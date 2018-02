Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce in prima faza a comis-o cu exprimarea nefericita care a facut inconjurul internetului pe final de saptamana, sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati a venit cu o explicatie. Nu s-a oprit, insa aici. Mai nou, a reluat subiectul cu “Povestea ” Femeii PE motostivuitor”,…

- Recent, premierul Viorica Dancila și-a expus dorința de a combate discriminarea din instituții, afirmand ca cele care activeaza cu un numar de peste 50 de persoane ar trebui sa aiba și un expert in egalitate de șanse.

- Sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse, Gratiela Draghici, revine cu o noua gafa. Dupa ce intr-un interviu pentru PRO TV se intreba de ce o femeie nu poate fi „motostivuitor“, intr-un alt interviu, de data aceasta pentru TVR, sefa ANES vorbeste de „femei de serviciu“ si, din nou, despre…

- De ce o femeie nu poate fi motostivuitor, s-a intrebat sefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse. Gabriela Draghici s-a corectat ulterior si a pus greseala pe seama presiunii timpului. Cert e ca executivul Dancila vrea sa combata discriminarea din institutii.

- O intrebare careia i-a dat glas sefa Agentiei Nationale pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati (ANES) intr-un interviu acordat recent s-a raspandit cu repeziciune in mediul online. Gratiela Draghici nu a lasat lucrurile asa, ci a incercat sa explice cum anume de a ajuns la asa o formulare…

- Sefa unei institutii a reusit sa se faca de ras in doar cateva secunde. Dupa ce guvernanții ne-au surprins cu "pamblica" și "genunche", acum aflam noi termeni din limba romana. Știati ca exista femeia motostivuitor? Normal ca nu, dar sefa Agentiei Nationale pentru Egalitate de Șanse intre femei si…

- Dupa ce premierul Dancila a anuntat ca firmele cu peste 50 de angajati vor fi obligate sa angajeze un expert in egalitatea de sanse, presedintele Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, s-a intrebat de ce femeile nu pot fi „motostivuitor“ si barbatii,…

- „De ce o femeie nu poate fi motostivuitor?”. Este declarația șefei Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati. Ulterior, intr-o postare pe o rețea de socializare, aceasta și-a explicat greșeala. „Legea este foarte clara. Expertul poate trage semnal din perspectiva unor stereotipuri…

- Ulterior, intr-o postare pe Facebook, ea si-a explicat greseala, invocand intrebarile numeroase, dorinta de a explica legea adoptataa recent de Guvern si presiunea timpului. „Legea este foarte clara. Expertul poate trage semnal din perspectiva unor stereotipuri legate de meserii mai masculinizante.…

- Intr-un interviu acordat ProTV, șefa Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, Gratiela Draghici, a intrebat retoric de ce femeile nu pot fi “motostivuitor” sau barbatii “om de serviciu”. Dupa difuzarea interviului, intr-o postare pe Facebook, Draghici a precizat ca greșelile…

- Imaginile zilei vin din Buzau, acolo unde o mașina de teren a fost scoasa din noroi cu ajutorul unor boi. O femeie din județul Buzau a postat pe Facebook cateva imagini de pe un drum satesc pe care un autoturism cu mulți cai putere a ramas impotmolit. Situația a fost rezolvata cu ajutorul a doi boi…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a subliniat faptul ca, potrivit unui proiect de lege adoptat joi de Executiv, firmele cu peste 50 de angajati vor avea ”posibilitatea” de a avea un expert in egalitate de sanse, desi premierul Viorica Dancila vorbise la inceputul sedintei despre o ”obligatie”…

- Ministrul Muncii și secretarul de stat din cadrul ANESFB au vorbit in emisiunea „100 de minute”, de la Antena 3, despre masurile care vor fi luate impotriva violenței in familie. „Este prima oara cand apare un capitol pentru egalitatea de șanse. Aici este un proiect de lege foarte…

- Premierul Viorica Dancila a precizat, joi, inaintea sedintei de Guvern, ca va fi introdusa obligatia persoanelor juridice din sistemul public, dar si din sectorul privat, care au peste 50 de salariati, sa aiba in structura de personal un expert in egalitate de sanse. "Vom introduce obligatia…

- "Vrem ca in Romania egalitatea de sanse dintre femei si barbati sa fie efectiv asigurata", a spus primul ministru, in deschiderea sedintei de guvern. "Cred ca acest lucru este foarte important. Ca urmare vom introduce obligatia persoanelor juridice din sistemul public dar si din sectorul privat care…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca se va introduce obligatia ca firmele de stat si private care au cel putin 50 de salariati sa aiba "in structura de personal un expert in egalitatea de sanse" intre femei si barbati.

- Traim in epoca in care divorturile se inmultesc de la an la an, durata unei relatii de cuplu a scazut considerabil, iar oamenii devin tot mai depresivi din cauza ca nu reusesc sa gestioneze bunastarea din cuplu. De ani buni, psihologii au incercat sa gaseasca formula pentru cea mai fericita relatie…

- Europarlamentarul Catalin Ivan spune ca prin propunerea de excludere din PSD a primarului de Iași, partidul nu face altceva decat sa dea cu piciorul șansei de a recaștiga primaria municipiului la alegerile din 2020. Ivan mai spune și ca propunerea ilustreaza faptul ca PSD este condus dupa agenda unui…

- Conform Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), dintre cele 1.011 cazuri de nerespectare a ordinelor de protectie inregistrate anul trecut, 650 au fost in mediul urban, iar 361 in mediul rural. Ministrul de Interne a declarat luni ca anul trecut au fost emise peste 3.000 de ordine…

- Veste cumplita pentru familia femeii de 48 de ani, din comuna constanțeana Castelu. Trupul femeii a fost gasit între stabilopozi, în zona Pescarie, din Constanța. Femeia era cautata de familie care au postat un anunț pe Facebook: "Fina mea, Sîrbu Diana, din comuna Castelu,…

- Cristina Balan este revoltata de cazul sfasietor al femeii injunghiate de sot intr-o gradinita. Cantareata a scris un mesaj pe Facebook, prin care trage un semnal de alarma dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala.

- Cristina Balan, revoltata dupa moartea femeii injunghiate de soț intr-o gradinița . Artista a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, prin care trage un semnal de alarma, dupa tragedia petrecuta zilele trecute in Capitala. Cristina Balan condamna comportamentul barbatilor care folosesc violenta…

- Facebook-ul bate filmul! Astfel, Poliția japoneza a arestat un șef al mafiei Yakuza, care a fugit de justiție timp de 15 ani, dupa ce imaginile cu tatuajele barbatului au devenit virale pe Facebook.

- rPemierul Tudose nu cunoaste ce este egalitatea de sanse si a umilit-o pe ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri, pentru Agerpres, liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila, unul dintre liderii PSD loiali lui Liviu Dragnea, fiind si ea originara din Teleorman.

- Premierul Tudose nu cunoaste ce este egalitatea de sanse si a umilit-o pe ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri pentru Agerpres liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila. Dancila este unul dintre liderii PSD cei mai loiali lui Liviu Dragnea, fiind si ea originara din Teleorman.

- Trimisul special al AGERPRES la Bruxelles, Catalina Matei, transmite: Premierul Tudose nu cunoaste ce este egalitatea de sanse si a umilit-o pe ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, liderul europarlamentarilor PSD, Viorica Dancila. "Referitor la ceea ce…

- Tinerii dezavantajati care provin din centre de plasamenst sau au copii in intretinere vor putea lucra doi ani la stat. Cele 24 de luni ar trebui sa le fie suficiente pentru a-si castiga competentele profesionale necesare in baza carora sa isi gaseasca apoi un loc de munca la privat. Masura…

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- Femeii i s-a facut rau, iar fiul ei a sunat imediat la 112. A fost preluata de o ambulanta si transportata de urgenta la Spitalul Judetean Suceava. Acolo, medicii i-au spus ca are un inceput de diabet, dar si ciroza. I-au administrat insulina, insa starea femeii s-a agravat. A doua zi fiul si-a…

- Oficialii Politiei Romane au anuntat ca i-au acordat femeii care predat oamenilor legii geanta cu 16.000 de euro pe care o tanara din Braila a pierdut-o intr-un restaurant din Arges o "Diploma de merit in semn de recunoasterea a calitatii morale". In cursul zilei, poposise la local o femeie…

- Problematica violenței asupra femeilor, raspunsurile naționale și internaționale, schimbul de bune practici și creșterea gradului de conștientizare a publicului neinstituțional pe aceasta tema, au constituit subiectul seminarului internațional „Identificarea, definirea și eliminarea violențelor impotriva…

- Emmit Walker, un producator muzical, a cumparat un bilet la clasa I pentru a zbura de pe aeroportul „Ronald Reagon” din Washington DC catre Republica Dominicana, cu ocazia aniversarii lui de 37 de ani. Dar vacanța lui a inceput prost, dupa ce cațiva pasageri au incercat sa intre in fața lui la coada…

- Marș de protest asurzitor pe 7 km la Cluj. Participanții stau cinci ore in strada Marșul este programat duminica, intre orele 18:00 și 23:00, pe un traseu care se intinde din centru orașului pana in cartierul clujean Manaștur, pe o lungime de 7,2 kilometri. "Cluj-Napoca, suntem într-o situație…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, anunta, intr-un scurt mesaj pe Facebook, ca a prezentat Comisiei de la Venetia, sambata, la o sesiune de lucru, modificarile aduse legilor justitiei, dand curs unei „invitații” in acest sens facute de organismul internațional.

- Dupa ce o femeie a decedat in Spitalul Județean din Alba Iulia din cauza lipsei de imunoglobulina, ministrul Sanatații, Florian Bodog, a reacționat luni pe Facebook, atacandu-l furibund pe predecesorul sau care a facut public cazul, Vlad Voiculescu, și dand asigurari ca problema ar fi fost rezolvata…

- Ministrul Sanatatii, Florian Bodog, sustine ca 2.200 flacoane de Pentaglobin au fost trimise in tara, precizand ca problemele privind imunoglobulina au aparut anul trecut, cand ministerul era condus de Vlad Voiculescu, numindu-l pe acesta „ministrul Facebook”. Declaratia vine, luni, dupa ce o femeie…

- O femeie din Uruguay s-a maritat cu un adevarat monstru. Soțul ei ii aplica batai cumplite pe motiv de gelozie, de fiecare data cand femeia primea un like pe Facebook, potrivit Dailymail.co.uk. Intr-o zi, Adolfina Cameli Ortigoza, in varsta de 21 de ani, nu a mai suportat violența soțului ei și a sunat…

- "La 11 ma duc la parada. Voi sta in tribuna alaturi de toti invitatii", a declarat joi premierul Mihai Tudose. Intrebat daca va fi si Liviu Dragnea in tribuna, Tudose a spus: "Eu cred ca este in tribuna, asa stiu, a fost invitat". Atat presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea,…

- Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare, precum si companiile private cu un numar de peste 50 de angajati, vor fi obligate sa prevada in structura organizatorica un expert in egalitate de sanse sau un tehnician in egalitate de sanse, potrivit unui proiect de lege…

- Institutiile si autoritatile publice centrale si locale, civile si militare, precum și companiile private cu un numar de peste 50 de angajați, au obligația sa prevada in structura organizatorica un expert in egalitate de șanse sau un tehnician in egalitate de șanse, prevede un proiect de lege aflat…

- Ploieșteanca Nicoleta Paraschiv este internata la spitalul clinic Fundeni din București și are nevoie urgenta de sange. Fratele sau, Cristian, a lansat pe Facebook un apel umanitar: ”Sora mea are nevoie de sange, indiferent de grupa. Cine poate sa doneze și sa ne ajute…

- Primaria municipiului Targoviste, prin Directia de Asistenta Sociala, in parteneriat cu Crucea Rosie – Filiala Dambovita, Arhiepiscopia Targoviste si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei Si Barbati (ANES), organizeaza maine un mars de protest impotriva violentei domestice, pentru…

- Un mars impotriva violentei domestice va avea loc, joi, la Targoviste. Manifestarea este organizata de Directia de Asistenta Sociala Targoviste, in parteneriat cu Crucea Rosie, Arhiepiscopia Targoviste si Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati (ANES), pentru a marca Ziua…

- Curtea Europeana de Justitie a anuntat ca Polonia va fi sanctionata cu cel putin 100.000 de euro pe zi daca nu inceteaza taierile de arbori in padurea virgina Bialowieza, protejata de legislatia UE. "Polonia trebuie sa inceteze imediat operatiunile de gestionare forestiera in padurea Bialowieza,…

- Magda Vasiliu a revenit pe Facebook cu un mesaj sfasietor prin care anunta moartea cutremuratoare a unei fetite de numai 5 ani care a pierdut lupta cu cancerul. Magda Vasiliu a postat pe pagina personala de Facebook un mesaj cutremurator in care vorbeste despre drama unei fetite de numai 5 ani, care…

- Asociația Pro Infrastructura scrie, luni, pe Facebook, ca avem șanse sa circulam la finalul lunii noiembrie pe lotul 3 al Autostrazii Sebeș-Turda, iar in prezent se executa ultimele detalii. ”Lotul 3 al Autostrazii A10 Sebeș-Turda, 12,45 km intre nod Decea/Unirea și sudul orașului Aiud, este practic…