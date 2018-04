Sediul central al YouTube, atacat. Autorul, o femeie, s-a sinucis!

Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, suspectata ca ar fi deschis focul la sediul YouTube din San Bruno, California, a fost gasita moarta de catre fortele de ordine care banuiesc ca aceasta s-ar fi sinucis. Politistii spun ca alte patru persoane au fost ranite si ca acestea au fost transportate la spital.

- Sediul YouTube din California, unde pe 3 aprilie a avut loc un atac armat , este situat in San Bruno, la adresa 901 Cherry Avenue. Cladirea se afla la circa 20 de kilometri sud de San Francisco si aproape 42 de kilometri nord de Googleplex, campusul unde se afla sediul Google. Sediul Youtube din California…

- Un atac armat a avut loc marți seara, in apropiere de sediul YouTube din nordul Californiei. La locul incidentului au ajuns ambulanțe, iar poliția a informat populația sa ramana departe de zona, informeaza BBC News.

- Cel puțin patru persoane ar fi fost ranite de gloanțe, conform unor surse de securitate citate de ziare americane. Sute de polițiști au intervenit, in San Bruno, localitatea in care se afla sediul central YouTube.

- O femeie, suspectata ca ar fi deschis focul la sediul Youtube din San Bruno, California, a fost gasita moarta de catre fortele de ordine care banuiesc ca aceasta s-ar fi sinucis. Politistii spun ca alte patru persoane au fost ranite si ca acestea au fost transportate la spital, potrivit Business Insider.

- Femeia care a deschis focul la sediul YouTube si-a impuscat prietenul, apoi s-a omorat, a relatat un martor, potrivit Fox News. Politistii au gasit-o pe aceasta moarta, in sediul companiei din San Bruno, California. Patru peroane au fost ranite in atacul armat comis marti la sediul YouTube din California…

- Politistii din San Bruno, California, au raspuns unui apel din partea angajatilor Youtube care au relatat pe retelele sociale ca au auzit mai multe focuri de arma in interiorul sediului, relateaza Business Insider. Un martor a declarat ca cel putin o persoana a murit.

- La locul incidentului au fost trimise ambulante, iar politia a avertizat sa fie evitata zona. Spitalul General din San Francisco a anuntat cadeja trateaza pacienti in urma incidentului, insa nu a facut precizari in legatura cu starea acestora. Stanford Health Care a anuntat ca are in ingrijire…

- Un angajat a scris pe Twitter ca oamenii parasesc panicati cladirea. "Eram într-o sedinta si s-a auzit cum trepida podeaua. Prima oara am crezut ca este cutremur", a scris acesta. Conform unor informatii înca neconfirmate, atacatorul este o femeie.There’s…

- Cel putin cinci persoane au fost ranite intr-un atac armat produs marti dupa-amiaza (in cursul noptii de marti spre miercuri, ora Romaniei) la sediul companiei online YouTube, in oraselul San Bruno, situat in statul California, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate americane.

- Focuri de arma au putut fi auzite langa sediul YouTube din San Bruno, nordul Californiei, transmite Reuters. La locul incidentului au fost trimise ambulante, iar politia a avertizat sa fie evitata zona. Angajati YouTube au anuntat prezenta unui tragator activ. Un angajat a scris…

- Un atac armat a avut loc, marți seara, la sediul YouTube din nordul Californiei. Potrivit unor surse de securitate, cel puțin doua persoane ar fi fost ranite.Cel puțin doua persoane ar fi fost lovite de gloanțe, conform unor surse de securitate citate de LA Times. Daily Mail relateaza ca atacatorul…

- Panica in randul angajatilor Google, dupa ce au fost raportate focuri de arma langa cladirile YouTube din San Bruno, in nordul Californiei. Forte masive de politie au venit la fata locului, dupa ce au primit mai multe apeluri la numarul de urgenta 911. Potrivit presei locale, politistii au raspuns unui…

- Focuri de arme au fost raportate in apropierea sediului YouTube din San Bruno, California de Nord, informeaza BBC. Ambulantele sunt la fața locului, iar poliția a avertizat publicul sa nu se afle in zona. Google, care deține YouTube, a declarat ca investigheaza un eventual "incident de...

- Ambulantele au ajuns deja la fata locului. Compania Google, care detine platforma YouTube, a informat ca a pornit o investigatie privind "incidentul armat".Mai multi angajati au anuntat ca o persoana inarmata inca se afli in zona, insa acest lucru nu a fost confirmat inca, scrie Mediafax.Un…

- Un atac armat ar avea loc, marți seara, in apropiere de sediul YouTube din nordul Californiei. La locul incidentului au ajuns ambulanțe, iar poliția a informat populația sa ramana departe de zona, informeaza BBC News.

- Politistii din San Bruno, California, au raspuns unui apel din partea angajatilor Youtube care au relatat pe retelele sociale ca au auzit mai multe focuri de arma in interiorul sediului, relateaza Business Insider.

- O femeie de 50 de ani s-a prabusit in gol cu liftul chiar in sediul Uniunii Cineastilor, din centrul Capitalei. Voia sa urce la etajul trei al cladirii, unde functioneaza firma de traduceri pe care o conduce. O defectiune electrica ar fi provocat caderea libera a cabinei pana la subsol. Victima a fost…

- Rezultatele anchetei inspectorilor care au verificat liftul groazei din incinta Uniunii Cineastilor din Capitala, unde o femeie de 50 de ani, directoarea unei firme de traduceri, a cazut in gol, avand ulterior nevoie de asistenta medicala de urgenta, vor ajunge miercuri pe masa anchetatorilor.

- O femeie a cazut cu liftul in sediul Uniunii Cineastilor din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Bucuresti. Liftul este in functiune din 1998 iar revizia acestuia trebuia facuta in luna aprilie.

- Potrivit dejeanul.ro. o femeie a observat cadavrul unei persoane pe malul râului. Aceasta a sunat la 112, iar un echipaj medical s-a deplasat la fata locului. Conform oamenilor legii, identitatea persoanei a fost stabilita, fiind vorba despre o femeie de 73 de ani, din Apahida. Femeia…

- Fostul președinte, Traian Basescu, a vorbit, joi seara, despre controversatele Legi ale Justiției și modificarile aduse acestora. Senatorul PMP considera ca ne putem mandri cu mai multe evoluții pe care le-am facut in ultimii ani in acest domeniu, dar ca exista anumite aspecte care trebuie remediate…

- Sediul central al NATO din Bruxelles se muta intr-o cladire noua, spectaculoasa construita pe o suprafața de peste 254 000 de metri patrați, scrie Xinhua. Cladirea, situata vis-a vis de actualul sediu, a fost proiectat sa semene cu degetele unite și simbolizeaza unitatea și cooperarea, a spus NATO intr-un…

- HOLLYWOD UNDEAD in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. Biletele se pun in vanzare pe 23 martie exclusiv pe www.iabilet.ro Hollywood Undead este o trupa americana de rock alternativ/rapcore din Los Angeles, California, infiintata in 2005, cu 5 albume la activ si clipuri cu zeci de milioane…

- Femeie gasita moarta in Remetea Mare, județul Timiș. Pensionara s-a spanzurat, vineri dimineața, iar rudele care au vazut imaginea terifianta au sunat la 112. In stare de șoc, oamenii nu știu ce a impins-o pe batrana de 81 de ani sa recurga la gestul extrem. Pompierii au intervenit, vineri dimineața,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, lider al ALDE, a declarat miercuri seara, ca va solicita Comisiei de verificare a activitatii SRI sa vada daca se confirma sau nu informatiile potrivit carora in sediul central al DNA au fost prezenti ofiteri ai unor servicii secrete straine. "Exista…

- Seria intalnirilor din cadrul Programului „Eu, Tu, Noi și Cancerul”, adresate persoanelor din Focșani diagnosticate cu cancer si familiilor acestora, va continua vineri, 16 martie 2018, intre orele 15.30-18.30, la Sediul central al Bibliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea,…

- Poliția din Washington a primit un apel foarte ciudat duminica dimineața de la Emily Javier. Femeia in varsta de 30 de ani a sunat sa raporteze un “accident” dupa ce și-a injunghiat iubitul cu o sabie de samurai pentru ca acesta avea aplicația Tinder pe telefon, iar femeia gasise par roșcat in cabina…

- O femeie din California a dat in judecata doua agenții de stat care se ocupa cu protecția și studiul naturii pentru ca i-au afectat "credibilitatea" in momentul in care au afirmat, ca raspuns la o solicitare a acesteia, ca Bigfoot, celebra creatura din folclorul american,

- Premiul cel mare la Loto 6/49, in valoare de aproximativ 2 milioane de euro, a fost revendicat, luni, de la sediul central al Loteriei Romane. Castigatorul este un barbat de 60 de ani din Iasi care joaca de ani de zile, dar ocazional. El a ales trei variante simple, ultima fiind castigatoare si avand…

- Indragita interpreta de muzica populara Ionela Guzic, originara din județul Gorj, posesoare a peste 40 de premii și trofee, a ales sa iși petreaca Revelionul alaturi de romani din San Francisco și de atunci nu s-a mai intors in țara. De atunci și pana acum, frumoasa interpreta s-a plimbat…

- Agenti ai ICE (Immigration and Customs Enforcement), agentia federala specializata cu expulzarea din SUA a imigrantilor fara acte în regula, au inspectat 77 de magazine si birouri în ultimele zile în nordul Californiei pentru a gasi eventuali angajati în situatie ilegala, potrivit…

- Orasul american San Francisco, unul din cele mai progresiste din Statele Unite si aflat in opozitie deschisa cu administratia Trump, a lansat o amnistie a tuturor condamnarilor legate de posesia si consumul de marijuana dictate incepand din anul 1975, transmite joi AFP. Biroul procurorului…

- SUPER LUNA 2018. Eclipsa lunara se va produce la doar 27 de ore dupa ce Luna isi va fi atins punctul ei orbital cel mai apropiat in raport cu Terra, denumit perigeu, producand o "Super Luna", au explicat astronomii americani. Luna se afla la o distanta medie de 384.400 de kilometri fata de Terra…

- Un tinar in virsta de 19 ani originar din raionul Hincesti, a fost retinut de oamenii legii, pentru ca ar fi atacat o doamna, deposedind-o de bunuri materiale. Incidentul a avut loc in seara zilei de 5 ianuarie curent, pe strada Kiev, cind individul aplicind violenta nepericuloasa a atacat o femeie…

- Un tanat in varsta de 19 ani originar din raionul Hancești, a fost reținut de poliție pentru ca a atacat și jefuit o doamna in sectorul Rașcani al capitalei. Incidentul a avut loc pe strada Kiev.

- O femeie a fost injunghiata, vineri, in apropierea unei gradinițe din Sectorul 2 al Capitalei. Din primele informatii, agresorul s-ar fi sinucis imediat dupa atac. Victima este o femeie in varsta de 38 de ani. Aceasta se afla in stop cardio-respirator, iar la fața locului au ajuns doua echipaje SMURD…

- Victima este o femeie in varsta de aproximativ 35 de ani. Aceasta se afla in stop cardio-respirator, iar la fața locului au ajuns doua echipaje SMURD care incearca sa o resusciteze, potrivit Romania TV. Se pare ca, imediat dupa ce a atacat-o, barbatul si-a pus capat zilelor si a fost gasit…

- Specialiștii de la Universitatea din San Francisco, California au descoperit cum sa combata una dintre cele mai frecvente mutații genetice, care cauzeaza cancerul pulmonar, intestinal și pancreatic, pentru tratarea carora e prea riscant sa fie folosite medicamente, datorita legaturii lor strinse cu…

- La data de 21.01.2018, procurori criminalisti din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru o perioada de 24 de ore fata de inculpata D.A.M. sub aspectul savarsirii infractiunii de tentativa de omor calificat. Potrivit procurorilor,…

- Caz șocant. O femeie s-a sinucis dupa ce soțul i-a spus ca nu o sa mearga cu ea la cumparatori. Potrivit barbatului, soția s-a suparat atat de tare, incat la inchis in dormitor. Dimineața cand s-a trezit a spart ușa și a gasit-o fara suflare.

- Potrivit unor informatii din surse sindicate, cateva sute de angajati ai ArcelorMittal Galati s-au adunat la „turn” (sediul administratiei) pentru a protesta in legatura cu „majorarile salariale prea mici propuse pentru noul contract colectiv de munca. Protestul a degenerat, iar cateva geamuri ale cladirii…

- Treisprezece copii, tinuti captivi de parintii lor au fost eliberati de politie in California. Un barbat și o femeie au fost arestați. Victimele au intre 2 si 29 de ani, a comunicat Departamentul de Politie al Comitatului Riverside, precizand ca au fost spitalizate. Un barbat si o femeie au fost arestati…

- MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor misiunii Romaniei, dupa ce Ambasada Romaniei din Ungaria a fost vandalizata.

- MAE a sustinut, luni, ca sunt inacceptabile si de condamnat incidentele care au ca scop defaimarea simbolurilor nationale si a lansat un apel catre autoritatile ungare de a asigura integritatea localurilor misiunii Romaniei, dupa ce Ambasada Romaniei din Ungaria a fost vandalizata.

- Parchetul General a preluat, la solicitarea IGPR, cazul politistului pedofil. Procurorii vor verifica si modul in care a fost inchisa, in 2016, o ancheta in care acesta era acuzat ca a agresat o femeie, in uniforma.

- Demonstranti greci au luat cu asalt marti Ministerul Muncii din Atena, unii ajungand pana in biroul ministrului, protestand impotriva unor masuri de a restrange dreptul la greva, o conditie stabilita de creditorii internationali in schimbul fondurilor de salvare, relateaza Reuters.Atena urmeaza…

- Politistul retinut pentru pedofilie ar fi atacat si in uniforma. O femeie l-a reclamat ca a agresat-o in scara unui bloc din sectorul 5. S-ar fi intamplat in 2015, femeia a reacționat, iar in cele din urma politistul a fost de atacat de sotul femeii.