- Sectia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a admis solicitarea lui Daniel Horodniceanu de a reveni la DIICOT Iasi dupa încetarea mandatului de procuror-sef al acestei structuri, anunta Agerpres.

- Sectia pentru Procurori a CSM va discuta, vineri, o cererea a sefului DIICOT, Daniel Horodniceanu, de a reveni la Serviciul teritorial Iasi pe o functie de executie. Mandatul acestuia expira în luna mai.

- Judecatorii si procurorii au vocatie egala sub aspectul eligibilitatii in calitatea de presedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, se arata in motivarea deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei a admis unele obiectii de neconstitutionalitate privind mai multe articole din legea…

- Seful DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat, marti, intrebat despre informatiile aparute in spatiul public potrivit carora ar fi fost vizat intr-un dosar al DNA, ca a cerut Directiei Nationale Anticoruptie sa studieze acest dosar, el spunand ca ar fi fost normal sa fie anuntat. “Da. Am facut o solicitare…

- Procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, spune ca este cercetat intr-un dosar DNA in ceea ce privește un posibil abuz mai vechi. Daniel Horodniceanu a declarat, marți, ca a aflat recent ca, la Direcția Naționala Anticorupție, a existat un dosar in care era și el vizat, in calitatea sa de șef al…

- Ministrul Justitiei Tudorel Toader a afirmat, sambata, ca procedura de evaluare a procurorilor de rang inalt se realizeaza in baza legii si nu a regulamentului Consiliului Superior al Magistraturii, in masura in care acesta cuprinde norme contrare legii.

- Laura Codruta Kovesi a prezentat, miercuri, Raportul de activitate a Directiei Nationale Anticoruptie pe anul 2017. Sefa DNA si-a inceput discursul afirmand ca 2017 a fost un an dificil, demersul luptei anticoruptie fiind pus puternic sub semnul intrebarii. Potrivit ei, aproximativ…

- Ministrul Justiție, Tudorel Toader, a facut joi seara anunțul care a zguduie din temeCererea de revocare a Laurei Codruta Kovesi din fruntea DNA are nevoie si de avizul consultativ al Consiliului Superior al Magistraturii. Care vor fi urmatorii pași și cum se vor arunca zarurile pentru șefa DNA. Intre…

- Gabriela Baltag, membra a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a declarat miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, ca si instantele sunt ingrijorate si preocupate cu privire la relatarile referitoare la o serie de aspecte vizand activitatea unor procurori din cadrul Serviciului…

- Procurorul general Augustin Lazar solicita conducerii Consiliului Superior al Magistraturii sa adopte o pozitie publica in apararea sistemului judiciar in fata campaniei duse de persoane aflate in proceduri judiciare in curs, unele condamnate definitiv, impotriva institutiilor justitiei. Reamintim apele…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

- Sectia pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, delegarea in functia de presedinte al Sectiei penale a Inaltei Curti de Casatie si Justitie a judecatoarei Mirela Sorina Popescu, care ocupa aceeasi pozitie din 24 ianuarie 2015, au precizat, pentru AGERPRES, surse…

- Sectia pentru procurori din Consiliul Superior al Magistraturii a decis marti incetarea activitatii la DNA a lui Eugen Stoina, acuzat ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice si a produs un accident rutier, si revenirea acestuia la Parchetul de pe langa Judecatoria Sibiu. "Sectia…

- Recent ales vicepresedinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), procurorul Codrut Olaru este acuzat ca a plagiat „de la cap la coada” teza de doctorat intitulata „Particularitatile criminalitatii organizate in Romania“, pe care a sustinut-o in 2013 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din…

- Discutii aprinse in sedinta CSM pe tema independentei justitiei Sediul CSM. Foto: Agerpres. Au fost discutii aprinse, astazi, în sedinta Consiliului Superior al Magistraturii pe tema independentei justitiei, dupa acuzatii lansate în spatiul public referitoare la faptul ca unele dosare…

- Dupa mai bine de sase ore de audieri la DIICOT, fostul premier Emil Boc le-a marturisit jurnalistilor ca le-a spus procurorilor tot ce stie legat de cazul profesorului Mihai Lucan. "Am raspuns solicitarii DIICOT si am raspuns la toate intrebarile legate de asocierea Primariei Cluj Napoca cu…

- Procurorul Codruț Olaru a fost ales vineri, 5 ianuarie, in funcția de vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii. In mod surprinzator, acesta nu a fost votat de niciunul dintre ceilalți patru procurori membri CSM, potrivit unor surse din Consiliu. O posibila explicație ar putea fi și…

- Justiția este un serviciu public in slujba cetațeanului, iar acest lucru trebuie sa conteze și in continuare pentru conducerea CSM, a declarat, vineri, noul președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, Simona Marcu. Marcu a subliniat deschiderea de a purta un dialog onest si deschis cu celelalte…

- Procurorul general Augustin Lazar considera ca pot fi gasite solutii pentru toate problemele din sistemul judiciar, desi va exista in continuare un „context complicat”, declarand, la iesirea din sediul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), ca noua conducere a institutiei va putea face lucruri…

- Simona Marcu a fost aleasa noul sef al Consiliului Superior al Magistraturii. Judecatoarea a obtinut, cu un scor de 11 la 8, un mandat pentru un an. Printre cei care au votat-o se numara si actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader. Alegerile de astazi au avut loc in timpul unei sedinte prezidata…

- Presedintele Klaus Iohannis a vorbit, in sedinta Consiliului Superior al Magistraturii despre OUG 13, motiunea de cenzura, Guvernul Grindeanu si evolutia politica, in replica judecatorul Gabriela Baltag spunand ca spera ca la urmatoarea intalnire sa nu se mai discute despre politica.

- Seful statului si-a anuntat participarea la sedinta de vineri a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Conform programului, in sedinta se va prezenta raportul de activitate al CSM pe anul trecut si se va alege noua conducere a institutiei.

- Potrivit unui comunicat, in privinta modificarilor aduse Legii 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, PNL a identificat vicii de neconstitutionalitate de natura a invalida proiectul de lege in ansamblul sau, atat in raport cu modalitatea de adoptare a…

- Procurorii au descoperit asupra medicului Mihai Lucan, in seara in care a fost audiat la sediul DIICOT, un jurnal in care acesta avea notat ca fosta sa avocata trebuia sa faca pentru a-l proteja un sistem relationalformat din procurori, judecatori si angajati SRI, dar si detalii din viata procurorului…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, sustine ca propunerile de modificare a codurilor penale nu vor fi adoptate, deoarece ar putea bloca anchetele penale, subliniind ca "timorarea" procurorilor sau judecatorilor prin astfel de masuri nu aduce nimic bun.

- Daca modificarile la Codurile Penale vor fi adoptate asa cum au fost propuse, mare parte dintre dosarele aflate astazi in cercetare sau pe rolul instantelor trebuie inchise. In plus, eliminarea unor mijloace de proba ar genera probleme in cooperarea cu autoritatile din alte state, inclusiv de incredere,…

- Procurorul șef al DIICOT Daniel Horodniceanu afirma, intr-un interviu in care critica modificarile aduse legilor justiției, ca in perioada urmatoare s-ar putea pensiona pana la 2.000 de magistrați, ceea ce, in opinia sa, ar insemna „decapitarea sistemului judiciar”. „Dupa calculele unora, la nivelul…

- Senatul a adoptat, in sedinta plenului de joi, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. S-au inregistrat 81 de voturi ''pentru'' si 28 ''impotriva''. agerpres.ro

- * Senatul a adoptat, in sedinta plenului, in calitate de Camera decizionala, propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii. * Medicul Mihai Lucan a fost adus la sediul central al DIICOT din Capitala,…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a depus la Camera Deputatilor un proiect de lege in care propune ca sefii de parchete si adjunctii acestora, precum si sefii Inaltei Curti de Casatie si Justitie sa fie numiti si revocati de Senat, la propunerea ministrului Justitiei, cu avizul Consiliului Superior…

- Procurorul sef al DIICOT, Daniel Horodniceanu, a declarat marti, dupa Comisia speciala privind legile Justitiei, ca mare parte din amendamentele aduse la codurile penale sunt de natura sa amputeze parti din urmarirea penala, ceea ce ar ingreuna indeplinirea procesului penal. Totodata, acesta a subliniat…

- Aproximativ 50 de procurori si judecatori ieseni au iesit luni seara in fata Palatului de Justitie pentru a protesta impotriva modificarilor legilor justitiei. Magistratii stau in fata Palatului Justitiei fara a face zgomot, conform Agerpres.In timpul protestului magistratilor o femeie a adus…

- Sectia pentru procurori a CSM a anulat, luni, actiunea disciplinara formulata de Inspectia Judiciara in cazul procurorilor DNA Marius Bogdan Bulancea, Paul Silviu Dumitriu si Jean Nicolae Uncheselu, care au anchetat modul in care a fost adoptata OUG 13. Astfel, Sectia pentru procurori a Consiliului…

- Parlamentarii din comisia speciala pentru legile justitiei au mai adoptat luni un amendament la legea 303/2004, care a apartinut senatorului PSD, Serban Nicolae, conform caruia informatiile care privesc statutul judecatorilor si procurorilor, organizarea judiciara, organizarea si functionarea Consiliului…

- Propunerile de modificare a Codurilor Penale ar afecta 1.200 de dosare de drafic de droguri, susține procurorul șef al DIICOT, Daniel Horodniceanu. El a declarat, intr-un interviu acordat ziarului Libertatea, ca instituția pe care o conduce nu a fost consultata deloc, precizand ca schimbarile au fost…