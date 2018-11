Ședință PSD. Gabriela Firea, afirmații de ultimă oră ”Voi lua cuvantul in legatura cu ce se propune ca și ordine de zi, daca se va discuta despre afirmațiile mele voi aduce argumente in favoarea a ceea ce susțin. Voi aștepta o ședința a CExN unde am aflat ca voi fi pusa in discuție. Voi veni cu argumentele mele. Știu ca deranjeaza ca spun adevarul despre situația Capitalei, ca nu este vazuta cu ochi buni atitudinea mea.” a spus Gabriela Firea, inainte de ședința PSD. Gabriela Firea reproșeaza ca nu a fost invitata la discuția cu primarii de sector, deși considera ca ar fi trebuit chiar daca nu este agreata. Primarul a mai spus… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

