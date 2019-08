Stiri pe aceeasi tema

- Un taximetrist si o pasagera pe care acesta o transporta au fost raniti, in urma unui accident rutier petrecut luni dupa-amiaza, in municipiul Constanta, in care a fost implicata si o ambulanta aflata in misiune, a informat Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres.Autospeciala,…

- In noaptea de 26 27 iulie a.c., in intervalul orar 22.00 06.00, politisti din cadrul Serviciului de Ordine Publica din cadrul I.P.J. Constanta au desfasurat o actiune pentru prevenirea si combaterea faptelor cu violenta si pe linia pazei bunurilor, valorilor si protectiei persoanelor, pe raza statiunii…

- Inca un postas din Sebes a fost retinut de politisti, dupa ce la domiciliul acestuia s-au gasit si ridicat inscrisuri care atesta faptul ca acesta nu a livrat destinatarilor corespondenta pe care a primit-o in data de 11 iulie, potrivit Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis de catre Inspectoratul…

- Politistii din Alba au continuat cercetarile in dosarul privind faptele de abuz in serviciu si fals intelectual care ar fi fost savarsite de catre angajatii Oficiului Postal Sebes, fiind retinut un barbat, de 55 de ani, care, avand o functie de conducere, i-ar fi instigat pe subalternii sai la comiterea…

- Un tanar in varsta de 29 de ani a provocat un grav accident rutier miercuri, pe DN 25, dupa ce a lovit in plin cu mașina, un barbat de 45 de ani din comuna Priponesti, care in cele din urma a murit. Șoferul, care era baut și nu avea permis de conducere, a fugit de la locul faptei. Polițiștii Serviciului…

- Un barbat de 51 de ani, din comuna Campuri, județul Vrancea, a fost omorat in aceasta seara, in urma unui conflict cu un alt barbat din localitate, generat de consumul de alcool, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea. "In jurul orei 21,30, politistii au fost sesizati cu privire…

- O politista aflata in timpul serviciului a fost accidentata de un motociclist, in noaptea de sambata spre duminica, la Navodari, barbatul, aflat sub influenta alcoolului, neputand opri vehiculul la semnalul regulamentar al agentului de politie, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.…

- Un barbat de 50 de ani din localitatea damboviteana Oncesti, banuit de comiterea infractiunii de viol urmat de moartea victimei, a fost retinut de politistii specializati in investigatii criminale, se arata intr un comunicat remis, vineri, de Inspectoratul de Politie Judetean IPJ Dambovita, citat de…