Sefa ANES: “de ce o femeie nu poate fi motostivuitor?”/Explicatiile Gratielei Draghici

Stiri pe aceeasi tema

- Sefa unei institutii a reusit sa se faca de ras in doar cateva secunde. Dupa ce guvernanții ne-au surprins cu "pamblica" și "genunche", acum aflam noi termeni din limba romana. Știati ca exista femeia motostivuitor? Normal ca nu, dar sefa Agentiei Nationale pentru Egalitate de Șanse intre femei si…

- Dupa ce premierul Dancila a anuntat ca firmele cu peste 50 de angajati vor fi obligate sa angajeze un expert in egalitatea de sanse, presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, s-a intrebat de ce femeile nu pot fi „motostivuitor“ si barbatii,…

- „De ce o femeie nu poate fi motostivuitor?”. Este declarația șefei Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati. Ulterior, intr-o postare pe o rețea de socializare, aceasta și-a explicat greșeala. „Legea este foarte clara. Expertul poate trage semnal din perspectiva unor stereotipuri…

- Ulterior, intr-o postare pe Facebook, ea si-a explicat greseala, invocand intrebarile numeroase, dorinta de a explica legea adoptataa recent de Guvern si presiunea timpului. „Legea este foarte clara. Expertul poate trage semnal din perspectiva unor stereotipuri legate de meserii mai masculinizante.…

- Intr-un interviu acordat ProTV, șefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, a intrebat retoric de ce femeile nu pot fi “motostivuitor” sau barbatii “om de serviciu”. Dupa difuzarea interviului, intr-o postare pe Facebook, Draghici a precizat ca greșelile…

- Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019, considera analistul politic Cozmin Gușa, care zice ca Iohannis este depașit de primarita Capitalei, Gabriela Firea

- Jocul pentru alegerile prezidențiale de anul viitor se va face incepand cu luna iulie 2019, considera analistul politic Cozmin Gușa, care zice ca Iohannis este depașit de primarita Capitalei, Gabriela Firea

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a contrazis, azi, declaratiile facute de premierul Viorica Dancila, inainte de sedinta de Guvern, precizand ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati. Initial, premierul anuntase…

- Ministrul Muncii și secretarul de stat din cadrul ANESFB au vorbit in emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre masurile care vor fi luate impotriva violenței in familie. „Este prima oara cand apare un capitol pentru egalitatea de șanse. Aici este un proiect de lege foarte…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a specificat, joi, ca angajatorii cu peste 50 de salariati au „posibilitatea” sa aiba un expert in egalitate de sanse, nefiind obligati. „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse. Actul normativ…

- O noua decizie a venit astazi dinspre Palatul Victoriei. Acesta spune ca firmele de stat si cele private cu peste 50 de angajati vor fi obligate sa prevada in structura organizatorica “un expert in egalitate de sanse”. Nerespectarea obligatiei va atrage o amenda de la 3.000 lei la 100.000 lei. In cazul…

- "Vrem ca in Romania egalitatea de sanse dintre femei si barbati sa fie efectiv asigurata", a spus primul ministru, in deschiderea sedintei de guvern. "Cred ca acest lucru este foarte important. Ca urmare vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public dar si din sectorul privat care…

- Premierul Viorica Dancila a spus, joi, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice care au peste 50 de salariati sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. „Am cerut in sedinta de Guvern precedenta ca adoptarea Legii privind combaterea violentei in familie sa fie urgentata…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca se va introduce obligatia ca firmele de stat si private care au cel putin 50 de salariati sa aiba "in structura de personal un expert in egalitatea de sanse" intre femei si barbati.

- Se fac cercetari cu privire la fapte, adica „in rem”, nu si la persoane. Cu alte cuvinte, oficial inca nu exista suspecti. Purtatorul de cuvant al IPJ, Lorena Radu, ne-a confirmat ca nicio persoana nu este cercetata penal, desi au fost audiate zeci de femei din Macea, in tot acest timp. „Urmarirea…

- Un tânar de 24 de ani a fost snopit în bataie de doi consateni, de 22 și 40 de ani, într-un bar din Turda.Victima, din satul Badeni, comuna Moldovenesti s-a trezit, luni seara, rupt în bataie si batjocorit ore în sir, din cauza fostei sale iubite, o femeie…

- Trei barbați și o femeie au fost reținuți noaptea trecuta de procurorii DIICOT-Biroul Teritorial Vrancea, dupa o acțiune pe lina traficului de droguri, desfașurata impreuna cu polițiștii de la Crima Organizata Vrancea. Anterior reținerilor, s-au facut mai multe percheziții in dosar, in urma carora…

- O tanara din Marea Britanie, aflata pentru prima data in vizita in Nigeria, a avut parte de un incident extrem de neplacut, pe care l-a povestit pe Twitter . Dupa ce i-a fost furat smartphone-ul, un iPhone, femeia a mers la primul politist pe care l-a vazut. In loc sa o ajute, barbatul a inceput sa…

- O femeie insarcinata, de origine irakiana, a fost descoperita, alaturi de alti 14 barbati din aceeasi tata, in Timisoara. Femeia a fost dusa la spital de politistii de frontiera, ea solicitand o forma de protecție pe teritoriul Romaniei. Potrivit unui comunicat, politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului…

- Nicio femeie nu-si doreste sa iasa cu un barbat care nu stie cum sa sarute. Daca vrei sa ai o relatie de calitate atunci este bine de stiut ca sarutul este o arta pe care trebuie mereu sa o perfectionezi. Un sarut de calitatea stimuleaza dragostea si creaza o legatura cu ea. Igiena oralaEste…

- Doi barbati si o femeie si-au pierdut viata, astazi, dupa ce doua masini s-au ciocnit frontal pe Drumul National 7, la iesirea din municipiul Orastie. Circulatia este blocata pe ambele sensuri. ”Pompierii intervin pe DN 7, la iesirea din Orastie, la un accident rutier, soldat cu trei persoane decedate.…

- O femeie ofiter din cadrul Agentiei Nationale a Penitenciarelor va prelua conducerea Penitenciarului de Maxima Siguranta Iasi, investirea in functie urmand aiba loc luni, la eveniment fiind asteptat si ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit unor surse judiciare, Cristina Dumitran…

- Faptele s-ar fi petrecut in urma cu un an, iar banii s-au acordat printr-un proiect POSDRU "Start - O viata de calitate in Siguranta". Exista suspiciuni ca printre beneficarele pe nedrept a banilor s-ar numara si angajate din primarie. Programul „START - O viata de calitate in siguranta!" s a adresat…

- Oficiul antifrauda europeana a inceput o ancheta in vestul tarii, unde exista banuiala ca mai multe femei au declarat fals ca ar fi fost abuzate de soti, doar ca sa incaseze bani europeni. Faptele s-ar fi petrecut in urma cu un an, in Santana, Arad, iar banii s-au acordat printr-un proiect POSDRU “Start…

- Respectat europarlamentar PSD, Viorica Dancila este noul prim-ministru al Romaniei, propus de PSD-ALDE. Viorica Dancila a intrat in randurile PSD in 1996, in urma cu 22 de ani. De-a lungul timpului a deținut funcții importante. Din 2015, este este președinta a Organizației Femeilor Social…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit...

- Un grav accident de circulatie s-a petrecut in dupa-amiaza zilei de luni, 15 ianuarie, pe Valea Oltului, in judetul Valcea. Doua masini au fost implicate, o persoana a murit, iar alte doua sunt in stare grava.

- Nici casatoriile nu mai sunt ce au fost. Conflictele din Siria și numarul mare al migranților au determinat ca densitatea populației sa fie compusa mai mult din femei. Prin urmare, fetele tinere cauta alternative pentru a-și cladi o familie. Cea mai la indemana soluție este internetul. Acum, tinerii…

- Cea mai mare pondere in beneficiile de asistenta sociala o are alocatia de stat pentru copii. „Avem in plata 176.479 de beneficiari, cu 1987 mai multi fata de anul 2016, iar platile efectuate in primele zece luni ale acestui an sunt de 178.770.697 de lei", a declarat Janeta Radulescu, sef Serviciu Beneficii…

- Cristina Traila si-a sustinut, duminica, candidatura la presedintia Organizatiei de Femei Liberale (OFL), argumentand ca "noi am sustinut Coalitia pentru Familie si, daca intr-o familie exista un barbat si o femeie, si in politica trebuie sa existe si barbati, si femei".

- Ancheta in cazul unui accident rutier deosebit de grav, in urma caruia o femeie care se deplasa pe marginea drumului a fost omorata, trebuie sa stabileasca un detaliu esential: care dintre cei doi barbati care se aflau in masina care a dat peste femeie s-a aflat la volan. Ambii erau bauti, iar ...

- Aseara, instanta de judecata a decis arestarea preventiva a celor trei persoane pentru o perioada de 30 de zile, fiind introduse in C.R.A.P. al I.P.J. Constanta.Politistii din cadrul Sectiei 2 Politie Constanta au retinut trei persoane, o femeie si doi barbati, cu varste intre 18 si 34 de ani, banuiti…

- Polițiștii clujeni au reținut doi barbați acuzați de comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, lovire sau alte violențe și amenințare.”La data de 07.12.2017, în urma activitatilor de cercetare penala efectuate în dosarul penal și a probatoriului…

- Trei persoane sunt cercetate de politistii rutieri pentru comiterea de infractiuni contra sigurantei circulatiei pe drumurile publice, toti fiind depistati in cadrul unopr filtre organizate de oamenii legii in judetul Ialomita.

- Ioana Cazacu, fost secretar de stat si fost director al Departamentului pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati, va conduce una dintre cele mai importante Directii din cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, spun sursele Profit.ro. Fina lui Victor Ponta, care va incasa in jur de 30.000…

- Ovidiu Wlassopol, fostul sot al Liei Olguta Vasilescu, aduce forte proaspete in cadrul Autoritatii de Supraveghere Financiara, oameni fara experienta in domeniul asigurarilor. Printre noii angajati se regasesc fina lui Victor Ponta, doctor in filosofie la Baia Mare, sotia ministrului Ionut Misa si un…

- Senatorul PSD Doina Federovici a declarat astazi, printr-un comunicat de presa, ca ultima decizie a Guvernului Tudose de a completa Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament intre femei și barbați reprezinta un pas inainte in ceea ce privește eliminarea formelor de discriminare…

- Instituțiile de stat și companiile private cu mai mult de 50 de salariați vor fi obligate sa angajeze un expert sau un tehnician in egalitate de șanse, potrivit unui proiect de lege care a trecut de Guvern și urmeaza sa ajunga la Parlament.

- Primaria municipiului Targoviste, prin Directia de Asistenta Sociala, in parteneriat cu Crucea Rosie – Filiala Dambovita, Arhiepiscopia Targoviste si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei Si Barbati (ANES), organizeaza maine un mars de protest impotriva violentei domestice, pentru…

- Un mars impotriva violentei domestice va avea loc, joi, la Targoviste. Manifestarea este organizata de Directia de Asistenta Sociala Targoviste, in parteneriat cu Crucea Rosie, Arhiepiscopia Targoviste si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), pentru a marca Ziua…

- O femeie și-a pierdut viața și alte doua persoane au fost ranite, in urma unui accident rutier petrecut, duminica, pe DN1, in zona localitații Miraslau. Potrivit primelor informații, in jurul orei 17.00, a avut loc un impact intre trei autoturisme. Cauza pare sa fie o patrundere pe contrasens. Poliția…

- S-a deschis cutia Pandorei! Inșelatul incepe sa devina un sport extrem și destul de costisitor. Asta ne transmite practic Tribunalul Iași, care a decis ca un barbat trebuie sa-i plateasca fostei soții despagubiri de 35.000 de lei pentru suferința morala cauzata de divorț. Omul a fost foarte suparat…