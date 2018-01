Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvați Romanie (USR) se pregatește de un 2018 in forța, cel puțin in privința comunicarii publice. Partidul anunța ca fosta jurnalista Adriana Stoian este noul director de comunicare al USR.„Anul nou a venit cu oameni noi in echipa USR. Din luna ianuarie ni se va alatura Adriana Stoian,…

- In luna noiembrie a acestui an, romanii au achizitionat solutii software si servicii digitale in special de Black Friday - 24 noiembrie 2017, cand vanzarile de profil au crescut cu 240% mai mari decat media zilnica din ultimul an, potrivit unei analize realizate de compania 2Checkout…

- Serviciile Secrete au avut mari probleme in 2017. Cazul lui Florian Coldea sau cel al celebrei 'Anaconda' au zguduit din temelii Serviciul Roman de Informatii (SRI). Si totusi, se pare ca serviciile nu ar avea mari probleme, asa cum se vehiculeaza. Cel putin asta sustine jurnalistul Catalin Tache,…

- British American Tobacco (BAT) a deschis primul magazin glo™ din Romania și al cincilea din lume in cadrul Baneasa Shopping City din București. glo™ este cel mai nou și mai inovator produs de incalzire a tutunului destinat fumatorilor adulți, lansat de BAT pe piața din Romania la inceputul lunii decembrie. …

- Noul șef al Centrului Național Anticorupție (CNA), Bogdan Zumbreanu, își propune ca scop primordial în noua sa funcție sa combata coruptia „cotidiana” sau altfel spus coruptia care afecteaza direct buzunarele oamenilor, însa nu va renunța nici la subiectele de coruptiei…

- Circ & Variete Globus si-ar putea schimba denumirea in Circul Metropolitan Bucuresti, potrivit unui proiect de hotarare aflat pe ordinea de zi a sedintei de marti a Consiliului General al Municipiului Bucuresti. Propunerea a fost facuta de reprezentantii institutiei, motivand ca in acest fel va fi imbunatatita…

- Un fost director și un fost lider sindical de la compania Cupru Min Abrud SA sunt urmariți penal sub aspectul infractiunii de conflict de interese. Prin decizie in instanta, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) redeschide dosar de urmarire penala in acest caz. Este vorba…

- Prin decizia premierului Mihai Tudose, publicata joi in Monitorul Oficial, noul director al OSIM este giurgiuveanul Ionut Barbu, presedintele TSD Giurgiu. Ocupand aceasta functie, Ionut Barbu devine secretar de stat, rang cu care este asimiliata pozitia de director OSIM: Ionut Barbu este cel de-al treilea…

- Presedintele CymbIoT este un general (rtr) al Fortelor Armate israeliene (Tzahal), Giora Eiland, care a fost presedinte al Consiliului de Securitate al Israelului. CymbIOT "ofera o abordare unica bazata pe produse pentru integrarea si gestionarea retelelor de «internetul obiectelor» (IoT) si a Sistemelor…

- Liderul Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, susține ca schimbarea sistemului electoral nu s-a facut cinstit și democratic. Declarația a fost facuta in cadrul emisiunii „Moldova in direct” de la postul public de televiziune, transmite IPN. „Putem sa ne conformam noului sistem electoral pentru…

- Patru dintre cele sase dosare depuse pentru functia de Director al Centrului National Anticoruptie (CNA) au fost admise luni, 4 decembrie, de catre Comisia juridica, numiri si imunitati, pentru proba interviului.

- La concursul anunțat de Parlamentul Republicii Moldova pentru selectarea candidatului la funcția de Director al Centrului Național Anticorupție au fost depuse șase dosare de participare, scrie politics.md Este vorba despre: 1. Veaceslav Guțan – conferențiar universitar,…

- Jurnalistul Radu Tudor a avut o reactie neasteptata dupa ce un raport ajuns pe masa premierului a scos la iveala neregulile grave din cadrul Tarom. Raportul contine acuzatii grave la adresa fostului director al companiei, dar si a consilierului sau, care ar fi cheltuit peste 20 de mii de euro intr-o…

- Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti l-a ales in functia de director general pe Adrian Tanase, cel care in ultimii 9 ani s-a aflat la adminstrarea fondurilor de pensii ale NN si ING, anunta Profit.ro.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține intr-o declarație publica ca in PSD nu a existat și nu exista nici o discuție cu privire la schimbarea conducerii și cu atat mai mult nu se poate vorbi de o participare a sa la aceste planuri.„O spun cat se poate de ferm și raspicat: nu…

- "Bonusurile la angajare nu sunt o inovatie in recrutare, ele practicandu-se de multi ani pe pietele internationale, dar in Romania discutia este de data recenta si nu sunt un fenomen raspandit. La nivelul managementului senior, preferinta este mai degraba spre negocierea unui pachet avantajos de iesire,…

- Trimis in judecata, saptamana trecuta, de DNA pentru abuz in serviciu, fostul director al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale (CNADNR) Dorin Gavril Debucean s-a stins din viața la doar 50 de ani. Dorin Debucean a murit duminica seara dupa ce a suferit un infarct in locuinta din…

- Daca ai experiența practica in vanzari și te pricepi la negocieri, daca ai cunoștințe de baza in marketing, daca te pricepi sa navighezi pe internet și ai permis de conducere categoria B - ai toate șansele sa-ți gasești locul de munca mult visat! Primești, in schimb, salariu motivant și bonusuri, in…

- O institutie din Botosani are vacant unul dintre posturile de director de mai bine de cinci ani si, desi a fost organizat in repetate randuri un concurs pentru ocuparea acestuia, nici o persoana nu s-a inscris. Este vorba de postul de director executiv adjunct-medic sef de la Casa de Asigurari de Sanatate…

- Fostul lider PDL Adriean Videanu a declarat miercuri ca i se pare absolut normal ca prefecții sa fie schimbați in funcție de partidele care se afla la guvernare, adaugand ca acest lucru a fost facut de toate formațiunile aflate la Putere in ultimii 27 de ani. Videanu a fost chemat la audieri…

- Fostul director al CNADNR, Dorin Gavril Debucean, a fost trimis in judecata marti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru abuz in serviciu in forma continuata care a produs consecinte deosebit de grave, informeaza DNA."Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie -…

- Presedintele Donald Trump a numit luni un fost director al gigantului farmaceutic american Eli Lilly, Alex Azar, in fruntea Departamentului Sanatatii, dupa ce a criticat in nenumarate randuri sector farmaceutic pentru preturile mari ale medicamentelor, scrie AFP. "Sunt fericit sa va anunt ca l-am numit…

- Noul director al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Suceava este, prin delegare de atributii, Sebastian Petru Jureschi, inspector in cadrul institutiei, la Serviciul de Control al Sanatatii Publice. Jureschi lucreaza la DSP din anul 1999, cand și-a inceput activitatea ca asistent principal la ...

- Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanta, cu sediul in Palazu Mare, str. Santinelei nr 40, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din spitalele publice, dupa cum urmeaza:1 post director financiar contabil.La concurs examen se pot inscrie…

- Ludovic Orban vrea sa schimbe complet imaginea PNL, perceput ca un partid „prea moale” in Opoziție. Liderul liberal le-a interzis apariția pe sticla comunicatorilor formațiunii care fac non-combat sau fraternizeaza cu partidul celor trei trandafiri

- Marin Aldea si-a depus mandatul din functia de director general, presedintelui Consiliului de Administratie, ”considerand indreptatite pozitia si observatiile Ministrului Transporturilor”.

- “Un site care sa includa pe langa prezentarea produsului si o componenta comerciala, de achizitii online, reprezinta o nisa interesanta”. Vanzarile online - o nisa interesanta? Nu este o gluma, ci o declaratie foarte serioasa, doar ca este preluata dintr-un articol - si el foarte serios…

- Asa cum v-am obisnuit, va tinem la curent cu activitatea acestei importante directii a Consiliului Judetean Giurgiu, asa ca, ne-am bucurat si de aceasta data de amabilitatea domnului Director General Marius Olteanu care a raspuns invitatiei noastre. ”In ultima perioada, echipajele de la Copartimentul…

- O masina vanduta in ianuarie cu 5200 de euro i-a adus numai probleme unui oradean. Desi a facut un contract de vanzare-cumparare si a scos masina din evidentele fiscale ale primariei, cumparatorul nu a radiat-o pentru a o transcrie pe numele sau. Rezultatul? "Dupa cateva luni am primit amenzi de circulatie…

- Primarul Constantin Toma și viceprimarul Andrei Neder nu s-au dus degeaba la skate parkul din Tineretului, acolo unde, asta-primavara, au participat la o sesiune de lucru mai puțin obișnuita, alaturi de cațiva tineri pasionați de sporturi extreme. Dupa discuția cu [...] citește mai mult Post-ul Au inceput…

- Incepand de pe 30 octombrie, in fotoliul de director al Administratiei Bazinale Ape Prut-Barlad se afla o alta persoana. Fostul director, Petru Avram a fost schimbat din functie cu Ion Pavaleanu, fost sef al Sistemului de Gospodarire al Apelor Neamt. Schimbarea a avut loc in contextul in care, seful…

- Fostul director de campanie al lui Donald Trump, Paul Manafort, pus sub acuzare pentru mai multe fapte, intre care conspiratie impotriva SUA si spalare de bani, a cheltuit in doi ani aproape 1 milion de dolari pe opt covoare si alte peste 1,3 milioane de dolari pe haine, achizitionate din magazine…

- Nicoleta Craciunoiu, fosta șefa a Direcției Economice din cadrul Primariei Ploiești, a contestat dispoziția prin care primarul Adrian Dobre a mutat-o in cadrul unei alte Direcții! Reamintim ca acest lucru s-a intamplat la inceputul lunii octombrie, cand printr-o dispoziție primarul Adrian Dobre a mutat-o…

- Jurnalist cu o experiența de peste 20 de ani, timișoreanul Raico Cornea a fost numit director interimar a TVR 1. El ocupa locul lasat liber de Cristi Coman, care și-a dat demisia, invocand „nepotriviri de caracter”, in contextul numirii Doinei Gradea ca director al TVR, in locul Irinei Radu.

- Medicii cer Ministerului Sanatatii schimbarea legii malpraxisului pentru ca spitalul sa plateasca daunele catre pacient in cazurile in care instanta dovedeste greseala medicului. Acum, pacientul care este victima unei erori medicale este despagubit de doctor, dar in urma unor procese care dureaza ani…

- Ludwik Sobolewski a notificat Bursa de Valori București (BVB) cu privire la demisia sa din calitatea de director general al societații, se arata intr-un anunț publicat pe site-ul operatorului pieței de capital. "Bursa de Valori București informeaza ca, în data de 27 octombrie…

- Majoritatea playerelor muzicale pentru Android scaneaza toate directoarele din smartphone pentru a vedea care includ fisiere audio suportate. Astfel, de multe ori in playlist-ul „All" ajung ringtone-uri sau carti audio. Din pacate cele mai populare aplicatii nu ofera posibilitatea excluderii anumitor…

- ”In urma demersurilor efectuate de mine si de inițiatoarea Corina Bacanu si ca urmare a raspunsului pe care mi l-a dat ieri pe facebook iata ca Liviu Dragnea face un prim pas. Suntem atenti si va urmarim in continuare.” a scris Codin Maticiuc pe Facebook. Liviu Dragnea, președintele PSD,…

- Vlad Angheluța a fost numit la șefia companiei județene Apa Serv și destui vor spune ca este o surpriza, chiar și pentru mulți membri PSD, ținand cont de raceala vizibila instalata intre Ionel Arsene și acesta. In realitate, nu este nicio surpriza, data fiind penuria de oameni de la PSD pregatiți sa…

- Joi, 19 octombrie, fostul ministru Gabriel Berca, fostul deputat Mihai Banu și fiul acestuia au avut un nou termen la Inalta Curte de Casație și Justiție, in dosarul aflat la apel in care aceștia sunt judecați pentru trafic de influența. Sunt acuzați de procurorii DNA ca ar fi promis sa intervina pentru…

- Pornind de la ideea ca schimbarile dintr-o organizatie ii fac pe angajati mai stresati, mai anxiosi si mai neincrezatori. Asa ca liderii au misiunea de a mentine echilibrul si de a transforma fiecare actiune menita sa dezvolte oamenii intr-o chestiune de vocatie, potrivit Revista CARIERE. 0 …

- Consiliul Judetean(CJ) Calarasi cauta director executive. Concursul pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a functiei publice de conducere, vacanta, de director executiv al Directiei Dezvoltare Regionala si Relatii Externe va avea loc pe 22 noiembrie.

- Berbec O saptamana foarte interesanta in plan profesional! Se contureaza schimbari majore la locul de munca, fie prin plecarea sau sosirea unor colegi, fie prin schimbarea conditiilor de munca. De asemenea este posibil sa primesti o oferta de colaborare, care va atrage dupa sine schimbari in plan…

- Te-ai intrebat vreodata ce se intampla cu acei bebelusi care sunt abandonati in spitale sau cu acei copii care ajung in orfelinate? Cum ii ajuta statul pe acesti copii sa se integreze in societate? “E ingrozitor! Noi habar n-avem ce se intampla in Romania si nimeni din pacate nu povesteste,…

- Cand vine vorba despre jocurile din genul Bullet Hell, seria Raiden reprezinta perla coroanei, la 25 ani de la debut. UFO Interactive Games a lansat astazi Raiden V: Director’s Cut pe PC (Steam) și PlayStation 4. Jocul conține campanie singleplayer cu locații reale din New York, Londra și Paris, o premiera…

- Lupta pentru a o schimba pe Nicoleta Craciunoiu din funcția de director Economic al Primariei Ploiești nu a deblocat activitatea instituției și a celor subordonate ei. Asta pentru ca, noul director economic Viorel Boștina nu deține dreptul de viza CFPP, Controlul Financiar Preventiv fiind deținut…

- Un hacker britanic in varsta de 18 ani, Kane Gamble, a pledat vineri vinovat in fata unei instante britanice, el recunoscand ca a reusit sa patrunda in calculatoarele CIA, ale FBI si guvernului american, informeaza agentia EFE, transmite AGERPRES . In timpul audierii la procesul ce se desfasoara la…

- Ancuta Anda Macovei, directoarea Directiei Tehnologia Informatiei, Comunicatii si Statistica Vamala din cadrul ANAF, a fost arestata preventiv pentru 30 de zile, dupa ce procurorii DNA au retinut-o sub acuzatia de luare de mita. Advertisement Magistratii Tribunalului Prahova au admis propunere procurorilor…