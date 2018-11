Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit vineri in fosta cladire a Palatului Copiilor din Slatina, care acum adaposteste locuinte sociale. O femeie a murit, 30 de persoane au iesit din cladire, iar cinci persoane au fost asistate medical, dintre care doua au ajuns la spital.

- Probleme cu rețeaua de socializare Facebook. Marți, 20 noiembrie, utilizatorii Facebook din mai multe țari au observat ca reațea de socializare nu funcționeaza la parametri optimi. Printre problemele aparute se numara lipsa pozelor utilizatorilor sau imposibilitatea de a posta mesaje.Citește…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat luni ca principala caracteristica a regimului Dragnea - Dancila este "combinatia de incompetenta profesionala, lipsa de coloana vertebrala si afaceri necurate cu bani publici". "A mai ramas vreun pesedist in conducerea PSD, ca social-democrati nu mai sunt de mult…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, atac exploziv la adresa lui Liviu Dragnea și Darius Valcov, pe tema finanțarii cu bani europeni a unor proiecte prcum spitalele regionale."Sunt foarte dezamagit de faptul ca proiectele spitalelor regionale din Iasi, Cluj si Craiova au fost abandonate de actualul…

- Cel mai abil om pe care l-a vazut, așa il descrie liderul Pro Romania, Victor Ponta, pe ministrul Jusțiției, Tudorel Toader. Prezent in studioul Romania TV, Ponta a comentat scandalul privind solicitarea președintelui Klaus Iohannis prin care ii cerea lui Toader sa demisioneze. "Domnul…

- Politistii efectueaza, la ora transmiterii stirii, sapte perchezitii, in Bucuresti, intr-un dosar de delapidare si evaziune fiscala, prejudiciul cauzat fiind de 43 de milioane de lei, anunta IGPR. Potrivit unor surse MEDIAFAX, sunt vizate firme controlate de Carmen Adamescu.

- Un megaproiect care a inghitit peste 20 milioane lei in mandatele de primar ale lui Darius Valcov la Slatina, receptionat de-abia in 2017, se reface acum cu alti 14 milioane de lei, investitia urmand sa fie aprobata in consiliul local.

- Nume grele din politica romaneasca precum Liviu Dragnea, șeful PSD, Darius Valcov, consilierul premierului Dancila sau Victor Ponta, fost premier, actual lider al PRO Romania așteapta motivarile sentințelor emise de judecatori in cazul unor procese in care au fost cercetați. Conform Ziare.com, Judecarea…