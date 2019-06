Stiri pe aceeasi tema

- Florin Roman ar putea prelua funcția de secretar general al PNL, una dintre cele mai importante la nivel național. Este condiția pusa de Rareș Bogdan pentru ca el, la randul sau, sa preia șefia organizației București a partidului, dupa eșecul inregistrat acolo la alegerile europarlamentare, eșec urmat…

- Conducerea PNL se reuneste luni pentru o sedinta in care se va face si analiza rezultatelor la ultimele alegeri, adica la europarlamentare. Liderul PNL Bucuresti, Cristian Busoi, anunta retragerea echipei de la conducerea filialei, acesta fiind „cel mai intelept“. In opinia sa, si conducerea centrala…

- Conducerea PNL se reuneste luni pentru o sedinta in care se va face si analiza rezultatelor la ultimele alegeri, adica la europarlamentare. Potrivit unor surse din conducerea PNL, cu siguranta va fi discutata si situatia PNL Bucuresti, filiala care a avut rezultate foarte slabe, fiind in coada clasamentului…

- PNL București este in pragul imploziei, dupa ce s-a facut de ras la alegerile europarlamentare! Organizația condusa, inca, de Cristian Bușoi a scos un scor rușinos, fiind surclasata de USR-PLUS, dar și de PSD.Din aceste motive, liderul PNL București va fi ”executat”, conform surselor STIRIPESURSE.RO.…

- Organizația liberal-democraților gorjeni a fost evaluata, miercuri, de liderii ALDE de la București ca fiind cea mai eficienta din țara la europarlamentare. Liderii ALDE s-au intalnit in cadrul Biroului Politic Național dupa ce partidul a suferit duminica un eșec usturator in alegeri,…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost in vizita in SUA, acolo unde s-a intalnit cu vicepreședintele SUA, Mike Pence, dar și cu alți lideri politici importanți. Tariceanu i-a invitat pe aceștia in Romania sa vada situația ”așa cum este ea, nu cum o prezinta unii binevoitori".Citește…

- Președintele Klaus Iohannis i-a chemat, intr-o ședința, pe liderii PNL, in frunte cu Rareș Bogdan, omul care deschide lista liberalilor pentru alegerile europarlamentare. Discuția a fost purtata la o vila de protocol, iar la ea au participat și alți grei ai partidului.Timp de 3 ore, conform…

- Prim-vicepresedintele PNL Bucuresti, Alexandru Nazare, si-a dat demisia din functia de sef al campaniei liberalilor pe Capitala, potrivit unei scrisori trimise conducerii formatiunii. Nazare a acuzat ca organizatia e „denigrata permanent”, in timp ce surse din conducerea formatiunii sustin ca plecarea…