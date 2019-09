Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat miercuri seara demiterea președintelui interimar al organizației PSD Cluj, Horia Nasra. Demiterea ar fi cauzata de rezultatele slabe ale organizației, care nu a reușit sa impuna vreun primar la Cluj-Napoca. In locul lui Nasra a fost numit la fraiele PSD Cluj jurnalistul…

- Totodata, CExN al PSD a decis desemnarea lui Liviu Alexa in functia de presedinte interimar al Organizatiei PSD Cluj."Un subiect abordat in cadrul CExN a fost cel referitor la Consiliul National, unde am nominalizat presedinte interimar pe senatorul Ionut Vulpescu. Un alt subiect abordat…

- Locul lui Nasra ar urma sa fie luat de jurnalistul si omul de afaceri Liviu Alexa. „Am luat în discuția organizația Cluj, unde am numit un nou președinte interimar în locul domnului Horia Nasta, având în vedere rezultatul foarte slab obtinut atât pe municipiu,…

- „Astazi (n.red. joi) si-a dat demisia din calitatea de membru al PSD si, având în vedere acest aspect, si faptul ca a fost ales senator pe listele PSD, îi solicit demisia din Senat. Consider ca gestul lui nu este unul corect fata de PSD si ca, daca ar avea onoare, ar demisiona…

- Senatorul Vasile Ilea a demisionat, joi, din PSD, iar presedintele PSD Cluj, deputatul Horia Nasra, i-a solicitat acestuia sa demisioneze si din Parlament. "Astazi si-a dat demisia din calitatea de membru al PSD si, avand in vedere acest aspect, si faptul ca a fost ales senator pe listele PSD, ii solicit…

- Premierul Viorica Dancila, a explicat, la inceputul sedintei de Guvern de marti, de ce a cerut demiterea sefului interimar al CNAIR, Narcis Neaga. Potrivit premierului, conducerea companiei si-a asumat termene nerealiste si a dezinformat cu privire la stadiul proiectelor. "Conducerea CNAIR a blocat,…