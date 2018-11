Stiri pe aceeasi tema

- Ilan Laufer, fost ministru al Mediului de Afaceri in Guvernul Tudose, a fost nominalizat din nou de catre conducerea PSD pentru a ocupa pozitia de ministru al Dezvoltarii. Seful statului a refuzat nominalizarile PSD pentru Ministerul Transporturilor, unde a fost propusa Olguta Vasilescu, si pentru…

- O persoana fara adapost din Sfantu Gheorghe a murit de frig, in noaptea de joi spre vineri. Cadavrul barbatului a fost descoperit in parcul central al orașului. Un alt om a intrat in hipotermie, fiind transportat la spital. Barbatul a fost gasit mort vineri dimineața in Parcul Elisabeta din Sfantu Gheorghe.…

- Inca un exemplu de act de vandalism. Toate coșurile de gunoi au fost distruse, iar gunoiul a fost impraștiat intr-o parcare de pe marginea DN1 in județul Brașov, situata intre localitațile Vladeni și Perșani. Practic, drumarii nu au ce face impotriva unor derbedei care nu au nimic mai bun de facut.…

- Sandu Pop, celebrul actor care da viața personajului Varu’ Sandel, canta și glumește și prezinta emisiuni de televiziune cu dulce grai ardelenesc. Puțini știu insa ca e este actor licențiat, școlit de George Ivașcu și de regretatul Emil Hossu! Deși in viața reala are o familie fericita, alaturi de Maria,…

- Secretarul general al PSD Constanta, Lucian Lungoci, a declarat pentru MEDIAFAX ca nu i se pare anormal ca intr-un sediu de partid sa fie pus un tablou cu presedintele. „Mie mi se pare normal, nu e nicio problema. Care ar fi problema? Mie asa mi se pare, este parerea mea. Daca altora nu li se pare asa,…

- Sambata seara Secția 5 Poliție Rurala Darmanești, a fost sesizata despre faptul ca, pe DJ 208V, din comuna Patrauți, a avut loc o tamponare, iar conducatorul auto incearca sa ștearga urmele accidentului, plecand cu autoturismul de la fața locului. In urma investigațiilor, polițiștii au stabilit ca,…