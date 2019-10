Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Tulcea a decis, miercuri, arestarea preventiva pentru 30 de zile a medicului ginecolog Deniz-Taniure Dumitrache, director medical al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Tulcea, care a fost prinsa...

- Tribunalul Tulcea a decis, miercuri, arestarea preventiva pentru 30 de zile a medicului ginecolog Deniz-Taniure Dumitrache, director medical al Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) din Tulcea, care a fost prinsa marti in timp ce lua mita de la sotul unei paciente. Potrivit site-ului instantei de judecata,…

- Medicul de la Spitalul Judetean de Urgenta prins in flagrant marti in timp ce primea mita a fost retinut 24 de ore pentru savarsirea a doua infractiuni de luare de mita, se arata intr-un comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea publicat pe site-ul institutiei. Probele administrate de procurori…

- La data de 7 octombrie a.c., prin ordonanta procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Bistrita s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale impotriva tanarului de 19 ani, din Budacu de Sus, cercetat pentru savarsirea infractiunii vatamare corporala. Ulterior, a fost prezentat judec…

- Soferul de TIR din Arad care a fost prins la intrarea in tara cu 440.000 de pachete de tigari de contrabanda, ascunse in remorca, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Potrivit unui comunicat de presa remis, joi, de Politia de Frontiera Arad, cercetarile in cazul de contrabanda cu…

- Potrivit sursei citate, suma de bani ar fi fost primita de la ruda unui pacient, in urma unei interventii chirurgicale efectuata de medicul respectiv. "In data de 24.09.2019, ca urmare a unei sesizari primite la Call-Center Anticoruptie a Directiei Generale Anticoruptie - 0800.806.806, ofiteri de politie…

- Barbatul care si-a injunghiat mortal fratele, sambata, in localitatea Traianu, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile dupa ce Tribunalul Braila a admis propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Braila, potrivit Agerpres. Autorul faptei, Viorel Tanvuia, de 45 de ani, si-a injunghiat mortal…

- Un barbat de 31 de ani a fost arestat preventiv, dupa ce in luna noiembrie a anului trecut, inarmat cu un cutit, ar incercat sa jefuiasca o banca din sectorul 3 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, transmis AGERPRES, in cursul zilei de miercuri politisti din cadrul DGPMB,…