Stiri pe aceeasi tema

- Urmatoarea Comisie Europeana va include 14 barbati si 13 femei, între ele presedinta sa, Ursula von der Leyen, care si-a stabilit ca obiectiv un executiv cu paritate de gen, a anuntat luni executivul comunitar, potrivit Rador. Prima femeie sef al Comisiei, care va prelua functia împreuna…

- Cineastul irlandez Neil Jordan a fost desemnat presedintele juriului Festivalului de Film de la San Sebastian, care va avea loc intre 20 si 28 septembrie si unde vor fi prezenti, intre altii, scriitorul francez Michel Houellebecq si fostul ministru grec Yanis Varoufakis, potrivit NEWS.ro.Jordan…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a anuntat ca parada militara dedicata Zilei Independenței Ucrainei, organizata în fiecare an pe 24 august, nu va mai avea loc, iar banii care urmau sa fie alocati pentru organizarea evenimentului vor fi transferați armatei ucrainene, potrivit Rador."De…

- In primele sale declaratii publice dupa nominalizare, Ursula von der Leyen a spus in fata europarlamentarilor ca UE trebuie sa fie puternica si unita, in contextul in care pe scena globala concureaza cu o China in ascensiune, cu o administratie americana imprevizibila si cu o Rusie agresiva.…

- Frans Timmermans este marele favorit sa preia funcția lui Jean-Claude Juncker, cea de președinte al Comisiei Europene, dupa ce candidatul PPE Manfred Weber a renunțat la nominalizare, in urma alianței dintre socialiștii europeni și Renew Europe, grupul politic european al lui Macron, condus de Dacian…

- Președintele SUA, Donald Trump, a extins decizia asupra nivelului sporit de alerta în legatura cu regiunea Balcanilor de Vest, care a intrat în vigoare înca din 26 iunie 2001. Hotararea a fost luata de președintele american George Bush Jr, transmite "Vocea Americii", potrivit…

- Cu o saptamana inaintea unui summit crucial pentru alegerea celor care vor conduce institutiile europene, presedintele francez Emmanuel Macron cauta aliati in sudul Europei, la un summit ce se desfasoara vineri in Malta, relateaza AFP. Liderul de la Elysee are cu atat mai multa nevoie de aliati cu cat…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca se va întâlni cu omologul sau rus, Vladimir Putin, pe marginea summitului G20 de la sfârșitul lunii iunie, în Japonia. "Ma voi întâlni cu Putin la G20", a declarat Trump de la Casa Alba dupa ce l-a primit…