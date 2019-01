Stiri pe aceeasi tema

- O tanara in varsta de 30 de ani, de profesie avocata, a dezvaluit prin ce chin a trecut dupa ce s-a indragostit de un barbat pe care l-a cunoscut pe Facebook. Crezand ca a gasit ”barbatul visurilor ei”, ea s-a dus pana in Pakistan ca sa-l intalneasca, dar acolo a inceput coșmarul.

- Lara Hall, o avocata din Australia, a discutat cu un tanar pe Facebook si a ramas impresionata. Crezand ca l-a gasit pe „barbatul visurilor“ ei, s-a dus tocmai pana in Pakistan pentru a-l intalni si a se casatori cu el. A indurat insa un cosmar.

- Reprezentantii PSD au precizat, miercuri pe Facebook, ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) este singura care poate si are datoria sa asigure stabilitatea cursului valutar, adaugand ca Guvernul a luat o serie de...

- Darius Valcov a anuntat pe pagina sa de Facebook ca Guvernul s-a incadrat in tinta de deficit bugetar pe 2018, inegistrand un deficit cash de 2,92%, a scris acesta in ajunul Anului Nou pe pagina sa de Facebook.

- Deputatul Catalin Nechifor a apreciat luni, pe Facebook, ca hotararea de guvern prin care s-au alocat primariilor peste 50 de milioane de euro din fondul de rezerva bugetara reprezinta o imagine cu „noua harta de putere din PSD”.Citește și: Teorie INCENDIARA emisa de Ion Cristoiu: Dragnea…

- „Daddy pare a nu intelege nimic! Dragnea nu mai controleaza in momentul de fata nici Guvernul, nici grupurile parlamentare, nici majoritatea parlamentara si nici partidul al carui presedinte crede ca mai este. Sunt ultimele zile cand Dragnea mai poate pleca din fruntea PSD pentru ca vrea el. Peste cateva…

- Senatorul PNL Florin Citu a afirmat, sambata pe Facebook, ca Guvernul PSD-ALDE a ascuns faptul ca a platit datoria externa, respectiv imprumuturi la BEI si BERD, cu fonduri europene. Liberalul ii cere ministrului Finantelor, Eugen Teodorovici, sa raspunda public cu ...

- "Eu m-am referit in mod clar, si am vazut ca si premierul a inteles, la faptul ca Romania nu este pregatita din punct de vedere politic. Suntem tot timpul in scandaluri, reclamatii. Eu mi-as fi dorit ca in aceasta perspectiva sa ne pregatim, sa existe un fel de armistitiu, sa renuntam la acest sistem…