Stiri pe aceeasi tema

- Ella Rose e un manechin suedez care traiește de mult in State, fiind foarte cautata de marile case de moda americane. Frumoasa blonda a avut o legatura scurta cu Julian Edelman, wide receiverul lui New England Patriots (NFL), și a ramas insarcinata. Știa ca fetița era a lui Edelman, dar fotbalistul…

- Accest Direct. Bomba in lumea manelelor! Chiar daca are acasa o sotie si doi copii, un cunoscut manelist ar fi lasat-o insarcinata pe o tanara de 27 de ani! Femeia a adus pe lume, acum mai putin de o luna, o fetita!

- Andreea Moldovan a devenit cunoscuta in anul 2012, odata cu participarea la una dintre cele mai cunoscut emisiuni culinare din Romania, iar de atunci toata tara o stie drept „casnica de la MasterChef“. Andreea va deveni in acest an mamica pentru a doua oara. Bruneta a postat pe contul de socializare…

- Tragedie intr-o familie din Vaslui! O fetita in varsta de doi anisori a murit duminica dimineata, dupa ce a fost hranita de tatal ei. Micuta fusese abandonata de cea care a adus-o pe lume.

- Poliția a patruns in locuința familiei și au descoperit corpul neinsuflețit al micuței, care urma sa implineasca 2 ani peste cateva saptamani. Oamenii legii au descoperit rani pe cadavrul nevinovatei fapturi

- Vestea i-a uimit pe unii, in timp ce alții au marturisit ca le vine greu sa creada. "Mihai Bendeac va fi tatic! Și nici el nu realizeaza foarte tare asta. Din cum a prezentat situația, m-am speriat puțin, mi s-a parut ca a spus-o printre altele. El e foarte speriat, a incercat sa faca din…

- Mama Denisei avea 18 ani si jumatate cand s-a stins, rapusa de un cancer la gat. Abia nascuse, dar n-a apucat sa se bucure de venirea pe lume a Denisei. Tatal fetitei n-a vrut sa o vada niciodata, n-a recunoscut-o, nimeni nu stie unde e. “Eu sunt bolnava, vai de capul meu, abia venisem de la spital.…