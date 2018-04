Stiri pe aceeasi tema

- Palatul Victoria va fi iluminat, luni seara, incepand cu ora 20.00, in albastru, in semn de solidaritate fata de persoanele afectate de autism, Guvernul alaturandu-se, prin acest demers, institutiilor din Romania si comunitatii internationale.

- Adunarea Generala a Natiunilor Unite a declarat unanim ziua de 2 aprilie ca Zi mondiala de sensibilizare fata de autism pentru a evidentia necesitatea de a contribui la imbunatatirea calitatii vietii persoanelor cu autism, astfel incat acestea sa poata duce o viata implinita, ca parte integranta a societatii.…

- Guvernul va aproba, prin Ordonanta de urgenta, o serie de modificari la Codul Fiscal, printre care și care majorarea de la 2% la 3,5% a cotei din impozitul pe venitul persoanelor fizice care poate fi alocata ONG-urilor si unitatilor de cult, furnizori de servicii sociale acreditati cu cel putin un serviciu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a avut, luni, la Palatul Victoria, o intrevedere cu Linas Linkevicius, ministrul afacerilor externe al Republicii Lituania, context in care seful Executivului roman a mentionat o serie de domenii in care "cooperarea sectoriala poate fi consolidata, printre care IT,…

- Palatul Victoria va fi iluminat in purpuriu, luni seara, incepand cu ora 20,00, pentru a marca si in acest an Ziua Internationala a Luptei impotriva Epilepsiei, potrivit unui comunicat al Guvernului. Sursa citata precizeaza ca Executivul raspunde astfel demersului Asociatiei pentru Dravet si alte Epilepsii…

- Administratia Prezidentiala continua demersul inceput anul trecut, alaturandu-se campaniei internationale de constientizare si sensibilizare asupra epilepsiei, prin iluminarea in mov a Palatului Cotroceni, informeaza un comunicat transmis AGERPRES. In semn de solidaritate cu persoanele afectate de aceasta…

- * Administratia Prezidentiala se alatura, pentru al patrulea an consecutiv, campaniei 'Earth Hour' - Ora Pamantului. In acest sens, sambata, in intervalul orar 20,30 - 21,30, iluminatul Palatului Cotroceni va fi intrerupt, informeaza Presedintia. * Palatul Parlamentului va intrerupe sambata iluminatul…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 23 martie, la Palatul Victoria, pe Isabel Rauscher, ambasadorul Republicii Austria.Cei doi oficiali au trecut in revista stadiul și perspectivele cooperarii bilaterale, subliniind dorința ambelor parți de a dinamiza dialogul politic in cursul…

- Veniturile din drepturi de autor vor avea un regim special in ce priveste plata CAS si CASS, la care sunt obligate persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente. Daca persoana care are venituri din drepturi de autor, dar este si salariata, nu va plati contributiile pe veniturile…

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astăzi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaraţia unică. (...) Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare…

- Actul normativ referitor la declaratia unica se afla pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de joi, a anuntat premierul Viorica Dancila. "Astăzi vom avea pe ordinea de zi actul normativ referitor la declaraţia unică. (...) Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o astazi, 12 martie, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Țarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie. Tema centrala a discuțiilor dintre cei doi oficiali a constituit-o relația bilaterala dintre Romania și Olanda. Cu…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a primit-o, luni, la Palatul Victoria, pe Stella Ronner-Grubacic, ambasadorul Regatului Tarilor de Jos in Romania, intr-o vizita de curtoazie, in context fiind discutate "aspecte referitoare la ridicarea MCV". Potrivit unui comunicat al Executivului, tema centrala a discutiilor…

- Niculae Badalau susține ca PSD nu și-a adus susținatori la Congres. Actualul președinte executiv al PSD, Niculae Badalau, a spus inainte de inceperea Congresului PSD ca nu au fost aduși contra manifestanți in fața Salii Palatului pentru țipa la protestatarii #REZIST. El a adaugat ca este bucuros ca…

- Conform informațiilor din presa din ultimele zile, premierul Viorica Dancila are ambiții mari nu numai la Palatul Victoria, ci și in partid. Premierul a confirmat candidatura pentru funcția de președinte executiv al PSD, conform...

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- Palierul economic ocupa un rol prioritar pentru Guvernul Romaniei in ansamblul relatiei cu Arabia Saudita, a afirmat premierul Viorica Dancila, joi, in cadrul intalnirii pe care a avut-o la Palatul Victoria cu ambasadorul regatului saudit la Bucuresti, Abdulaziz Mohammed Al-Aifan. Potrivit unui comunicat…

- George Ivascu a participat, marti, la primul Comitet interministerial dedicat pregatirii Centenarului Marii Uniri, convocat de catre prim-ministrul Viorica Dancila, la Palatul Victoria. Cu acest prilej, ministrul Culturii a prezentat o analiza a stadiului actual al proiectelor si o evaluare…

- Prezent vineri la Bucuresti, la Palatul Victoria, primarul Ion Lungu a atras atentia premierului Romaniei, Viorica Dancila, asupra unor probleme cu care se confrunta municipalitatea suceveana atat in privinta absorbtiei de fonduri europene – care era si tema discutiei, cat si a ...

- Guvernul si autoritatile locale, impreuna, se vor pune de acord asupra solutiilor concrete pentru atragerea finantarilor europene, a afirmat, vineri, prim-ministrul Viorica Dancila, la o intalnire de lucru cu primarii municipiilor resedinta de judet, reprezentantii Autoritatii de Management a Programului…

- Interventie de ultim moment chiar la sediul Guvernului. O ambulanta a fost solicitata dupa ce unei angajate i s-ar fi facut rau. Medicii au sosit de urgenta la Palatul Victoria, unde femeia a primit ingrijiri medicale.Potrivit informatiilor Romania TV, ar fi vorba de o femeie, angajata in…

- Varianta simplificata a declaratiei 600, in dezbatere publica Varianta simplificata a declaratiei 600, care îi vizeaza pe cei ce obtin venituri din activitati independente, se afla de ieri în dezbatere publica. Noul proiect prevede depunerea unei singure declaratii fiscale, fata de sapte,…

- Prim-ministrul Viorica Dancila anunta pregatirea unui pachet de masuri care sa raspunda dificultatilor pe care le intampina persoanele cu deficiente de vedere si de auz. Dancila s-a intalnit luni, la Palatul Victoria, cu reprezentanti ai Asociatiei Nationale a Surzilor din Romania si ai Asociatiei Nationale…

- Prim-ministrul Viorica Dancila și mai mulți membri ai cabinetului s-au intalnit astazi cu reprezentanți ai asociațiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr-o serie de intalniri pe care șeful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociațiile care…

- Prim ministrul Viorica Dancila si mai multi membri ai cabinetului s au intalnit astazi cu reprezentanti ai asociatiilor de sprijin pentru persoanele cu tulburari din spectrul autismului, prima dintr o serie de intalniri pe care seful Executivului le va avea in perioada urmatoare cu asociatiile care…

- Comisia Europeana urmareste atent si cu mare interes ceea ce se intampla in Romania. A spus-o presedintele Comisiei, Jean Claude Juncker dupa intalnirea cu premierul Viorica Dancila. Oficialul european a precizat si ca nu este in mod deosebit ingrijorat in privinta Romaniei, dar nu s-a putut abtine…

- Viorica Dancila lasa sa se inteleaga ca nu are de gand sa se grabeasca in a lua o decizie privind o eventuala demitere a lui Valcov de la Palatul Victoria si pune accent pe faptul ca a fost vorba despre o condamnare in prima instanta cea primita recent de fostul ministru, despre care se stie […] Nu-l…

- Dupa ce ambasadorul american in Romania a fost prezent, luni dimineata, la Palatul Victoria, pentru o prima intrevedere cu Viorica Dancila, de la momentul instalarii acesteia in fruntea Executivului, premierul a punctat cateva aspecte abordate in cadrul intalnirii de la sediul Guvernului, intre ele…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, a ajuns in urma cu putin timp la Palatul Victoria. Este prima intalnire dintr-o serie de discutii pe care premierul Viorica Dancila le va avea cu reprezentantii ambasadelor straine in Romania.

- Așadar, premierul Viorica Dancila il primeste, luni, la Palatul Victoria, pe ambasadorul SUA la Bucuresti, Hans Klemm, potrivit unui anunt al Biroului de presa al Executivului. Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a precizat, la solicitarea Agerpres, ca intalnirea dintre prim-ministrul…

- Guvernul a adoptat joi, in sedinta Executivului, cele doua ordonante care ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, precum si pe cei care lucrau cu jumatate de norma. In ciuda criticilor dure atat din…

- OUG de mentinere a veniturilor in cazul mai multor categorii de angajati Palatul Victoria din Bucuresti, sediul guvernului României. Foto: Arhiva. Guvernul a adoptat în sedinta din aceasta dupa-amiaza masuri pentru mentinerea venitului lunar…

- Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat, joi, in briefingul de la finalul sedintei Executivului, despre situatia lui Darius Valcov, ca nu stie si nu este mandatat sa spuna nimic. Intrebat daca are vreun mesaj al premierului Viorica Dancila in legatura cu situatia lui Darius Valcov,…

- Decizia, semnata de Viorica Dancila, a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Potrivit acesteia, Nelu Vasile Barbu va ocupa functia de consilier de stat in cadrul aparatului de lucru al premierului. Contactat de Mediafax, Nelu Barbu a confirmat ca va detine functia de purtator de cuvant…

- Fostul fotbalist Gica Popescu va ramane in funcția de consilier și in aparatul de lucru al noului premier Viorica Dancila, potrivit unor surse guvernamentale, citate de publicația Q Magazine. Popescu și Dancila s-au intalnit joi la Palatul Victoria. Fostul capitan al naționalei de fotbal fusese desemnat…

- Guvernul va amana termenul de depunere a formularului 600, urmand ca Ministerul Finantelor sa gaseasca o solutie care sa vizeze depunerea unui singur formular de catre cei cu activitati independente, a anuntat premierul Viorica Dancila la inceputul sedintei Executivului. Read More...

- Abia instalat la Palatul Victoria, noul Guvern este pus pe fapte mari. Dupa ce a decis retragerea contestatului formular 600, Executivul condus de Viorica Dancila are o veste importanta pentru o anumita categorie de bugetari.O noua masura ce figureaza in programul de guvernare al Executivului…

- „Pana in acest moment nu am renuntat la SPP. In continuare, voi proceda in acord cu ceea ce se va decide", a declarat, pentru Mediafax, Tudorel Toader. Precizarea vine in contextul in care surse politice afirmau ca premierul Viorica Dancila si ministrii din Cabinetul sau au renuntat la protectia…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat ca va avea prima intalnire cu ministrii Cabinetului sau luni seara, la Palatul Victoria, urmand ca miercuri sa se desfasoare prima sedinta a noului Guvern. Intrebata daca garanteaza ca Guvernul pe care il conduce ...

- Ceremonia depunerii juramantului de investitura de catre membrii Guvernului Dancila va avea loc luni, la ora 19,30, la Palatul Cotroceni. Parlamentul a acordat luni votul de investitura Executivului condus de Viorica Dancila. AGERPRES/(AS - autor: Florentina Peia, editor: Florin Marin,…

- Guvernul Dancila vine in fața Parlamentului pentru a primi votul de investitura. Premierul desemnat, Viorica Dancila, și-a anunțat vineri echipa de miniștri, votata, uninominal, in Comitetul Executiv Național al PSD, iar membrii Cabinetului urmeaza sa fie audiați in comisiile de specialitate, iar…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a prezentat vineri, la finalul sedintei Comitetului National Executiv, lista validata a noului Guvern. Cabinetul Dancila va avea patru vicepremieri - Paul Stanescu (PSD), Ana Birchall (PSD), Gratiela Gavrilescu (ALDE) si Viorel Stefan (PSD) - fara portofoliu. …

- „Ultima ședința de Guvern in aceasta formula și am sa incep prin a va mulțumi tuturor pentru faptul ca in aceasta perioada, impreuna am asigurat buna funcționare a administrarii treburilor statului și buna funcționare a Executivului in cadrul prerogativelor legale pe care le-am avut in toata aceasta…

- Premierul propus de fostul presedinte Traian Basescu iese la inaintare cu un atac dur la adresa Vioricai Dancila. Europarlamentarul Siegfried Muresan sustine ca premierul PSD este "periculoasa" pentru ca "va face tot ce ii cere Dragnea". Politicianul sustine ca se va opune vehement instalarii ei…

- Iohannis, despre prezența unor persoane cu dosare penale, in noul Guvern: ”Persoanele in curs de a fi cercetate penal, sau cu condamnari nu au ce cauta in fruntea statului”, a transmis, marți, la Palatul Cotroceni, președintele Romaniei, dupa discursul susținut in fața ambasadorilor acreditați la București.…

- Guvernul urmeaza sa adopte, in prima sa sedinta, care va avea loc pe 31 ianuarie, o ordonanta privind amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600, a anuntat, ieri, presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, potrivit Agerpres. Potrivit acestuia, decizia a fost luata in urma unei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, o felicita pe Viorica Dancila si sustine ca desemnarea acesteia pentru postul de prim-ministru este "o sansa mare pentru Romania si pentru Bucuresti"."Felicitari, Viorica Dancila! Succes in noua misiune de a conduce Guvernul! Proiectele Capitalei care necesita…

- RomaniaTV.net va transmite in direct declaratia presedintelui. Premierul demisionar Mihai Tudose vrea sa ii inmaneze personal demisia sa presedintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru AGERPRES surse guvernamentale. Prim-ministrul demisionar Mihai Tudose a ajuns, marti dimineata, la…

- "Serviciile medicale de calitate presupun investitii. Investitii in infrastructura medicala, in aparatura moderna, in personalul de specialitate. Sistemul public de sanatate are nevoie de 'tratament soc' administrat in cel putin trei directii", a scris Tudose, pe Facebook. Potrivit sefului…

- Liderul PSD Vrancea, Marian Oprișan a declarat, luni, inainte de ședința Comitetului Executiv Național, ca este nevoie de o restructurare totala a administrației centrale și implicit a Guvernului. ”Eu am niște probleme guvernamentale la nivelul județului Vrancea, și de aceea am mers la Palatul Victoria”,…