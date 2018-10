Stiri pe aceeasi tema

- Armata este o institutie fundamentala a statului, care contribuie in mod decisiv la credibilitatea Romaniei in lume, a afirmat, joi, prim-ministrul Viorica Dancila. "Armata este o institutie fundamentala a statului, care contribuie in mod decisiv la credibilitatea Romaniei in lume (...). Militarii romani…

- Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, doi agenti de politie din cadrul Inspectoratului de Politie al judetului Tulcea – Postul de Politie Ciucurova au fost retinuti pentru 24 de ore pentru comiterea infractiunilor de luare de mita si fals intelectual. "In sarcina…

- Luare de ostatici intr-o farmacie din gara principala din Koln, Germania. Toata gara din apropierea catedralei din Koln a fost inchisa de fortele de ordine. Jurnalistii prezenti la fata locului vorbesc despre politisti inarmati cu pusti semiautomate, scrie Digi24.ro.

- Andrei Dobrin, un adolescent din Bistrita care lucreaza in industria modei inca de cand avea 15 ani, a avut ocazia sa apara intr-o reclama dedicata unui parfum semnat de celebra Carolina Herrera. Reclama a fost filmata in New York in luna septembrie si alaturi de roman a mai aparut si Lily Aldridge,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, spune ca ar vrea sa constate o abordare echilibrata in anchetele privind violentele din 10 august, dar pana acum au fost anchetati doar jandarmii, ea sustinand ca are loc o intimidare a unei institutii, pentru ca toti sefii Jandarmeriei sunt chemati la Parchet…

- Mai multi membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ii cer, intr-o scrisoare deschisa, directorului SRI sa trimita Consiliului protocolul incheiat de Serviciu cu Inspectia Judiciara, intrucat cea din urma institutie nu a facut acest lucru. In scrisoare se arata ca Inspectia Judiciara este…

- Seful statului a semnat decretele privind eliberarea din functia de judecator la Tribunalul Bacau a Mariei Munteanu (pensionare, la 1 septembrie), eliberarea din functia de judecator la Curtea de Apel Ploiesti a Ioanei Nonea (pensionare, la 1 septembrie), privind eliberarea din functia de judecator…

- Primarul muncipiului Baia Mare, Catalin Chereches, trimis in judecata de DNA pentru luare de mita, reales in 2016 cand se afla in arest preventiv, anunta ca sustine campania "Fara penali in functii publice". Mai mult, acesta vrea sa demareze inca o campanie: Fara puturosi in functii publice.CITEȘTE…