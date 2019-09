Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea De la 1 ianuarie 2020, BONUSURI de la ANAF pentru contribuabilii care iși platesc impozitele si taxele la timp De la 1 ianuarie 2020, BONUSURI de la ANAF pentru contribuabilii care iși platesc impozitele si taxele la timp Contribuabilii care isi platesc impozitele si taxele la timp ar…

- Contribuabilii care isi platesc impozitele si taxele la timp ar putea beneficia, de la 1 ianuarie 2020, de un bonus de 3% din sumele achitate integral si la termen, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu, transmite Agerpres. Potrivit acesteia,…

- Persoanele care îsi platesc impozitele si taxele la timp ar putea beneficia, de la 1 ianuarie 2020, de un bonus de 3% din sumele achitate integral si la termen, a declarat, sâmbata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu. Aceasta susține ca a fost…

- Potrivit acesteia, in acest sens a fost creionat un proiect de act normativ al listei albe a contribuabililor bun platnici, care se doreste a fi aplicat de la 1 ianuarie 2020. "Am realizat studiul de impact pe acest segment al celor care isi platesc impozitele si taxele la timp. Am identificat…

- Contribuabilii care isi platesc impozitele si taxele la timp ar putea beneficia, de la 1 ianuarie 2020, de un bonus de 3% din sumele achitate integral si la termen, a declarat presedintele Agentiei...

- Contribuabilii care isi platesc impozitele si taxele la timp ar putea beneficia, de la 1 ianuarie 2020, de un bonus de 3% din sumele achitate integral si la termen, a declarat, sambata, presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Mirela Calugareanu. Potrivit acesteia, in acest sens a fost…

- Potrivit acesteia, in acest sens a fost creionat un proiect de act normativ al listei albe a contribuabililor bun platnici, care se doreste a fi aplicat de la 1 ianuarie 2020. "Am realizat studiul de impact pe acest segment al celor care isi platesc impozitele si taxele la timp. Am identificat…

- Un nou sezon Chefi la cuțite va avea premiera toamna aceasta pe Antena 1. Ca de obicei, cea mai savuroasa etapa a show-ului, cea a jurizarilor pe nevazute, ii va pune pe Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu fața in fața cu un numar impresionant de preparate, dar și cu o serie de ”pedepse”…