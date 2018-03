Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul se vor reuni, marti, intr-o sedinta solemna dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, in care va fi adoptata o "Declaratie solemna pentru celebrarea Unirii Basarabiei cu Tara Mama, Romania, la 27 martie 1918”. La sedinta nu va lua parte si…

- Liberalii nu vor face parte din delegatia parlamentara care va reprezenta Republica Moldova la sedinta solemna de la Bucuresti, din data de 27 martie, cand este marcat centenarul unirii. Motivul ar fi ca delegatia este condusa de catre presedintele Parlamentului, Andrian Candu, lucru pe care PL il considera…

- La ședința solemna din Parlamentul Romaniei, dedicata centenarului Marii Uniniri din 1918, care va avea loc, marți, organizatorii Marii Adunari Centenare de la Chișinau cer senatorilor și deputaților romani sa adopte o Declarație de susținere care vizeaza unirea Basarabiei cu Romania. De asemenea, aceștia…

- O sedinta solemna a Parlamentului Romaniei, dedicata implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania, va avea loc maine, pe 27 martie, la doua zile distanța dupa ce ieri la Chișinau a fost organizata Marea Adunare Centenara.

- Marea Adunare de la Chisinau a adoptat o proclamatie de unire cu Romania Mii de persoane au participat astazi în Piata Marii Adunari Nationale din centrul Chisinaului la asa-numita "Marea Adunare Centenara", pentru a marca 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România, manifestatia…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat duminica, la "Marea Adunare Centenara" de la Chisinau, dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania, ca parlamentele de la Bucuresti si Chisinau trebuie sa voteze in cel mai scurt timp unirea.Citește și: Mizele unui scandal…

- Presedintele USR, Dan Barna, impreuna cu o delegatie formata din membri ai partidului, va fi prezent duminica la Chisinau, unde va participa la Marea Adunare Centenara, dedicata implinirii celor 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Intr-un comunicat transmis sambata AGERPRES se arata ca prezenta…

- La sedinta solemna de la Bucuresti din data de 27 martie, prilejuita de centenarul unirii, Republica Moldova va fi reprezentata de o delegati parlamentara, dar si de una guvernamentala. Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, care va conduce delegatia Legislativului de la Chisinau, a declarat ca…

- Partidul Liberal boicoteaza ședința Parlamentului de astazi dupa ce președintele Andrian Candu a refuzat sa ofera sala legislativului PL-ului, pentru ca pe 27 martie sa fie organizata o ședința cu ocazia centenarului de unire dintre Republica Moldova și Romania. Mihai Ghimpu a spus ca PL nu se va…

- Cea mai ampla manifestatie unionista de la independenta Republicii Moldova este prevazuta pentru duminica, 25 martie, in Piata Marii Adunari Nationale din Chisinau, la eveniment fiind invitati toti romanii de pretutindeni pentru a le cere autoritatilor de pe ambele maluri ale Prutului reintregirea…

- Parlamentul se va reuni in sedinta solemna pe data de 27 martie cu prilejul implinirii a 100 de ani de la Unirea Basarabiei cu Romania. Decizia a fost luata, marți de Birourile permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului. Potrivit documentului, in cadrul sedintei solemne va fi dezbatuta si adoptata…

- Sedinta solemna va avea loc pe data de 27 martie, la ora 10.00. "Am aprobat memorandumul referitor la desfasurarea sedintei solemne a celor doua Camere din ziua de 27 martie, care va marca 100 de ani de la alipirea Basarabiei de Romania", a declarat presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu…

- Propaganda rusa speculeaza orice greseala survenita pe axa Bucuresti – Chisinau pentru a produce neincrederea partenerilor europeni in actiunile Romaniei fata de Republica Moldova, a declarat, intr-un interviu pentru Jurnalistii.

- Teodor Melescanu a subliniat ca exista o diferenta intre pozitia presedintelui moldovean Igor Dodon si cea a Executivului si legislativului de la Chisinau care apreciaza sprijinul acordat de Romania Republicii Moldova. "Din punctul meu de vedere, declaratiile privind unirea pe care le-au adoptat…

- 20 de mii de carți vor fi donate Primariei din Chisinau de Biblioteca Municipala din București. Anunțul a fost facut de primarul general, Gabriela Firea, in timpul vizitei in Republica Moldova, la invitația omologului sau de peste Prut.

- Presedintele parlamentului Republicii Moldova, Andrian Candu, impreuna cu sefii delegatiilor oficiale participante la Conferinta interparlamentara "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile actuale de securitate', care si-a deschis lucrarile vineri la Chisinau,…

- Moldova nu revendica noi teritorii, Moldova revendica dreptul de a conta. Declaratia a fost facuta de președintele Parlamentului, Andrian Candu, la deschiderea Conferinței interparlamentare de nivel inalt cu genericul "Georgia, Republica Moldova și Ucraina: Parteneriatul Estic

- Daniel Olteanu Deputatul PNL de Vaslui Daniel Olteanu atrage atenția ca, in baza obiectivelor asumate de PSD prin Programul de Guvernare, obiective care se refera la consolidarea durabila a relației cu Republica Moldova prin investiții și alocari de fonduri, in special in domeniul transporturilor și…

- Premierul Viorica Dancila a convocat, marti seara, la intoarcerea din Republica Moldova, un comandament de iarna la Palatul Victoria, care este programat sa inceapa la ora 20,30, au precizat surse guvernamentale, conform Agerpres.Citește și: Vesti IMENSE de la Guvern: Vin banii de la stat…

- Guvernele Romaniei si Republicii Moldova vor avea, in perioada mediat urmatoare, o sedinta comuna la Chisinau, a anuntat, marti, premierul Republicii Moldova, Pavel Filip, la finalul unei intrevederi cu omologul sau roman, Viorica Dancila. "Impreuna cu doamna prim-ministru am facut o trecere…

- Partidul Miscarea Populara Constanta solicita convocarea Consiliului Judetean Constanta in data de 27.03.2018, in cadrul unei sedinte solemne, pentru a sarbatori, in mod oficial, implinirea a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania. PMP Constanta considera ca este necesar sa afirme, cu acest prilej,…

- Starea de sanatate a fetiței Anastasiei Cecat. Iurie Dondiuc, directorul spitalului din Chișinau, unde este internata fetița de trei saptamani a actriței Anastasia Cecati, o oferit primele detalii despre starea copilului, dar și despre situația sa familiala, in urma deceselor parinților ei. „Copilul…

- Optsprezece (18) dintre cei 33 de consilieri raionali din Straseni au semnat miercuri Declaratie de Unire. Totodata, localitatile Negresti si Tataresti au aderat la acest obiectivul comun.„Prin aceasta declaratie de Unire, noi manifestam dorinta de a reveni la patria mama, pentru a redeveni…

- Numarul localitatilor care au semnat o Declaratie simbolica de Unire cu Romania a ajuns la 34 odata cu semnarea, vineri, a documentului de catre satul Chetrosu din raionul Drochia. Documentul semnat de catre Consiliul satesc din Chetrosu se constituie intr-un demers adresat Presedintiei si Parlamentul…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) apreciaza realizarile inregistrate de Republica Moldova și tendințele ascendente de schimbare in bine, incurajind continuarea reformelor. Poziția a fost anunțata la intrevederea președintelui Parlamentului, Andrian Candu, cu președintele BERD,…

- Consilierii din cadrul Consiliului local Bacioi au votat declarația simbolica de Unire cu Romania. Astfel Bacioi devine cea de-a 21-a primarie din Republica Moldova și a doua din municipiul Chișinau care voteaza declarația de Unire.

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'), denumirea…

- Presedintele Parlamentului, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din regiunea transnistreana, unde acestora li se indica locul nasterii in Republica Moldoveneasca Nistreana, si nu in Republica Moldova, scrie europalibera.org.

- Parlamentul de la Chisinau a adoptat joi o declaratie prin care condamna atacurile Federatiei Ruse asupra securitatii informationale nationale si amestecul abuziv in activitatea politica din Republica Moldova, in replica presedintele Igor Dodon calificand documentul drept "cel mai impulsiv mesaj anti-rusesc…

- Parlamentul de la Chișinau a luat atitudine impotriva Rusiei și a adoptat o declarație in premiera pentru Republica Moldova. Decizia politicienilor de peste Prut survine intr-un moment in care Traian Basescu, dar și mai mulți demnitari de la Chișinau doresc demararea demersurilor privind Unirea Romaniei…

- (update 12:20) Dupa dupa 20 de minute de la inceperea ședinței, deputații au luat o pauza de 30 de minute. In același timp, liderul PL, Mihai Ghimpu, a cerut includerea pe ordinea de zi a proiectului de Declarație prin care condamna atacurile Federației Ruse asupra securitații informaționale naționale…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Teodor Melescanu, a anuntat miercuri, 7 februarie, ca noul premier de la Bucuresti, Viorica Dancila, va intreprinde o vizita oficiala in luna februarie curent in Republica Moldova

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- „Unirea trebuie s-o facem noi de aici, dar nu Basescu de la București" și venirea lui Traian Basescu pe arena politica de la Chișinau „poate sa explodeze" ceva, zice liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu. Declarația a fot facuta aseara in cadrul emisiunii „Important" de la TVC21.

- „Pe drept, Romania are dreptul sa puna problema ca acesta (Basarabia) e teritoriu romanesc. Fiindca nu poate 2/3 din teritoriul Moldovei si 2/3 dintre cetatenii Principatului Moldovei sa duca si sa formeze un stat Romania, iar 1/3 sa se impotriveasca. Majoritatea intotdeauna decide in problemele aceasta”,…

- El a venit la granita insotit de consulul roman de la Chisinau. De asemenea, un elicopter SMURD de la Galati a preluat un pacient de 27 de ani din Republica Moldova si l-a transferat de la Chisinau la Bucuresti.

- O localitate din nordul Republicii Moldova a votat o Declaratie de unire cu Romania, semnatarii acesteia exprimandu-si bucuria de a sarbatori impreuna cu romanii de pretutindeni Centenarul Marii Uniri...

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezența militara a armatei ruse în stânga Nistrului, acesta ar fi un avantaj în dialogul moldo-rus. Totodata, este puțin probabil ca Moldova va obține bani de la Federația Rusa. Aceasta opinie a fost…

- Moscova a amenințat Republica Moldova ca își rezerva dreptul sa întreprinda acțiuni de raspuns în urma promulgarii legii care restricționeaza retransmisiunea programelor informative și analitice din Rusia scrie paginaderusia.ro. Purtatoarea de cuvânt a Ministerului…

- Curtea Constitutionala de la Chisinau a decis vineri suspendarea prerogativelor presedintelui Igor Dodon cu privire la promulgarea Legii antipropaganda, act normativ care poate duce la interzicerea retransmiterii in Republica Moldova a programelor rusesti de radio si de televiziune 'cu un continut…

- Liderul Partidului Liberal (PL), Mihai Ghimpu, a ironizat pe subiectul privind implicarea Guvernului in evacuarea gunoiului din orasul Balti. Liberalul a tras concluzia ca Republica Moldova nu mai are nevoie de primari, odata ce Guvernul rezolva toate problemele din localitati.