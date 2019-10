Inspectorii Agenției Naționale de Integritate (ANI) verifica averea președintelui Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea , ca urmare a unei sesizari. .Potrivit declarației de avere a președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, postata pe site-ul CSM in iunie 2019, aceasta deține, impreuna cu soțul sau, șase terenuri, trei in județul Ilfov și trei in județul Alba, doua case in Ilfov și Alba, doua autoturisme marca Volskwagen și BMW, dar și ceasuri și bijuterii in valoare de aproximativ 14.000 de euro. Tag-uri Nume: Lia Savonea Tag-uri Institutii: CSM ani Justitie Stire