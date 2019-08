Stiri pe aceeasi tema

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat, joi seara, la B1 TV, ca, in cazul de la Caracal, s-a simțit lipsa datelor de la structurile de informații."Cum de n-au știut de omul acesta?! Nu pot sa cred ca poliția nu știa de acest barbat. Lipsesc doua structuri, DGPI, serviciul secret…

- Un barbat acuzat ca a sechestrat si violat o minora, la Vadu Negrilesei, a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv de procurorii din Gura Humorului. Potrivit procurorilor, barbatul este acuzat ca, pe 2 iunie, ar fi violat o minora pe care a urcat-o fortat in masina sa, in prezenta verisorilor…

- O scena șocanta a fost surprinsa pe drumul dintre localitațile salajene Moiad și Șimleul Silvaniei. Un barbat care conducea o caruța plina cu fier vechi a legat un caine de atelaj și l-a tras o buna bucata de drum, a notat sportulsalajean.ro. Mai mulți oameni care au vazut cum era chinuit animalul i-au…

- Sediul formatiunii germane Die Linke (stanga radicala) a fost evacuat luni in urma primirii unei amenintari cu bomba, informeaza dpa potrivit agerpres Amenintarea a fost primita luni dimineata pe e-mail, a precizat o purtatoare de cuvant a partidului. Potrivit acesteia, avand in…

- Polițiști din cadrul Poliției Municipiului Fagaraș au emis ordin de protecție provizoriu fața de un barbat din municipiul Fagaraș, județul Brașov, dupa ce si-a batut fiul in varsta de 21 de ani. In fapt, la data de 14 iulie a.c., in jurul orelor 22.00, barbatul l-ar fi agresat fizic pe fiul sau, in…

- Cel puțin cinci persoane au fost ucise dupa ce un barbat a deschis focul intr-un motel din Australia. Poliția spune ca ar fi vorba de un barbat de 45 de ani. Martorii spun ca agresorul cauta...

- Un barbat a fost gasit mort, duminica, in sediul asociatiei in care isi desfasura activitatea, Politia declansand cercetari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s-a produs...

- Un barbat a fost gasit mort, duminica, in sediul asociatiei in care isi desfasura activitatea, informeaza Agerpres.ro. Politia a declansat cercetari in vederea stabilirii cauzelor si conditiilor in care s a produs decesul.In urma cu scurt timp, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca intr o cladire de…