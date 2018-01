Stiri pe aceeasi tema

- MApN da detalii despre militarul care și-a ucis iubita, la Titu! Militarul acuzat ca si-a omorat concubina intr-un coafor din localitatea Titu, judetul Dambovita, este angajat al Ministerului Apararii Nationale din 2009 si a avut pana acum un ”comportament normal”. El a trecut cu bine de ultima testare…

- Biblioteca Județeana „Duiliu Zamfirescu” Vrancea organizeaza, in data de 26 ianuarie a.c., la sediul central din strada Mihail Kogalniceanu nr. 13, primul seminar anual din Focsani pentru persoanele diagnosticate cu cancer si familiile acestora. Seminarul va avea loc intre orele 16.00-19.00…

- O singura persoana care și-a dat demisia și vrea sa lucreze din nou in Poliție s-a inscris pentru concursul prin reincadrare, pentru ocuparea unui post de ajutor de șef de post la Poliția Crușeț. Reprezentanții IPJ Gorj refuza deocamdata sa faca public numele candidatului. Inscrierile se vor incheia…

- Autobuz cu 18 pasageri si mai multe masini s-au rasturnat in Vrancea si Galati. In judetele Braila si Vrancea, viscolul a rupt firele electrice si sute de persoane au ramas in bezna. In judetul Braila, vantul a distrus retelele electrice. La ora 8.00, erau 45 de localitati cu aproximativ 13.000 de consumatori…

- Consultarile vor incepe la ora 12,00, cu reprezentantii PSD si ALDE. La ora 13,00, urmeaza PNL, la 14,00 - USR, la 14,30 - PMP, iar la 15,00 - UDMR. Reprezentantii grupului parlamentar al minoritatilor nationale se vor intalni cu presedintele Iohannis la ora 15,30. PSD - ALDE Social-democratii…

- O femeie a nascut triplete, ieri, la Maternitatea Spitalului Județean de Urgența „Sfantul Pantelimon“ Focșani! Prima fetița a venit pe lume la ora 9.20, avand o greutate de 900 de grame, fiind de altfel și cea mai mica dintre triplete. Urmatoarea fetița s-a nascut doua minute mai tarziu, avand un kilogram…

- "Podoabele din tezaurul medieval de la Țifești" Muzeul National de Istorie a Romaniei prezinta podoabele din tezaurul medieval de la Țifești, in cadrul seriei de micro-expoziții „Exponatul lunii”. Vernisajul va avea loc joi, 18 ianuarie 2018, incepand cu ora 13:00, la sediul muzeului din Calea Victoriei…

- Un arbitru a murit in timpul unui concurs regional de atletism desfașurat in Praga. Barbatul a fost lovit in piept cu bila de la aruncarea greutații. Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit, conform cbc.ca . Barbatul a fost resuscitat…

- Vizita medicala anuala a lui Donald Trump, prevazuta pentru sfarsitul acestei saptamani, nu include si un examen psihiatric, a anuntat Casa Alba luni, intr-un moment in care unii dintre criticii presedintelui american pun la indoiala in mod public sanatatea sa mintala si capacitatea de a-si exercita…

- Un accident rutier a avut loc ieri dupa amiaza pe DN 24, intre Tișița și Cosmești. Un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. Doua persoane ranite au fost preluate de ambulanța și transportate la spital.„La data de 4 ianuarie a.c., pe DN 24, pe sensul de mers Tișița-Tecuci, o femeie de 26…

- Licitația privind selectarea companiei de construcție care se va ocupa de renovarea cladirii Președinției s-a incheiat cu succes. Anunțul a fost facut de catre ambasadorul Republicii Turcia in Republica Moldova, Hulusi Kilic, in cadrul intrevederii cu președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, transmite…

- Doua tiruri s-au ciocnit fața-spate, in aceasta seara, pe drumul european E85, chiar in fața spitalului Dumbraveni. Șoferul primului tir a oprit brusc la trecerea de pietoni, iar cel din spate a intrat in remorca acestuia. Au rezultat doar avarii. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al…

- Accidentul a avut loc intre Adjud si Focsani, iar circulatia a fost oprita pe ambele sensuri. "In judetul Vrancea, din cauza unui impact intre un autotren si un autoturism, traficul rutier pe DN2E85 Adjud - Focsani este oprit pe ambele sensuri la kilometrul 227. Evenimentul s-a soldat cu un ranit grav",…

- Un accident, in care au fost implicate trei autovehicule, s-a produs in aceasta dupa-amiaza (sambata), pe DN 2D, la Bolotești. Potrivit informațiilor, o persoana a fost ranita ușor. Oamenii legii spun ca un microbuz a intrat in coliziune cu un autoturism care a incetinit viteza pentru…

- Pentru ca pastreaza datina strabuna, pentru ca Mos Craciun trebuie sa ajunga la toți copiii si pentru ca bucuria pe care o primim atunci cand daruim este una speciala, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Vrancea au devenit si in acest an mesagerii mosului. Astfel, in saptamana…

- O femeie in varsta de 48 de ani, din Focșani, care a fost accidentata grav in cursul dupa amiezii de luni, pe strada Unirea Principatelor din Focșani, a murit marți dimineața, in jurul orei 6.00, ea fiind internata la Spitalul Județean. In urma accidentului, ea a suferit multiple…

- Astazi, 19 decembrie 2017, militari din cadrul Batalionului 288 Aparare Antiaeriana „Milcov”, in colaborare cu Gradinita nr. 18 Focsani, respectiv parintii copiilor, au venit in intampinarea Spiritului Craciunului si au donat jucarii si alimente unei familii defavorizate din localitatea Cindesti, judetul…

- Stabilirea celei mai echitabile formule de acordare a unor drepturi salariale, pe structura si nu pe baza de pontaj, pentru categoriile de personal care beneficiaza acum de majorarea pentru asigurarea continuitatii serviciului de la domiciliu s-a aflat pe agenda discutiilor dintre conducerea Ministerului…

- Gradinița cu Program Prelungit nr. 13 Focșani a gazduit, ieri, prima ediție a Concursului Județean „E vremea colindelor…”. Comisia de jurizare a fost constituita din: Ana - Maria Botezatu - directorul Caminului Cultural Golești și interpret de muzica populara, profesor invațamant preșcolar Viorica Pristavu…

- Coreea de Sud doreste ca Beijingul sa-si ceara scuze formal dupa ce un fotojurnalist sud-coreean a fost batut de zeci de gardieni chinezi, in timp ce incerca sa surprinda o vizita de stat...

- Deputatul Rodica Boboc a oferit ieri cadouri copiilor de la Școala „Alexandru Vlahuța“ și Gradinița cu P.P nr.13 din Focșani. Acțiunea a avut loc in cadrul proiectului educațional „De Craciun, fii mai bun!“, fiind inițiata de deputatul Rodica Boboc cu implicarea cadrelor didactice de la Școala „Alexandru…

- In urma cu aproape zece ani, Majestatea Sa, Mihai I, a vizitat, alaturi de Regina Ana, Portul Constanta. Cu aceasta ocazie Regele Mihai a revazut locurile in care isi petrecea vacantele din timpul copilariei si le a povestit gazdelor despre momente petrecute pe mare, dupa cum informeaza Digi24.ro."Toti…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfințitului Parinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzaului și Vrancei, in perioada 1-2 decembrie 2017, 50 de copii de la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copiului (DGASPC) Vrancea au beneficiat de un pelerinaj gratuit in Dobrogea. Acțiunea a fost organizata de…

- Selectia candidatilor se va desfasura in trei localitati din tara: 1. Ploiesti – 11 decembrie 2. Focsani – 12 decembrie 3. Craiova – 13-14 decembrie Durata contract: aproximativ 3 luni, cu perioada de proba de 15 zile. Timpul de lucru este de 6,5 ore pe zi/ 39 ore pe saptamana impartite in 6 zile, ziua…

- Reprezentantii ISU Alba au transmis, luni, ca societatea comerciala care a organizat focul de artificii a depus o solicitare pentru ca spectacolul sa aiba loc intr-o anumita zona, insa in urma recunoasterii in teren si analizarii documentatiei depuse cererea a fost respinsa. Firma organizatoare nu…

- Un barbat de 76 de ani a fost gasit mort in apartamentul sau de pe Aleea 1 Iunie din Focșani. Potrivit informațiilor, el a fost gasit mort in cada. Vecinii spun ca timp de mai multe zile au auzit apa curgand in apartamentul vecinului, iar astazi (duminica) au sunat la 112. Apelul a…

- Seismul a avut loc la o adancime de 85,5 kilometri, potrivit INFP. Orasele cele mai apropiate de epicentru sunt Odobesti (37km), Panciu (42km), Onesti (47km), Focsani (51km) si Tirgu Ocna (52km). Ultimul cutremur in judetul Vrancea s-a produs in urma cu o saptamana si a avut o magnitudine…

- Incident uluitor in Satu Mare, unde mai mulți tineri au vandut o mașina la fier vechi, fara documente. Tineri, care au varste cuprinse intre 16 și 18 ani, au spus ca vor reveni cu actele ulterior, pe motiv ca acestea ar fi la sora unuia dintre ei, in Spania. Autoturismul fusese declarat furat de un…

- Un barbat a fost accidentat de o mașina pe trecerea de pietoni. Evenimentul rutier a avut loc in aceasta seara (sambata), in Focșani, pe bulevardul Garii, in apropierea sensului giratoriu de la muzeu. „La data de 25 noiembrie a.c., ora 19.18, un barbat, de 35 ani, in timp ce conducea un autoturism…

- Un focșanean, in varsta de 33 de ani, conducator al unui autovehicul Toyota, a ajuns cu mașina in spațiul verde din dreptul benzinariei Mol, de la ieșirea din Focșani spre Golești, și s-a oprit intr-un copac, in cursul dupa amiezii de vineri. Mașina, care transporta tamplarie pentru…

- O bataie intre doi elevi de liceu din Focșani a fost filmata de colegii acestora care asista extaziați cum baieții iși impart pumni și picioare. Doi elevi de liceu s-au batut luni, in apropiere de Liceul de Arta Gheorghe Tatarescu din Focșani, bataia fiind filmata de mai mulți colegi de-ai celor doi.…

- Trei angajati militari ai Casei Albe ar fi avut contacte necorespunzatoare cu femei straine in timp ce il insoteau pe presedintele american Donald Trump in turneul de luna aceasta din Asia, a relatat marti cotidianul Washington Post, citat de Reuters si EFE, scrie agerpres.ro. Cei trei ofiteri…

- Agent Alin Ignat, din structura de Ordine Publica a IPJ Vrancea, și agent principal Andrei Ștefan, in cadrul IPJ Vrancea, au urcat pe podium sambata, 18 noiembrie, in sala de sport a Liceului Mircea Eliade din București, in cadrul competiției Cupa Romaniei la kick-boxing. In concurs…

- Romario Kortzorg a ajuns in Romania la 1 iulie 2015 și a semnat cu ASA Targu Mureș, apoi a ajuns la Dinamo, Astra și Concordia Chiajna. La niciuna dintre aceste echipe n-a convins, insa a plecat din țara cu scandal. ...

- Declarația a fost facuta în cadrul unei emisiuni la Impact TV. Tanase a declarat ca nu va merge la referendum. ”A fost o mare eroare ca s-a acceptat organizarea acestui referendum. Este un precedent foarte periculos. Ori de câte ori se reconfigureaza majoritațile…

- Un nou cutremur s a produs in aceasta dimineata, la ora 06:38:28 in judetul Vrancea. Seismul a fost localizat manual la coordonatele lat. 45.7273, lon. 26.5469.Magnitudinea cutremurului a fost de 2.7 grade pe scara Richter si s a produs la o adancime de 72.3 km.Cele mai apropiate orase de epicentru:…

- Redutabilul campion focșanean al sporturilor de contact Maricel Ferbinte, fost campion european la Roma, in aprilie 2016 și multiplu medaliat la competițiile naționale, a reușit o noua performanța de prestigiu. La Hungarian Ju Jitsu Open, la Budapesta, sambata, 11 noiembrie Maricel Ferbinte a obținut…

- Surse din cadrul DIICOT au comunicat pentru Radio România Actualitați ca liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, Vlad Plahotniuc, nu este pus sub acuzare în dosarul în care a fost facut un denunț pe numele sau. Procurorii DIICOT au început urmarirea penala in rem,…

- Un barbat a fost cautat aseara de jandarmi dupa ce ar fi intrat intr-o locuința din Focșani și ar fi lovit patru oameni. „In urma unui apel primit prin 112, un echipaj de jandarmi a fost direcționat de catre IPJ Vrancea pe Bulevardul Garii nr 10, unde s-a sesizat un scandal. Din primele verificari s-a…

- CONCURS…Miza pentru ocuparea postului de purtator de cuvant la IPJ Vaslui a fost una atat de mare incat s-au inscris la concurs 13 subofiteri de politie si politie de frontiera din trei judete (Vaslui, Bacau si Vrancea – n.r.). Cel care a castigat competitia a primit, pe langa un post de birou, si avansarea…

- Președintele SUA, Donald Trump, care a plecat vineri intr-un turneu asiatic in cadrul caruia va ajunge și in China, va putea sa foloseasca in aceasta țara Twitter, deși acolo accesul la rețeaua de socializare este blocat, a asigurat un oficial chinez citat de agenția EFE. 'Nu trebuie sa…

- Voluntariatul a inceput sa prinda contur și in Vrancea, mai ales daca ne referim la proiectul „Ateliere de vara - șotron 2017”, care a fost unul de succes. La nivelul județului Vrancea s-au inregistrat cele mai multe ateliere din toata țara, dupa cum spun reprezentanții OvidiuRo, care au implementat…

- O femeie din Vrancea care mergea catre casa dupa ce a fost externata de la un spital din Capitala a murit, luni, intr-o benzinarie de la iesirea din municipiul Buzau catre Focsani. Femeia era pasagera in masina condusa de fiica sa, i s-a facut rau, iar echipajele medicale au incercat minute intregi…