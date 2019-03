Șefa creștin-democraților germani, criticată pentru ironiile la adresa toaletelor pentru al treilea gen Liderul CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), primește aplauze la scena deschisa pentru glumele sale referitoare la toaletele pentru al treilea sex. Dar și critici. Un politician FDP scrie pe Twitter ca aceasta a fost &"o zi a rușinii&", chiar daca Germania e în carnaval și se cere lejeritate. Se pare însa ca romano-catolica AKK, cu opinii tranșante și controversate despre &"al treilea gen&" și casatoriile homosexuale a atins, prin remarcile sale satirice, un nerv.



Alaf, alaf, clovnii racnesc, sarind pe noi o suta. Helau, Narri-Narro raspund, poznașii din caruța. Carnavalul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politica adesea contradictorie a Germaniei in materie de vanzari de armament provoaca temeri in randul aliatilor acestei tari, in contextul in care interdictia impusa de Berlin expira pe 9 martie, iar guvernul german trebuie sa decida daca o va prelungi, noteaza vineri AFP. Ministrul de externe britanic,…

- Indivizii au fost arestati, miercuri, in Schleswig-Holstein, din nordul Germaniei. Politia federala a confirmat ca s-au deschis "proceduri de ancheta" in care au fost implicate unitati din mai multe servicii, facandu-se apel inclusiv la fortele speciale. Anchetatorii au descoperit ca cei trei barbați…

- Imagini spectaculoase vin din nordul Australiei, acolo unde duminica, 30 decembrie, a avut loc o furtuna puternica. Mai multe broaște de trestie s-au urcat pe un piton lung de 3,5 metri, iar reacția șarpelui a fost una neașteptata. 68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane…

- Brittany Garcia, din California, SUA, a postat pe Twitter un videoclip care a ajuns imediat in inimile internauților. Tanara și-a filmat mama in timp ce desface cadoul de Craciun. Femeia gasește in interiorul cutiei primite de la fiica ei un ursuleț de pluș imbracat in uniforma de polițist. Cand este…

- Guvernul de la Berlin a adoptat miercuri reglementari mai dure privind achizitionarea de actiuni in companiile germane de catre firmele din afara UE, o decizie menita sa evite preluarea unor firme de importanta strategica de catre conglomerate chineze, transmite Reuters. Masura va permite Guvernului…

- Liderii europeni, reuniti in summit la Bruxelles, au decis sa prelungeasca sanctiunile impuse Rusiei din cauza politicii sale in Ucraina, a anuntat presedintele Consiliului European Donald Tusk, relateaza Reuters, potrivit News.ro.”Decizie: UE prelungeste cu unanimitate sanctiunile economice…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a condus o delegație a PNL care a participat la alegerile interne ale CDU, acolo unde Annegret Kramp-Karrenbauer a fost aleasa in locul Angelei Merkel la șefia CDU și este mare favorita sa devina urmatorul cancelar al Germaniei.Citește și: Corina Crețu pregatește…