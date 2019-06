Stiri pe aceeasi tema

- Liderii coaliției de guvernare s-au reunit, luni, in Parlament.La discuții participa Calin Popescu Tariceanu, Viorica Dancila, Daniel Chițoiu, dar și alți lideri PSD. Pe agenda intalnirii se afla, printre altele:Codul Administrativ,Legislația electoralaO eventuala remaniere

- Liderii PSD-ALDE s-au intalnit luni dimineața, inaintea BPN al PSD. Prim-ministrul și președintele interimar al PSD, Viorica Dancila, Calin Popescu-Tariceanu, dar și Marcel Ciolacu stabilesc strategia pentru perioada urmatoare. Temele discutate in cadrul ședinței coaliției aflata la guvernare…

- Liderii coaliției se reunesc astazi în ședința, la ora 15, Viorica Dancila, Marcel Ciolacu și Calin Popescu Tariceanu ar urma sa discute despre pactul politic propus de președintele Klaus Iohannis, dar și despre prioritați ale Guvernului, cum ar fi Codul Administrativ.

- Liderii PSD si ALDE urmeaza sa se reuneasca, joi, la Parlament, intr-o sedinta, prima dupa consultarile cu presedintele Klaus Iohannis. Potrivit Romania TV, la sedinta vor participa: Viorica Dancila, Calin Popescu Tariceanu si Marcel Ciolacu. Printre temele care vor fi discutate s-ar putea afla si…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si secretarul general al partidului Daniel Chitoiu au ajuns miercuri la Palatul Victoria pentru discutii cu premierul Viorica Dancila si cu alti lideri ai PSD. Printre social-democratii prezenti la aceasta intalnire se afla presedintele executiv…

- Adrian Nastase a plecat, dupa o ora, de la Palatul Victoria, unde a discutat cel mai probabil cu premierul Viorica Dancila.Abordat de jurnaliști, Adrian Nastase a refuzat sa faca declarații de presa la plecarea de la Guvern. Tot joi, la Palatul Victoria, a ajuns și Calin Popescu Tariceanu.…

- O sedita a avut loc marți in biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, la care au participat premierul Viorica Dancila, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și ministrul Tudorel Toader. Dupa aproape trei ore de discutii, nu s-a stabilit in mod cert daca in sedinta de miercuri va fi…

- Intrevederea de marți, din biroul președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, cu premierul Viorica Dancila, liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu și ministrul Tudorel Toader s-a incheiat dupa aproape trei ore. Niciunul nu a facut declarații la final.Intalnirea a avut loc imediat dupa…