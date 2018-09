Ședința PSD se prelungește. S-au adus covrigi pentru social-democrați CEx-ul a inceput dupa ora 13.00 și pare ca va dura pana dupa ora 20.00. Liderii PSD s-au reunit vineri in ședința Comitetului Executiv Național (CEX) pentru a decide daca Liviu Dragnea mai ramane sau nu șef al partidului. Dragnea a negociat om cu om inaintea ședinței CEX amenințand cu pierderea guvernarii in cazul in care va fi obligat sa plece de la șefia partidului. Intr-o ieșire pentru cateva minute din sala in care are loc ședința, intrebat de jurnaliști daca va exista vreun vot la finalul intalnirii, Liviu Dragnea a raspuns: Normal ca trebuie sa fie un vot. Insa nu a precizat daca va… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

