spune ca nu acțiunea Inspecției Judiciare nu va avea niciun rezultat. ”CSM…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar putea aproba de principiu, in sedinta din 17 ianuarie, includerea in planul de reorganizare al RADET Bucuresti a transformarii regiei in societate pe actiuni, sub denumirea RADET SA, cu actionar unic municipiul Bucuresti, potrivit AGERPRES. Citeste…

- Ministerul Afacerilor Externe vine cu prima reactie dupa ce ambasadorul Romaniei la Budapesta, Marius-Gabriel Lazurca, a fost convocat vineri de Ministerul de Externe din Ungaria. Potrivit presei, convocarea ar surveni ca urmare a declaratiilor premierului Mihai Tudose, considerate de oficialii ungari…

- Inspectia Judiciara a demarat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Inspectia Judiciara a demarat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al DNA, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Inspectia Judiciara a exercitat actiune disciplinara fata de Laura Codruta Kovesi, procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie, si Marius Constantin Iacob, procuror-sef adjunct al DNA, pentru savarsirea unor abateri.

- Inspecția Judiciara a anunțat inceperea unei acțiuni disciplinare fața de șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Aceasta este acuzata de trei abateri. Actiunea disciplinara a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la…

- Kovesi, acuzata de abateri disciplinare de Inspectia Judiciara. A fost sesizat CSM Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul…

- Procurorul sef al DNA a fost cercetat disciplinar de Inspectia Judiciara, inspectorii constatand ca Laura Codruta Kovesi ar fi savarsit mai multe abateri disciplinare. Alaturi de ea a fost cercetat si adjunctul DNA, Marius Iacob. Inspectia a sesizat Sectia pentru procurori a CSM.

- Șefa DNA Laura Codruța Kovesi este cercetata disciplinar de Inspecția Judiciara pentru &"manifestarile care aduc atingere onoarei sau probitatii profesionale ori prestigiului justitiei&", pentru &"atitudinea nedemna în timpul

- Inspecția Judiciara a sesizat CSM cu privire la inregistrarile audio in care Laura Codruța Kovesi da ordine procurorilor, intr-o ședința de lucru, pentru deschiderea de dosare unor politicieni cu funcții in stat, inclusiv premierului. Cazul celebrei inregistrari cu decaparea va ajunge la Secția pentru…

- La 12 ianuarie 2018 Inspectia Judiciara a exercitat actiunea disciplinara fata de doamna Laura Codruta Kovesi, procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie („DNA”) pentru savarsirea abaterilor disciplinare prevazute:- de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004, privind statutul judecatorilor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca a luat o decizie in privinta procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, in baza controlului efectuat de Inspectia Judiciara si ca urmeaza sa formalizeze hotararea in limitele competentelor sale legale. „Este o decizie pe care am luat-o. Este o decizie…