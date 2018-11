Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Turismului, Bogdan Trif, a participat la sedinta solemna de Guvern organizata la Alba Iulia, dedicata celebrarii Zilei Nationale a Romaniei in anul Centenarului Marii Uniri."Este o onoare si o responsabilitate importanta sa fac parte din Guvernul Romaniei la momentul implinirii a 100 de ani…

