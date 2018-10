Stiri pe aceeasi tema

- Gina Haspel, directorul Agentiei Centrale de Informatii din SUA (CIA), a ascultat o inregistrare audio care demonstreaza ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi a fost omorat, in cadrul vizitei pe care aceasta a efectuat-o in Turcia, au declarat doua surse, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Politia turca efectueaza, miercuri dupa-amiaza, perchezitii la resedinta consulului saudit din Istanbul, in ancheta privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul cotidianului Hurriyet.

- Autoritatile turce se afla in posesia unei inregistrari audio care arata ca jurnalistul disparut Jamal Khashoggi a fost ucis in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, au declarat luni un oficial turc si o sursa din cadrul serviciilor de securitate, relateaza Reuters. 'Politia turca are o inregistrare…

- Autoritatile turce le-au declarat unor functionari americani ca detin inregistrari audio si video ce dovedesc uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi in consulatul Arabiei Saudite din Istanbul, a relatat joi noapte Washington Post, citat vineri de agentiile MIA si EFE preluate de Agerpres. "Inregistrarea…

- Autoritatile turce au lansat o ancheta dupa disparitia la Istanbul a unui editorialist saudit, care nu a mai fost vazut de la intrarea sa in consulatul saudit, marti, informeaza sambata AFP, potrivit Agerpres. Riadul a dat asigurari ca Jamal Khashoggi a parasit consulatul in aceeasi zi, in timp…