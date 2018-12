Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel, directorul CIA, va vorbi marți in Congresul american despre progresul anchetei deschise in urma uciderii jurnalistului saudit Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, relateaza The Washington Post. Mai mulți membri ai Congresului și-au manifestat nemulțumirea…

- Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a afirmat miercuri ca diminuarea relatiilor Statelor Unite cu Arabia Saudita in urma asasinarii jurnalistului Jamal Khashoggi ar fi o greseala din perspectiva securitatii nationale si nu i-ar impinge pe sauditi intr-o directie mai buna in politica interna, transmite…

- Autoritațile turce i-au prezentat șefei CIA, Gina Haspel, inregistrari audio și video legate de asasinarea ziaristului saudit Jamal Khashoggi, scrie AFP. Printre acestea a figurat inclusiv o inregistrare audio cu interogarea și uciderea sa, afirma Washington Post, preluat de cotidianul turc Hurriyet…

