"Este intr-adevar un dansator bun", a spus ea in cursul unei receptii la Viena, organizata cu ocazia Zilei internationale a femeii de catre partidul de extrema dreapta FPO, de care apartine. "Poate voi dansa din nou cu el saptamana viitoare, voi fi la Moscova", a adaugat ea pe un ton glumet. Karin Kneissl fusese criticata vehement pentru ca l-a invitat pe Putin la casatoria ei, celebrata intr-o localitate in sudul Austriei la 18 august si pentru ca a valsat cu el in fata camerelor televiziunii ruse. Ea i-a multumit atunci sefului statului rus cu o reverenta.

"Putin este un dansator mai…