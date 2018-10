Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii Companiei Nationale Aeroporturi Bucuresti (CNAB), au anuntat, joi seara, ca echipele au finalizat verificarea aeronavei Wizzair care a fost vizata de o amenintare cu bomba, fara a fi gasit vreun colet suspect. Au fost verificate si toate bagajele, acestea fiind in prezent la bordul aeronavei.…

- Casa Alba a condamnat miercuri tentativele de atacuri cu dispozitive explozive asupra fostului presedinte Barack Obama si fostului secretar de stat Hillary Clinton, transmite dpa. ''Aceste acte care terorizeaza...

- The Washington Post scrie ca oficiali saudiți i-ar fi promis o funcție inalta in aparatul guvernamental jurnalistului Jamal Khashoggi daca accepta sa renunțe la exilul autoimpus in Statele Unite.

- Politistii au blocat circulatia, duminica seara, pe Bulevardul Dragalina si o parte din Bulevardul Republicii din Timisoara, in zona Garii de Nord, dupa ce un apel la numarul de urgente 112 a anuntat prezenta unui colet suspect.

PNL Bacau este evacuat din sediul de pe strada Vasile Alecsandri. Deși nu exista o decizie finala a instanței, liberalii au decis sa elibereze spațiul incepand de luni. "Am decis sa parasim sediul cu demnitate, chiar daca nu exista o decizie finala...

- Presedintele SUA, Donald Trump, a anulat vizita in Coreea de Nord a secretarului american de Stat, Mike Pompeo, dupa ce acesta a primit o scrisoare beligeranta din partea unui oficial nord-coreean, informeaza cotidianul The Washington Post, citand surse din cadrul Administratiei SUA.

- Programul de lucru al Oficiului pentru primirea si eliberarea documentelor va fi urmatorul: - luni, marti si miercuri: 8.00 – 13.00 si 13.30 – 15.30 - joi: 10.00 – 13.00 si 13.30 – 17.30 - vineri: 08.00 – 11.00 si 11.30 -13.00 Oficiul pentru primirea si eliberarea documentelor asigura urmatoarele activitati:…

- Un tren de mare viteza din Germania a fost oprit și evacuat in regim de urgența dupa ce un pasager a semnalat ca a descoperit un recipient ce continea o substanta neidentificata, a anuntat Politia, potrivit agentiei de stiri Dpa.