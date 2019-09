Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta comisiei electorale ruse a fost agresata in noaptea de joi spre vineri de un barbat care i-a patruns in locuinta si a tras asupra ei cu un pistol cu electrosocuri, a anuntat politia rusa, relateaza AFP. Atacul a vizat-o pe Ella Pamfilova in jurul orei 01.30 dimineata (22.30 GMT joi), chiar…

- Agentia de reglementare a pietei de media din Rusia, Roskomnadzor, a cerut Google sa ii impiedice pe utilizatorii YouTube sa mai publice informatii despre protestele politice neautorizate, iar in caz contrar Guvernul va lua masuri impotriva companiei americane. Roskomnadzor a facut aceasta…

- Navalnii ispaseste din aceasta saptamana o pedeapsa de 30 de zile de inchisoare pentru ca lansase un apel la organizarea unei manifestatii la Moscova pentru a protesta fata de refuzul puterii de a permite candidatilor opozitiei sa participe la alegerile municipale din capitala rusa preconizate sa…

- Mii de persoane participa sambata la un miting de protest neautorizat in centrul Moscovei fata de blocarea candidaturilor unor politicieni de opozitie in scrutinul municipal programat in septembrie. Autoritatile ruse au retinut cel putin 317 persoane inaintea protestului, a anuntat organizatia civica…

- Opozantul Kremlinului Alekseii Navalnîi a anuntat miercuri ca a fost arestat la Moscova, în toiul unei contestari a excluderii unor candidati ai opozitiei în alegeri locale, relateaza AFP. Opozantului i se reproseaza ca a îndemnat la manifestatii, în urma excluderii…

- Politia rusa a arestat miercuri cel putin 57 de persoane, printre care opozantul Aleksei Navalnii, care demonstrau la Moscova pentru a cere pedepsirea ofiterilor implicati in cazul de inscenare contra jurnalistului Ivan Golunov, transmit AFP si Reuters. Golunov a fost acuzat de trafic de droguri, dupa…